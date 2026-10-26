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Кирил Дмитриев: Европа се нуждае от руския газ тази зима

Кирил Дмитриев: Европа се нуждае от руския газ тази зима

26 Октомври, 2026 16:57 815 33

  • руски газ-
  • природен газ-
  • европа-
  • кирил дмитриев-
  • цени на газа

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции коментира поскъпването на природния газ и опасенията за доставките в Европа

Кирил Дмитриев: Европа се нуждае от руския газ тази зима - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европа се нуждае от руския газ, за да премине през зимата, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Дмитриев публикува позицията си в социалната мрежа X, като призова европейските чиновници да признаят според него допуснатите грешки в енергийната политика.

„Тъй като цените на газа в Европа чупят исторически рекорди, европейските бюрократи трябва да поправят грешките си и да признаят, че Европа се нуждае от руски газ, за да оцелее. Покаянието трябва да замени мисленето на бившия президент на САЩ Джо Байдън“, написа Дмитриев.

Цените надхвърлиха 97 евро за мегаватчас

Изявлението е коментар на доклад на Bloomberg, според който цените на природния газ в Европа са надхвърлили 97 евро за мегаватчас. Това е най-високото им равнище от 2022 г. насам.

Поскъпването се случва на фона на опасения за стабилността на доставките през зимата и нарастващи рискове, свързани с възможно разширяване на конфликта в Близкия изток. Данните и оценките са представени в доклада, цитиран от Focus.

Москва настоява за възстановяване на диалога

Според руската страна политическите решения от последните години са довели до изкуствен дефицит на европейския газов пазар. Оттам твърдят, че повторното отваряне на диалога за руските доставки е единствената алтернатива за трайно ограничаване на ценовия скок.

Това е политическа оценка на руската страна, а не решение, обявено от европейските институции. В публикуваната информация не се посочва промяна в действащата политика на Европейския съюз спрямо руския газ.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз се нуждая от

    13 3 Отговор
    руски r. ъ. з всеки ден.

    16:59 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахаха.

    16 15 Отговор
    Благодарение на Путин, 40 процента от енергията в ЕС е вече възобновяема, като процентът се вдига всяка година, автомобилостроенето премина към електромобили много по- бързо от очакваното.
    Способи, товариш!

    Коментиран от #12, #20

    17:01 26.10.2026

  • 4 Руснака веднъж им го каза

    14 12 Отговор
    Нещата руски газ ли????
    На дърва ли ще се топлите????
    Но да знаете! И дървата са в руската тайга!

    Коментиран от #5, #15

    17:03 26.10.2026

  • 5 Соломон

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Руснака веднъж им го каза":

    Да и дървата и много други неща са в Тайгата.Но стях се разпрежда Китай.Най големия износител на дървесина в света е Китай, а дървесината му идва от Русия

    17:08 26.10.2026

  • 6 Не ви щем

    10 3 Отговор
    ни меда ни жилото

    17:08 26.10.2026

  • 7 Въх, упаших сЪ !

    8 3 Отговор
    Пак ли шЪ сЪ мpe от студ и ще си ядем хамстерите ?
    Мен по ме притесняват прогресивните неудачници, които ще фалират страната и ще ни въвлекат във войната.
    кРадев и мафиЙотова застанаха зад Путин - човека, който избра войната. И с тях начело България рискува да се превърне в част от войната на Путин, а не в гарант за европейската сигурност и мир.

    17:12 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евтин газ ще има ако

    4 6 Отговор
    Ако се отстранят зеленски услуга и Кая

    Коментиран от #25, #27, #30

    17:14 26.10.2026

  • 10 Руският мрш

    5 6 Отговор
    Ляк не е разбрал,че истинските хора предпочитат лишенията,пред руското робство.

    17:16 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ....

    1 1 Отговор
    А, че Европа не замръзна ли без руска газ още прези години? : )))

    Коментиран от #18, #23

    17:19 26.10.2026

  • 14 88888

    2 1 Отговор
    Така сегашните управляващи унищожиха и източиха Европа начело с Урсула и Кая калас.

