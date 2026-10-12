Европа я очаква още година на скъп природен газ

Европа е изправена пред поне още една година на високи цени на природния газ, дори конфликтът между САЩ и Иран да приключи, а зимата да се окаже мека. Причината са рекордно ниските запаси, които ще трябва да бъдат възстановявани и през следващия сезон.

Цените на европейския газов бенчмарк са се повишили с над 150 процента от началото на годината. Нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток блокираха почти 20 процента от световния износ на втечнен природен газ от Катар и Обединените арабски емирства, като по-голямата част от тези доставки обичайно е предназначена за Азия.

САЩ, Канада и Нигерия са увеличили износа си, но загубата на близкоизточни товари засили конкуренцията между Европа и Азия. Това затрудни попълването на европейските газохранилища през летните месеци.

Запасите остават под средните равнища

Анализатори и представители на бранша очакват хранилищата в Европа да бъдат запълнени между 75 и 78 процента към 1 ноември. Това е приблизително с 10 процентни пункта под средното равнище за последните пет години.

При обичайни зимни температури запасите в Северозападна Европа може да спаднат до около 20 процента в началото на април. Ако Ормузкият проток остане затворен за по-дълъг период, натискът за ново нагнетяване на газ през 2027 г. ще се увеличи.

„Не само че запасите няма да са достатъчни през предстоящата зима, но съществува риск да не достигат и през следващото лято“, заяви анализаторът от LSEG Юрий Онишкив.

Газохранилищата обичайно осигуряват между 25 и 30 процента от природния газ, използван в Европейския съюз през зимата. Останалите количества трябва да бъдат осигурени чрез тръбопроводи и доставки на втечнен природен газ, най-вече от Норвегия и САЩ.

Рискът от нови ценови скокове остава

Старшият икономист по енергийните въпроси в ABN Amro Мутаз Алтаглиби заяви, че Европа не е изправена пред непосредствен недостиг, но не разполага с достатъчен оперативен резерв. Според него всяко прекъсване на доставките може да предизвика нов ръст на цените.

При студена зима запасите могат да се свият до 10-15 процента - равнище, което Алтаглиби определи като „изключително критично и трудно“ за следващия сезон за попълване. Анализаторите не очакват повторение на ценовия връх от 2022 г., когато европейските котировки надхвърлиха 350 евро за мегаватчас, но поскъпване над 100 евро за мегаватчас се смята за възможно.

Потребителите вероятно ще усетят по-силно тазгодишното поскъпване на едро през 2027 г., тъй като договорите с крайните клиенти се подновяват след изтичането на фиксираните им периоди. В Германия тарифите за нови клиенти са нараснали с 55 процента - от 8 на 12,4 евроцента за киловатчас, съобщи Verivox. За съществуващите клиенти се очакват увеличения от 10 до 20 процента при изтичане на договорите.

Във Великобритания консултантската компания Cornwall Insight прогнозира, че таванът на цените за домакинствата може да се повиши с още 16 процента през януари. „Засега не виждаме край на волатилността, а при толкова ниски запаси от газ последиците от конфликта с Иран може да се усещат още много месеци“, заяви главният консултант Крейг Лоури.

Предлагането ще остане ограничено

Европейската промишленост вече изпитва затруднения да запази конкурентоспособността си. Още преди последните сътресения цените на газа в Европейския съюз бяха около три пъти по-високи от тези в САЩ.

Допълнителен натиск върху пазара се очаква от пълната забрана на ЕС за внос на руски втечнен природен газ, която трябва да влезе в сила през януари 2027 г. Според анализатора на ICIS Андреас Шрьодер дори разрешаването на конфликта през зимата няма да премахне веднага необходимостта Европа да купува големи количества газ за попълване на хранилищата.

Източници: bta.bg, au.investing.com, theguardian.com