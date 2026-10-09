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Рибарите в Гърция спряха протеста, но заплашват с нови действия

Рибарите в Гърция спряха протеста, но заплашват с нови действия

9 Октомври, 2026 22:03 473 8

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  • кириакос мицотакис-
  • европейски съюз

Секторът настоява за по-висока компенсация за корабното гориво и допълнителна финансова подкрепа от правителството

Рибарите в Гърция спряха протеста, но заплашват с нови действия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Професионалните рибари в Гърция временно прекратиха протестните си действия, но предупредиха, че ще ги подновят с по-сериозни форми, ако правителството не изпълни поетите ангажименти. Решението е определено като жест на добра воля към кабинета след срещата с премиера Кириакос Мицотакис.

„Не се успокояваме, показваме още веднъж жест на добра воля към правителството, но при неизпълнение на обещанията ще се върнем всички заедно с много по-решителни действия“, заявиха рибарите в изявление, цитирано от гръцката телевизия ЕРТ.

Протестът започна заради скъпото гориво

От началото на октомври професионални рибари в различни части на страната спряха работа заради рязкото поскъпване на корабното гориво. По данни, цитирани от Българската телеграфна агенция, в протестите са участвали около 150 риболовни съда. Край Солун протестиращите блокираха и пратки с вносна риба от Турция.

Рибарите твърдят, че при сегашните разходи част от излизанията в морето вече са икономически неизгодни. Спирането на корабите доведе до недостиг на прясна риба на вътрешния пазар.

Субсидията за гориво беше удвоена

Министърът на аграрното развитие и храните Маргаритис Схинас обяви увеличение със задна дата на субсидията за гориво за периода от април до август. Помощта за април и май нараства от 16 на 32 евроцента на литър, а за юни, юли и август - от 12 на 24 евроцента. Мярката ще бъде приложена по режима de minimis.

Това решение обаче не удовлетвори протестиращите. Представители на 13 рибарски пристанища поискаха субсидията да бъде най-малко 50 евроцента на литър и настояха за незабавна среща с министъра.

Очаква се допълнителна подкрепа

На 8 октомври Мицотакис се срещна с представители на рибарския сектор и пое личен ангажимент да проучи възможността за допълнителна финансова подкрепа. След срещата рибарите решиха временно да прекратят протестите, докато очакват следващите действия и решения на правителството.

Генералният секретар по аграрното развитие Спирос Протопсалтис заяви пред ЕРТ, че се подготвят допълнителни мерки за рибарите, включително възможности за осигуряване на още средства за гориво и риболовни мрежи. Той уточни, че окончателните решения предстои да бъдат обявени от министър Схинас.

Източници: bta.bg, ertnews.gr


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ШЕКСПИР

    2 0 Отговор
    Докато ЕС се управлява от розави гащи парите отиват за оръжия и крадливата киевска мафия !!!!

    22:07 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Настояват са по-високи компенсации, нашите рибари никакви компенсации нямат и не да само те. В България има компенсации от АЕЦ Козлодуй, за угоени олигарси.

    22:30 09.10.2026

  • 8 КОЛКО е просто ,

    1 0 Отговор
    Тръмп спира да се прави на световна мутра , прибира се от Иран , петрола поевтинява , икономиката по ЦЕЛИЯ свят започва да работи нормално , цените намаляват според заплатите , хората ще водят нормален живот . ЗАЩО всички по света търпим това нечовешко безумие , което ще УНИЩОЖИ милата ни З Е М Я с нас и всички твари по нея .

    22:48 09.10.2026

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