Техеран продължава да мълчи! Иран не бърза да отговори на САЩ за Ормузкия проток

Иран все още разглежда отговора на САЩ на предложението за отваряне на Ормузкия проток и ще предаде позицията си на Вашингтон чрез посредници, след като приключи анализа. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.

„Иран продължава да обменя съобщения чрез посредници“, каза Багаи на пресконференция, без да уточни съдържанието на комуникацията. Катар и Пакистан са сред държавите, които участват в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Разногласията около условията за преговори

Иран представи предложението си за отваряне на Ормузкия проток в средата на септември, след като временното примирие от юни се провали и периодичните удари бяха възобновени. По-късно Техеран потвърди, че е получил отговор от Вашингтон, но процесът остана без видим напредък.

На 11 октомври ръководителят на иранските служби за сигурност заяви, че американският отговор не отговаря в достатъчна степен на седемте условия на Техеран за отваряне на протока и възобновяване на преговорите.

Основен спор е настояването на Вашингтон ядрената програма на Иран да бъде обсъдена още в началото на разговорите. Техеран от своя страна иска първоначално преговорите да се съсредоточат върху отварянето на Ормузкия проток и възстановяването на сигурността по морския маршрут.

През протока преди конфликта е преминавала около една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Затова статутът на водния път е свързан не само с отношенията между Вашингтон и Техеран, но и с международните енергийни доставки.

Техеран предлага диалог и за Йемен

Багаи потвърди и готовността на Иран да съдейства за ограничаване на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепяните от Техеран йеменски хуси.

„Проблемът с Йемен трябваше да бъде решен още отдавна чрез пътната карта на ООН и ние заявихме, че ще подкрепим всяко споразумение, постигнато между йеменците и саудитците. Нашето искане е тази ситуация да бъде решена чрез диалог“, заяви Есмаил Багаи.

Иранският говорител не посочи срок за отговора към САЩ. От думите му става ясно, че непреките комуникации продължават, но окончателната позиция на Техеран по американското предложение все още не е обявена.

Източници: bta.bg, straitstimes.com