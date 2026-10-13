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Защо ЕС ограничава вноса на китайски хибридни коли
  Тема: Войната на митата

Защо ЕС ограничава вноса на китайски хибридни коли

13 Октомври, 2026 17:48 891 23

  • китай-
  • европейски съюз-
  • хибридни автомобили-
  • електрически автомобили-
  • урсула фон дер лaйен-
  • си дзинпин

ЕС се опасява, че евтините китайски автомобили може да изместят европейските производители от пазара и преди 2 години наложи мита за електрическите коли

Защо ЕС ограничава вноса на китайски хибридни коли - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Само няколко дни след като Европейският съюз (ЕС) и Китай постигнаха принципно съгласие за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили в ЕС, станаха ясни и конкретните цифри: представител на Европейската комисия (ЕК) съобщи, че е определен годишен лимит от 350 000 автомобила.

ЕС се опасява, че китайските автомобили, които са по-евтини, могат да изместят европейските производители от пазара. В резултат на това през 2024 г. ЕС наложи специални мита върху електромобилите от Китай. Оттогава обаче Китай значително увеличи продажбите на плъгин хибриди в Европа. Според прогнозата на ЕК тази бройка може да нарасне до около 800 000 през настоящата година.

В бъдеще европейските митнически власти няма да одобряват повече хибридни автомобили от Китай, веднага щом бъде достигнат годишният таван. Той ще бъде 350 000 автомобила през първата година, след което ще се увеличава с 6 процента всяка година, като ограничението ще изтече след четири години. Така ЕС спазва правилата на Световната търговска организация (СТО). „Китай е дал съгласието си за това“, е казал служител в Брюксел.

"Важна първа стъпка"

Европейският комисар по търговията Марош Шефчович и китайският му колега Уан Вентао обявиха още в петък, че е постигнато споразумение, но не съобщиха други подробности. В Пекин Шефчович определи това като „важна първа стъпка“ към възстановяване на търговския баланс между двете страни.

Според, Китай се е съгласил да намали митата върху определени продукти от ЕС, както и да „улесни издаването на разрешителни за износ на редкоземни елементи и постоянни магнити, предназначени за ЕС“.

Източник: www.dw.com


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА

    13 3 Отговор
    освен да показва старини на китайски туристи за друго не става

    Коментиран от #5

    17:51 13.10.2026

  • 2 НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА КИТАЙ

    12 2 Отговор
    по всички показатели надмина "демократичната" Европа. Само с хвалби колко сме велики и демократични и подобни оди ... НЕ СТАВА. Напред към КОМУНИЗМА

    Коментиран от #19

    17:53 13.10.2026

  • 3 Гост

    11 3 Отговор
    Е хем говорят за екология, хем не дават да се внасят коли, ние как да купим нов Мерцедес за 200к на ток ...

    Коментиран от #7

    17:56 13.10.2026

  • 4 Защо? Щото

    2 1 Отговор
    Не искат коли, а каруци. Вкараха каруцарите в Европа и сега каруци ще карат. Това е...

    17:59 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    3 1 Отговор
    Видяха си качеството на пластмасовите електрически прахосмукачки на колела. Е добре де те колите като смартфоните отшумяха . Еднодневки . Кво ми пука на какъв нов таралясник ще се кача или ква ще му е било емблеМата?

    18:03 13.10.2026

  • 7 Ква екология, кви

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    5 лева? Тези, които най-много крещят за "спасяване на планетата ", крещят и за война. Колко дим и боклуци от тези войни в моретата, в атмосферата,.. навсякъде... Ама те, уж "екологията" и в същото време виждаме, за каква "екология" тези работят! Да се унищожи всичко!!! Кой още им вярва на идиотизмите?

    18:04 13.10.2026

  • 8 Защото

    5 1 Отговор
    умира

    18:06 13.10.2026

  • 9 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    За да дишаме дизел.

    18:07 13.10.2026

  • 10 Пилот на Ферари

    7 1 Отговор
    Какво стана със свободната търговия ?
    Едно време правехте заводи в Китай за да продавате на техния пазар !
    Сега ви е страх че никой няма да купува скъпите ви каляски !

    18:09 13.10.2026

  • 11 Щото заради

    5 1 Отговор
    Руските хибридни атаки, вече всичко хибридно го плаши!!!

    18:09 13.10.2026

  • 12 Георги

    3 2 Отговор
    ограничават ги защото средният европеец обедна и вече не ми пука къде е сделана колата стига да може да си я позволи, а от към цена европейските производители са крайно неконкурентни на свободния пазар.

    Коментиран от #16

    18:16 13.10.2026

  • 13 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Ама чакайте малко. Нали всички евролиберасти подскачат като ужилени като някой заговори за контрол на цените и че пазара трябвало да определя цените. Да ама не! Пазарът определя цените само когато им изнася на евролиберастите.

    Коментиран от #14

    18:22 13.10.2026

  • 14 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Азззззззз":

    в случая Китай доста спонсорира производителите си, но дори без тази подкрепа цените им са по-добри.

    18:25 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ми то и в европейските коли

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    почти всичко е Мейд Ин Чайна?
    Пък не всички се произвеждат в Европа

    Коментиран от #18

    18:28 13.10.2026

  • 17 Пешо

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    Коня си е кон, дърпа без отказ. Китайците електрички закъсват по алпите зимата😂.

    Коментиран от #21

    18:31 13.10.2026

  • 18 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ми то и в европейските коли":

    не е важно къде се произвеждат, а къде отива печалбата

    18:36 13.10.2026

  • 19 Какъв "комунизъм" в Китай бе??

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА КИТАЙ":

    Няма нищо общо там с комунистическото недоносче!!!!
    Политическата система в Китай е най-близка до определението - капиталистическа, абсолютна монархия.

    18:36 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пешо":

    Европа не се конкурира по количество, а по качество. В Европа все още се произвеждат много стоки, но те обикновено са в по-скъпия сегмент – луксозни автомобили, индустриални машини, самолети, фармацевтични продукти, луксозна мода и специфични храни/напитки (вино, сирене).В Алпите има други
    специални машини с вериги се наричат ратраци на търговската марка Ratrac.

    18:41 13.10.2026

  • 22 Крадливите Променкаджии

    1 1 Отговор
    Всички китайски коли са измама,неси давайте парите,питайте англичаните за MG то

    18:54 13.10.2026

  • 23 Европа няма да има място по пътищата

    0 0 Отговор
    От производството и вноса на автомобили
    Ще бъде задръстена с автомобили както се задръства интернет при много заявки към даден сайт

    19:06 13.10.2026

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