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Германски депутат: Герхард Шрьодер може да отвори пътя на Путин към Европа
  Тема: Украйна

Германски депутат: Герхард Шрьодер може да отвори пътя на Путин към Европа

9 Октомври, 2026 22:55 770 10

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Ралф Щегнер и Йохен От виждат възможна дипломатическа роля на бившия канцлер за намиране на изход от войната в Украйна

Германски депутат: Герхард Шрьодер може да отвори пътя на Путин към Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер може да отвори пътя на руския президент Владимир Путин към Европа, смята Ралф Щегнер, експерт по външна политика от Социалдемократическата партия на Германия в Бундестага. Депутатът изрази позицията си в интервю за Der Tagesspiegel.

„Бившият канцлер е един от малкото хора, които имат достъп до Путин. Шрьодер може да отвори врати за него. Ако посещението му е допринесло дори с милиметър за мира, тогава е било успех“, заяви Щегнер.

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В коментар за t-online германският депутат добави, че в страната не трябва да се организира „лов на вещици“, когато бивш лидер пътува до Москва. Думите му идват след публикуването на снимки от среща между Путин и Шрьодер.

Подкрепа и от кандидат на СПД

Възможната дипломатическа роля на Шрьодер беше подкрепена и от Йохен От, кандидат на СПД за изборите в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Пред медийната група Funke той заяви, че намирането на изход от конфликта в Украйна изисква нови дипломатически инициативи.

Според От в подобни усилия бившият германски канцлер би могъл да играе роля. Изявленията не означават, че Шрьодер е получил официален мандат от германското правителство или от Европейския съюз.

Какво съобщи Кремъл за срещата

Пресслужбата на руския президент уточни, че Путин е научил за пристигането на Шрьодер в Москва по работа на компанията „Глобус“, след което го е поканил в дома си.

Владимир Путин неколкократно е заявявал, че има пълно доверие на Герхард Шрьодер и го вижда като възможен посредник между Европа и Русия. От германска страна няма данни Шрьодер да е назначен за официален посредник в преговори за войната в Украйна.

Източници: focus-news.net


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сюндюк

    6 2 Отговор
    Във Франция правителството много внимателно и хитро опитва да подготви народа че ще има режим на тока...! Руснаците били виновни..!

    Коментиран от #4

    22:57 09.10.2026

  • 2 да питам

    0 8 Отговор
    Само аз ли виждам Петолъчката на челото му ?

    Коментиран от #6

    23:01 09.10.2026

  • 3 Русия

    7 0 Отговор
    не е затваряла никакъв път !!!
    това го направиха урсулите и каиите. !!!
    но Герхард Шрьодер може да отвори пътя на Европа към Русия

    23:02 09.10.2026

  • 4 Абе ,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "сюндюк":

    От колко Ника пишеш ?

    23:03 09.10.2026

  • 5 Робот

    7 0 Отговор
    Преговорите бяха през 2022 в Турция..! Борис Джонсън беше против мира ... Вече преговори няма да има , по силния наритва слабия и това е..!

    23:03 09.10.2026

  • 6 А петолъчки по

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    знамето на ианките виждаш ли ???!

    Коментиран от #9

    23:05 09.10.2026

  • 7 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Какъв активен депутат е Шрьодер? Къде?!

    23:05 09.10.2026

  • 8 Дика

    1 1 Отговор
    Тоя е купен отвсякъде.

    23:33 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Европеец

    3 0 Отговор
    Не знам какви петолъчки виждаш...... Но да ти кажа Петолъчката за руснаците нещо свято и не само за руснаците..... Петолъчката е символика на победата на фашизма и желанието на народите за социална справедливост.... Бъди сигурен, ако Левски и Ботев бяха живи и живееха сегашни времена също бяха сложени петолъчки.... Що се касае за Шрьодер, макар и да беше един мандат канцлер, неговото управление беше знаково и се помни от германците..... Шрьодер беше наясно ,че германската икономика без евтини руските суровини в това число и в енергетиката не може да съществува и да бъде конкурентноспособна...... Мерца и Шолци ще бъдат запомнени като най-слабите немски канцлери и гробарите на немската икономика.....

    23:36 09.10.2026

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