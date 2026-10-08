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Рекордно ниско равнище! Евросъюзът ще покрие зимното търсене на газ въпреки наличните запаси
  Тема: Енергийна трансформация

Рекордно ниско равнище! Евросъюзът ще покрие зимното търсене на газ въпреки наличните запаси

8 Октомври, 2026 20:22 747 13

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  • втечнен природен газ-
  • европейски съюз-
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Европейската газова система остава достатъчно гъвкава, но доставките на втечнен природен газ ще бъдат решаващи

Рекордно ниско равнище! Евросъюзът ще покрие зимното търсене на газ въпреки наличните запаси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз може да покрие търсенето на природен газ през зимата, въпреки че запасите в подземните хранилища са на исторически ниско равнище. Това предупреди Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) в зимната си оценка.

Към 1 октомври газохранилищата в ЕС са били запълнени средно на 72 процента. ENTSOG определя равнището като „исторически ниско“ и призовава за продължаване на нагнетяването на газ и за внимателно наблюдение на запасите през целия зимен сезон.

„Поддържането на високо ниво на доставките на втечнен природен газ през цялата зима остава от ключово значение“, посочва организацията.

LNG ще компенсира част от по-ниските запаси

Европейската газова инфраструктура остава достатъчно гъвкава, за да покрие зимното потребление, но оценката зависи от постоянния достъп до втечнен природен газ. LNG доставките могат частично да компенсират по-малките количества в хранилищата и да ограничат натиска върху системата при повишено търсене.

При ограничени доставки запасите могат да спаднат значително под 30 процента до края на зимата. Това би увеличило уязвимостта на газовата система, особено ако в края на сезона настъпи продължителен студ.

Разликите между отделните страни са значителни. Във Франция газохранилищата са запълнени на около 85 процента, докато в Германия равнището е приблизително 59 процента.

По-голям риск за Централна и Югоизточна Европа

По-трудно осигуряване на достатъчни количества газ може да има за държавите без излаз на море в Централна и Източна Европа, както и за страните от Югоизточна Европа. При тях достъпът до LNG терминали и възможностите за пренасочване на потоци са по-ограничени.

В края на септември Европейската комисия заяви, че няма „непосредствен риск за сигурността на газовите доставки“, но предупреди, че цените през зимата могат да бъдат „много високи“ заради войната в Близкия изток. Комисията продължава да следи ситуацията на енергийните пазари и готовността на държавите членки.

В края на септември Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (GIE) съобщи, че хранилищата са запълнени на около 70 процента. Това е най-ниското равнище от десетилетия и е под средната стойност от 85 процента за последните пет години.

Според ENTSOG следващите месеци ще зависят от темпа на допълнително запълване, наличието на LNG и температурите в Европа. Организацията определя високите доставки на втечнен газ като решаващи за запазването на сигурността на снабдяването.

Източници: bta.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УРСУЛАТА ЩЕ ПРАВИ КЪПАНЕТО

    22 1 Отговор
    Веднъж на месец и никакво пране.

    20:25 08.10.2026

  • 2 Яшар

    18 1 Отговор
    Сигурно ЕС може да покрие липсите на газ ,като раздаде по туристическа бутилка от резерва си на 50-60 Хил ...като нямаш газ , Америка е далеко ,а белите чаршафи са в съюз с Путин просто нямаш газ за зимата fal/winter 27

    20:27 08.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    ЕЛ НИНЬО В ТИХИЯ ОКЕАН
    ЩЕ ПРАТИ ПРЕЗ АРТИКА ДЯДО МРАЗ В ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА
    .....
    ДА ЗНАЕТЕ ЧЕ СЪМ ГО КАЗАЛ ПРЪВ :)

    20:29 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 УРСУЛ

    16 1 Отговор
    Газ ще има НОО на специална коледна цена

    Коментиран от #8

    20:38 08.10.2026

  • 6 Спорно

    13 1 Отговор
    е какво точно ще покрие. Немците от сума ти време стягат секретн план за "аварийни ситуации" (който изтече в нета), явно се подготвят за зимата и недостига на газ. Единственото им сапсение, би било само ако повтори съшата по-мека зима. И тогава изниква въпрса - а какво правим догодина? Като другарката каза, че от 27--ма окончателно се спират руските ресурси?!
    Изборите във Фрнция и Германия са сигурни, ама копера наречен ЕС да не се разпадне.

    20:40 08.10.2026

  • 7 Лятото жега, зимата студ

    12 1 Отговор
    Пък като няма ток и газ, хич не е добре. Дърва и въглища вече не ни разрашават за отопление. Всичко е точно. Важното на Путин да му е тежко.

    20:47 08.10.2026

  • 8 не може да бъде

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "УРСУЛ":

    Именно в това е проблема!?ЕС вероятно няма да има големи трудности да се снабди с газ през зимата -но на каква цена ....800$/ и повече /за 1000 куб.м -това е вероятността!?А на тази цена разни отрасли на индустрията просто умират - стават неконкурентни!?

    20:49 08.10.2026

  • 9 Вече свърши хубавото време

    11 1 Отговор
    Както се пееше в една стара песен. Въобще и не се надявайте нещата да се оправят. За старата вавилонска блудница Европа, в чиито обятия сме и ние става дума. Само по-зле ще става. Докато хората не останат без спестявания, няма да спрат безумията. После с въвеждането на цифровото евро всичко ще е много лесно. Слушкаш, ядеш. Не слушкаш, няма ядене. Същото за водата, тока, бензина, газта и нафтата. Иначе казано Зануляване 2030. Честит ЕС!

    Коментиран от #13

    20:52 08.10.2026

  • 10 УдоМача

    10 0 Отговор
    "В края на септември Европейската комисия заяви, че няма „непосредствен риск за сигурността на газовите доставки“, но предупреди, че цените през зимата могат да бъдат „много високи“ заради войната в Близкия изток." - дрън-дрън-ярина. кой измисли това безумие???

    21:00 08.10.2026

  • 11 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Затова ли викат да се пести ,а Урсула на топло ли ще е и магарето Мерц ,и кокошката калас ,ония там в Европарламента ще пестят ли ???

    21:08 08.10.2026

  • 12 Механик

    3 0 Отговор
    "Евросъюзът ще покрие зимното търсене на газ въпреки наличните запаси"
    E това изречение кърти със своята логика. Трябва да го е сконструирал некой баш-акъл, дето е по-умен от всичките ИИ-ти взети заедно!
    Браво на конструктора!

    21:29 08.10.2026

  • 13 Сесесере

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вече свърши хубавото време":

    Европа е стара вавилонска блудница ама всички русофили си натискат парцалите да живеят в нея!

    21:34 08.10.2026