Европа се нуждае от руския газ, за да премине през зимата, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Дмитриев публикува позицията си в социалната мрежа X, като призова европейските чиновници да признаят според него допуснатите грешки в енергийната политика.

Цените надхвърлиха 97 евро за мегаватчас

„Тъй като цените на газа в Европа чупят исторически рекорди, европейските бюрократи трябва да поправят грешките си и да признаят, че Европа се нуждае от руски газ, за да оцелее. Покаянието трябва да замени мисленето на бившия президент на САЩ Джо Байдън“, написа Дмитриев.

Изявлението е коментар на доклад на Bloomberg, според който цените на природния газ в Европа са надхвърлили 97 евро за мегаватчас. Това е най-високото им равнище от 2022 г. насам.

Поскъпването се случва на фона на опасения за стабилността на доставките през зимата и нарастващи рискове, свързани с възможно разширяване на конфликта в Близкия изток. Данните и оценките са представени в доклада, цитиран от Focus.

Москва настоява за възстановяване на диалога

Според руската страна политическите решения от последните години са довели до изкуствен дефицит на европейския газов пазар. Оттам твърдят, че повторното отваряне на диалога за руските доставки е единствената алтернатива за трайно ограничаване на ценовия скок.

Това е политическа оценка на руската страна, а не решение, обявено от европейските институции. В публикуваната информация не се посочва промяна в действащата политика на Европейския съюз спрямо руския газ.

Източници: focus-news.net