Кирил Дмитриев: Европа се нуждае от руския газ тази зима

Европа се нуждае от руския газ, за да премине през зимата, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
Дмитриев публикува позицията си в социалната мрежа X, като призова европейските чиновници да признаят според него допуснатите грешки в енергийната политика.„Тъй като цените на газа в Европа чупят исторически рекорди, европейските бюрократи трябва да поправят грешките си и да признаят, че Европа се нуждае от руски газ, за да оцелее. Покаянието трябва да замени мисленето на бившия президент на САЩ Джо Байдън“, написа Дмитриев.
Цените надхвърлиха 97 евро за мегаватчас
Изявлението е коментар на доклад на Bloomberg, според който цените на природния газ в Европа са надхвърлили 97 евро за мегаватчас. Това е най-високото им равнище от 2022 г. насам.
Поскъпването се случва на фона на опасения за стабилността на доставките през зимата и нарастващи рискове, свързани с възможно разширяване на конфликта в Близкия изток. Данните и оценките са представени в доклада, цитиран от Focus.
Москва настоява за възстановяване на диалога
Според руската страна политическите решения от последните години са довели до изкуствен дефицит на европейския газов пазар. Оттам твърдят, че повторното отваряне на диалога за руските доставки е единствената алтернатива за трайно ограничаване на ценовия скок.
Това е политическа оценка на руската страна, а не решение, обявено от европейските институции. В публикуваната информация не се посочва промяна в действащата политика на Европейския съюз спрямо руския газ.
Източници: focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз се нуждая от
16:59 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахаха.
Способи, товариш!
Коментиран от #12, #20
17:01 26.10.2026
4 Руснака веднъж им го каза
На дърва ли ще се топлите????
Но да знаете! И дървата са в руската тайга!
Коментиран от #5, #15
17:03 26.10.2026
5 Соломон
До коментар #4 от "Руснака веднъж им го каза":Да и дървата и много други неща са в Тайгата.Но стях се разпрежда Китай.Най големия износител на дървесина в света е Китай, а дървесината му идва от Русия
17:08 26.10.2026
6 Не ви щем
17:08 26.10.2026
7 Въх, упаших сЪ !
Мен по ме притесняват прогресивните неудачници, които ще фалират страната и ще ни въвлекат във войната.
кРадев и мафиЙотова застанаха зад Путин - човека, който избра войната. И с тях начело България рискува да се превърне в част от войната на Путин, а не в гарант за европейската сигурност и мир.
17:12 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Евтин газ ще има ако
Коментиран от #25, #27, #30
17:14 26.10.2026
10 Руският мрш
17:16 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ....
Коментиран от #18, #23
17:19 26.10.2026
14 88888
Коментиран от #19
17:25 26.10.2026
15 Ихууууу ганьовата
До коментар #4 от "Руснака веднъж им го каза":Дали Европа има нужда от газ,ще прецени Европа.Всеизвестна истина е че няма българин който да не разбира от всичко: вътрешна и международна сигурност, транспорт, всякакви спортове, музика и всичко друго което е част оъ живота. Пълни са с познания и полезни съвети като картофи с кокали
17:25 26.10.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
17:25 26.10.2026
17 Ценовият
Инфлацията в евро зоната ще стане неконтролируема.
17:27 26.10.2026
18 Ами не замръзна
До коментар #13 от "....":Плашилото се оказа не ефективно.
17:27 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Май
До коментар #3 от "Хахаха.":много не си вяврваш. Икономика с вятър не се прави, а още по малко като нямаш И суровини. Та гордостта на Европа - автоиндустрята, в момента е в блатото, като повлича със себе си и голяма част от останалата индустрия. Незнам какви е-коли произвеждат, но затварят фабрики.
17:28 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не замръзна
До коментар #13 от "....":но цената на газа 2021 - 2022 се повиши 10 пъти и стана причина за рязкото повишение на цените на храни и строителни материали. Разбира се и сметките за отопление скочиха много.
Коментиран от #28
17:31 26.10.2026
24 Да не
17:31 26.10.2026
25 Ахааааа
До коментар #9 от "Евтин газ ще има ако":Ами иди и ги отстрани
17:31 26.10.2026
26 хех
17:33 26.10.2026
27 Не е така
До коментар #9 от "Евтин газ ще има ако":Ползвам газ над 30 години. Плащах най скъпия газ в Европа когато идваше по тръбата
17:35 26.10.2026
28 ....
До коментар #23 от "Не замръзна":Ахаа, затова ли тълпи отчаяни европейци търсят спасение в Русия и вече има множество квартали с имена "Малкия Брюксел", Малкия Берлин"...? : )))
17:37 26.10.2026
29 Московия -Тюpьмa народов
Европа ще купува газ само от освободените от московско иго Републики. Скоро !
17:38 26.10.2026
30 Ха ха ха ха
До коментар #9 от "Евтин газ ще има ако":Ако някой се надява на евтин газ,ще си остане с чакането.Газа се продава на борсови цени.
17:38 26.10.2026
31 хех
17:39 26.10.2026
32 "щастливке"
До коментар #8 от "Невена":Смени дилара за да не драскаш глупости.
17:41 26.10.2026
33 Енергетик
Има дело спечелено от ЕК, Всеки може да си го намери и прочете, по което ни дължаха над 500 млн. $ неустойка, но Баце им ги опрости.
17:41 26.10.2026