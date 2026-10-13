Защо ЕС ограничава вноса на китайски хибридни коли

Само няколко дни след като Европейският съюз (ЕС) и Китай постигнаха принципно съгласие за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили в ЕС, станаха ясни и конкретните цифри: представител на Европейската комисия (ЕК) съобщи, че е определен годишен лимит от 350 000 автомобила.
ЕС се опасява, че китайските автомобили, които са по-евтини, могат да изместят европейските производители от пазара. В резултат на това през 2024 г. ЕС наложи специални мита върху електромобилите от Китай. Оттогава обаче Китай значително увеличи продажбите на плъгин хибриди в Европа. Според прогнозата на ЕК тази бройка може да нарасне до около 800 000 през настоящата година.
В бъдеще европейските митнически власти няма да одобряват повече хибридни автомобили от Китай, веднага щом бъде достигнат годишният таван. Той ще бъде 350 000 автомобила през първата година, след което ще се увеличава с 6 процента всяка година, като ограничението ще изтече след четири години. Така ЕС спазва правилата на Световната търговска организация (СТО). „Китай е дал съгласието си за това“, е казал служител в Брюксел.
"Важна първа стъпка"
Европейският комисар по търговията Марош Шефчович и китайският му колега Уан Вентао обявиха още в петък, че е постигнато споразумение, но не съобщиха други подробности. В Пекин Шефчович определи това като „важна първа стъпка“ към възстановяване на търговския баланс между двете страни.
Според, Китай се е съгласил да намали митата върху определени продукти от ЕС, както и да „улесни издаването на разрешителни за износ на редкоземни елементи и постоянни магнити, предназначени за ЕС“.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА
Коментиран от #5
17:51 13.10.2026
2 НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА КИТАЙ
Коментиран от #19
17:53 13.10.2026
3 Гост
Коментиран от #7
17:56 13.10.2026
4 Защо? Щото
17:59 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Горски
18:03 13.10.2026
7 Ква екология, кви
До коментар #3 от "Гост":5 лева? Тези, които най-много крещят за "спасяване на планетата ", крещят и за война. Колко дим и боклуци от тези войни в моретата, в атмосферата,.. навсякъде... Ама те, уж "екологията" и в същото време виждаме, за каква "екология" тези работят! Да се унищожи всичко!!! Кой още им вярва на идиотизмите?
18:04 13.10.2026
8 Защото
18:06 13.10.2026
9 SDEЧЕВ
18:07 13.10.2026
10 Пилот на Ферари
Едно време правехте заводи в Китай за да продавате на техния пазар !
Сега ви е страх че никой няма да купува скъпите ви каляски !
18:09 13.10.2026
11 Щото заради
18:09 13.10.2026
12 Георги
Коментиран от #16
18:16 13.10.2026
13 Азззззззз
Коментиран от #14
18:22 13.10.2026
14 Георги
До коментар #13 от "Азззззззз":в случая Китай доста спонсорира производителите си, но дори без тази подкрепа цените им са по-добри.
18:25 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ми то и в европейските коли
До коментар #12 от "Георги":почти всичко е Мейд Ин Чайна?
Пък не всички се произвеждат в Европа
Коментиран от #18
18:28 13.10.2026
17 Пешо
До коментар #15 от "Соваж бейби":Коня си е кон, дърпа без отказ. Китайците електрички закъсват по алпите зимата😂.
Коментиран от #21
18:31 13.10.2026
18 Георги
До коментар #16 от "Ми то и в европейските коли":не е важно къде се произвеждат, а къде отива печалбата
18:36 13.10.2026
19 Какъв "комунизъм" в Китай бе??
До коментар #2 от "НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА КИТАЙ":Няма нищо общо там с комунистическото недоносче!!!!
Политическата система в Китай е най-близка до определението - капиталистическа, абсолютна монархия.
18:36 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Соваж бейби
До коментар #17 от "Пешо":Европа не се конкурира по количество, а по качество. В Европа все още се произвеждат много стоки, но те обикновено са в по-скъпия сегмент – луксозни автомобили, индустриални машини, самолети, фармацевтични продукти, луксозна мода и специфични храни/напитки (вино, сирене).В Алпите има други
специални машини с вериги се наричат ратраци на търговската марка Ratrac.
18:41 13.10.2026
22 Крадливите Променкаджии
18:54 13.10.2026
23 Европа няма да има място по пътищата
Ще бъде задръстена с автомобили както се задръства интернет при много заявки към даден сайт
19:06 13.10.2026