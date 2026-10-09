Германски депутат: Герхард Шрьодер може да отвори пътя на Путин към Европа

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер може да отвори пътя на руския президент Владимир Путин към Европа, смята Ралф Щегнер, експерт по външна политика от Социалдемократическата партия на Германия в Бундестага. Депутатът изрази позицията си в интервю за Der Tagesspiegel.
„Бившият канцлер е един от малкото хора, които имат достъп до Путин. Шрьодер може да отвори врати за него. Ако посещението му е допринесло дори с милиметър за мира, тогава е било успех“, заяви Щегнер.
В коментар за t-online германският депутат добави, че в страната не трябва да се организира „лов на вещици“, когато бивш лидер пътува до Москва. Думите му идват след публикуването на снимки от среща между Путин и Шрьодер.
Подкрепа и от кандидат на СПД
Възможната дипломатическа роля на Шрьодер беше подкрепена и от Йохен От, кандидат на СПД за изборите в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Пред медийната група Funke той заяви, че намирането на изход от конфликта в Украйна изисква нови дипломатически инициативи.
Според От в подобни усилия бившият германски канцлер би могъл да играе роля. Изявленията не означават, че Шрьодер е получил официален мандат от германското правителство или от Европейския съюз.
Какво съобщи Кремъл за срещата
Пресслужбата на руския президент уточни, че Путин е научил за пристигането на Шрьодер в Москва по работа на компанията „Глобус“, след което го е поканил в дома си.
Владимир Путин неколкократно е заявявал, че има пълно доверие на Герхард Шрьодер и го вижда като възможен посредник между Европа и Русия. От германска страна няма данни Шрьодер да е назначен за официален посредник в преговори за войната в Украйна.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сюндюк
Коментиран от #4
22:57 09.10.2026
2 да питам
Коментиран от #6
23:01 09.10.2026
3 Русия
това го направиха урсулите и каиите. !!!
но Герхард Шрьодер може да отвори пътя на Европа към Русия
23:02 09.10.2026
4 Абе ,
До коментар #1 от "сюндюк":От колко Ника пишеш ?
23:03 09.10.2026
5 Робот
23:03 09.10.2026
6 А петолъчки по
До коментар #2 от "да питам":знамето на ианките виждаш ли ???!
Коментиран от #9
23:05 09.10.2026
7 Баце ЕООД
23:05 09.10.2026
8 Дика
23:33 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
23:36 09.10.2026