Рекордно ниско равнище! Евросъюзът ще покрие зимното търсене на газ въпреки наличните запаси

Европейският съюз може да покрие търсенето на природен газ през зимата, въпреки че запасите в подземните хранилища са на исторически ниско равнище. Това предупреди Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG) в зимната си оценка.

Към 1 октомври газохранилищата в ЕС са били запълнени средно на 72 процента. ENTSOG определя равнището като „исторически ниско“ и призовава за продължаване на нагнетяването на газ и за внимателно наблюдение на запасите през целия зимен сезон.

„Поддържането на високо ниво на доставките на втечнен природен газ през цялата зима остава от ключово значение“, посочва организацията.

LNG ще компенсира част от по-ниските запаси

Европейската газова инфраструктура остава достатъчно гъвкава, за да покрие зимното потребление, но оценката зависи от постоянния достъп до втечнен природен газ. LNG доставките могат частично да компенсират по-малките количества в хранилищата и да ограничат натиска върху системата при повишено търсене.

При ограничени доставки запасите могат да спаднат значително под 30 процента до края на зимата. Това би увеличило уязвимостта на газовата система, особено ако в края на сезона настъпи продължителен студ.

Разликите между отделните страни са значителни. Във Франция газохранилищата са запълнени на около 85 процента, докато в Германия равнището е приблизително 59 процента.

По-голям риск за Централна и Югоизточна Европа

По-трудно осигуряване на достатъчни количества газ може да има за държавите без излаз на море в Централна и Източна Европа, както и за страните от Югоизточна Европа. При тях достъпът до LNG терминали и възможностите за пренасочване на потоци са по-ограничени.

В края на септември Европейската комисия заяви, че няма „непосредствен риск за сигурността на газовите доставки“, но предупреди, че цените през зимата могат да бъдат „много високи“ заради войната в Близкия изток. Комисията продължава да следи ситуацията на енергийните пазари и готовността на държавите членки.

В края на септември Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (GIE) съобщи, че хранилищата са запълнени на около 70 процента. Това е най-ниското равнище от десетилетия и е под средната стойност от 85 процента за последните пет години.

Според ENTSOG следващите месеци ще зависят от темпа на допълнително запълване, наличието на LNG и температурите в Европа. Организацията определя високите доставки на втечнен газ като решаващи за запазването на сигурността на снабдяването.

Източници: bta.bg