    Коментиран от #19

    17:25 26.10.2026

  • 15 Ихууууу ганьовата

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснака веднъж им го каза":

    Дали Европа има нужда от газ,ще прецени Европа.Всеизвестна истина е че няма българин който да не разбира от всичко: вътрешна и международна сигурност, транспорт, всякакви спортове, музика и всичко друго което е част оъ живота. Пълни са с познания и полезни съвети като картофи с кокали

    17:25 26.10.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    РУСКИТЕ ВОЙНОЛЮБЦИ СА СЕ "МНОГО" ЗАГРИЖИЛИ ЗА ........................ ЕВРОПА ТАЗИ ЗИМА ОТ ........................ ДОСТАВКИТЕ НА РУСКА ГАЗ ...........................

    17:25 26.10.2026

  • 17 Ценовият

    3 0 Отговор
    скок наистина е много голям - от 30 евро за мегават до почти 100 евро само за няколко месеца.
    Инфлацията в евро зоната ще стане неконтролируема.

    17:27 26.10.2026

  • 18 Ами не замръзна

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "....":

    Плашилото се оказа не ефективно.

    17:27 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Май

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха.":

    много не си вяврваш. Икономика с вятър не се прави, а още по малко като нямаш И суровини. Та гордостта на Европа - автоиндустрята, в момента е в блатото, като повлича със себе си и голяма част от останалата индустрия. Незнам какви е-коли произвеждат, но затварят фабрики.

    17:28 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не замръзна

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "....":

    но цената на газа 2021 - 2022 се повиши 10 пъти и стана причина за рязкото повишение на цените на храни и строителни материали. Разбира се и сметките за отопление скочиха много.

    Коментиран от #28

    17:31 26.10.2026

  • 24 Да не

    0 0 Отговор
    забравяме, че Русия ползва климатични оръжия, да замрази Европа, за да си продава газта :)

    17:31 26.10.2026

  • 25 Ахааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евтин газ ще има ако":

    Ами иди и ги отстрани

    17:31 26.10.2026

  • 26 хех

    0 0 Отговор
    Ватите сутрин воюват с Европа, вечер се умилкват и въртят опашка да им хвърли Европа някое кокалче. : ))

    17:33 26.10.2026

  • 27 Не е така

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евтин газ ще има ако":

    Ползвам газ над 30 години. Плащах най скъпия газ в Европа когато идваше по тръбата

    17:35 26.10.2026

  • 28 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не замръзна":

    Ахаа, затова ли тълпи отчаяни европейци търсят спасение в Русия и вече има множество квартали с имена "Малкия Брюксел", Малкия Берлин"...? : )))

    17:37 26.10.2026

  • 29 Московия -Тюpьмa народов

    0 0 Отговор
    Газът не е руски или московски. Газът се краде от Московия от поробените народи.
    Европа ще купува газ само от освободените от московско иго Републики. Скоро !

    17:38 26.10.2026

  • 30 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Евтин газ ще има ако":

    Ако някой се надява на евтин газ,ще си остане с чакането.Газа се продава на борсови цени.

    17:38 26.10.2026

  • 31 хех

    0 0 Отговор
    Тя Европа нали е фалирала. Продавайте си газта в Бангладеш и Северна Корея. Ние пари за руска газ нямаме. : )))

    17:39 26.10.2026

  • 32 "щастливке"

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Невена":

    Смени дилара за да не драскаш глупости.

    17:41 26.10.2026

  • 33 Енергетик

    0 0 Отговор
    Когато получавахме газ само от Газпром, плащахме от 50 до 250% по скъпо, спрямо страните от Европа. Ей така, по братски цени ни таксуваха.
    Има дело спечелено от ЕК, Всеки може да си го намери и прочете, по което ни дължаха над 500 млн. $ неустойка, но Баце им ги опрости.

    17:41 26.10.2026

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