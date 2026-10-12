Техеран продължава да мълчи! Иран не бърза да отговори на САЩ за Ормузкия проток

Иран все още разглежда отговора на САЩ на предложението за отваряне на Ормузкия проток и ще предаде позицията си на Вашингтон чрез посредници, след като приключи анализа. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.
„Иран продължава да обменя съобщения чрез посредници“, каза Багаи на пресконференция, без да уточни съдържанието на комуникацията. Катар и Пакистан са сред държавите, които участват в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран.
Разногласията около условията за преговори
Иран представи предложението си за отваряне на Ормузкия проток в средата на септември, след като временното примирие от юни се провали и периодичните удари бяха възобновени. По-късно Техеран потвърди, че е получил отговор от Вашингтон, но процесът остана без видим напредък.
На 11 октомври ръководителят на иранските служби за сигурност заяви, че американският отговор не отговаря в достатъчна степен на седемте условия на Техеран за отваряне на протока и възобновяване на преговорите.
Основен спор е настояването на Вашингтон ядрената програма на Иран да бъде обсъдена още в началото на разговорите. Техеран от своя страна иска първоначално преговорите да се съсредоточат върху отварянето на Ормузкия проток и възстановяването на сигурността по морския маршрут.
През протока преди конфликта е преминавала около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Затова статутът на водния път е свързан не само с отношенията между Вашингтон и Техеран, но и с международните енергийни доставки.
Техеран предлага диалог и за Йемен
Багаи потвърди и готовността на Иран да съдейства за ограничаване на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепяните от Техеран йеменски хуси.„Проблемът с Йемен трябваше да бъде решен още отдавна чрез пътната карта на ООН и ние заявихме, че ще подкрепим всяко споразумение, постигнато между йеменците и саудитците. Нашето искане е тази ситуация да бъде решена чрез диалог“, заяви Есмаил Багаи.
Иранският говорител не посочи срок за отговора към САЩ. От думите му става ясно, че непреките комуникации продължават, но окончателната позиция на Техеран по американското предложение все още не е обявена.
Източници: bta.bg, straitstimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аятолаха
15:08 12.10.2026
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3 ЛАДА АЗИМУТ
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
Коментиран от #8
15:15 12.10.2026
4 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
15:15 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 да питам
До коментар #6 от "ЛАДА АЗИМУТ":А публикуваха ли за другата страна ?
15:22 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ПАЗЯТ ТИШИНА
Коментиран от #10
15:49 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 напротив отговориха им
15:56 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.