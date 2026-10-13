Защо ЕС ограничава вноса на китайски хибридни коли

Само няколко дни след като Европейският съюз (ЕС) и Китай постигнаха принципно съгласие за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили в ЕС, станаха ясни и конкретните цифри: представител на Европейската комисия (ЕК) съобщи, че е определен годишен лимит от 350 000 автомобила.

ЕС се опасява, че китайските автомобили, които са по-евтини, могат да изместят европейските производители от пазара. В резултат на това през 2024 г. ЕС наложи специални мита върху електромобилите от Китай. Оттогава обаче Китай значително увеличи продажбите на плъгин хибриди в Европа. Според прогнозата на ЕК тази бройка може да нарасне до около 800 000 през настоящата година.

В бъдеще европейските митнически власти няма да одобряват повече хибридни автомобили от Китай, веднага щом бъде достигнат годишният таван. Той ще бъде 350 000 автомобила през първата година, след което ще се увеличава с 6 процента всяка година, като ограничението ще изтече след четири години. Така ЕС спазва правилата на Световната търговска организация (СТО). „Китай е дал съгласието си за това“, е казал служител в Брюксел.

"Важна първа стъпка"

Европейският комисар по търговията Марош Шефчович и китайският му колега Уан Вентао обявиха още в петък, че е постигнато споразумение, но не съобщиха други подробности. В Пекин Шефчович определи това като „важна първа стъпка“ към възстановяване на търговския баланс между двете страни.

Според, Китай се е съгласил да намали митата върху определени продукти от ЕС, както и да „улесни издаването на разрешителни за износ на редкоземни елементи и постоянни магнити, предназначени за ЕС“.

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