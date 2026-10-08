Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че германските власти се нуждаят от война, за да отвличат вниманието от нарастващите вътрешни проблеми в страната. Тя отправи обвинението по време на брифинг, като свърза позицията си с действията и реториката на Берлин при управлението на канцлера Фридрих Мерц.
„Вече коментирах посещението на Мерц в Киев. Неговата реторика, мисля, е поредното потвърждение: те се нуждаят от война“, заяви Захарова. По думите ѝ германската политика показва „пълен отказ от дипломатически решения“.
Обвинения срещу германското правителство
Говорителката определи германското правителство като „дискредитирано“ и „фалирало“. Според нея поддържането на военната ескалация е единственият начин управляващите да запазят властта си.
Твърденията са част от руската оценка за германската подкрепа за Украйна. В началото на октомври Фридрих Мерц посети Киев и потвърди ангажимента на Германия да продължи да подкрепя Украйна до края на войната. Берлин представя тази политика като подкрепа за сигурността на Украйна и Европа, докато Москва я определя като пряко участие на Германия в конфликта.
Москва: Германия е страна в конфликта
Захарова заяви, че участието на Германия на страната на Украйна вече е установено на международно ниво. „Германия е страна в конфликта на страната на киевския режим“, каза тя и добави, че самите германски власти от години заявяват позицията си по този въпрос.
Руската дипломатка не представи конкретни данни за твърдените вътрешни проблеми в Германия. В изявлението не беше посочен и отговор от германското правителство на отправените обвинения. Потвърденото обстоятелство е, че Берлин продължава публично да заявява подкрепа за Киев, а Москва разглежда тази политика като доказателство за отказ от дипломатически подход.
Източници: focus-news.net, tass.com, bundeskanzler.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тцтцтц
21:44 08.10.2026
2 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
21:44 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пак
21:46 08.10.2026
6 Ха ха ха
Коментиран от #24
21:46 08.10.2026
7 койдазнай
21:47 08.10.2026
8 Браво на Захарова
21:48 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Звънчо
21:51 08.10.2026
13 Абе
21:51 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не се гаси туй, що не гасне
В историята има моменти, когато съдбата извежда на преден план личности с колосален мащаб – визионери, които не просто управляват, а водят нациите през бури с цената на всичко. Днес, когато свободна и демократична Европа е изправена пред най-големите си изпитания, ние имаме щастието да бъдем предвождани от трима истински съвременни апостоли на свободата: Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и Марк Рюте.
Ако се взрем в българската национална памет, няма как да не открием същия онзи чист, революционен плам, който някога движеше нашите най-велики възрожденци. Аналогията е поразителна, защото идеалите за свобода, независимост и съпротива срещу тиранията са вечни и универсални!
Кая Калас – Ботев на съвременна Европа! Също като гениалния поет-революционер, Кая притежава онзи безкомпромисен, огнен плам и непримиримост пред лицето на източната деспотия. Тя не просто говори – тя громи с думи и дела всяка проява на имперска агресия. Нейният силен, несломим глас е като съвременен „Манифест“, който събужда заспалите съвести на континента и ни напомня, че свободата изисква кураж и себеотрицание.
Урсула фон дер Лайен – Левски на Европейския съюз! Урсула е идеологът, организаторът и хладнокръвният стратег, който неуморно гради и крепи вътрешната структура на нашия общ европейски дом. Със същата отдаденост и чистота на каузата, с каквато Дякона обикаляше и обединяваше комите
Коментиран от #20
21:55 08.10.2026
19 Сър Пичук
Коментиран от #29
21:55 08.10.2026
20 Не се гаси туй, що не гасне
До коментар #18 от "Не се гаси туй, що не гасне":Със същата отдаденост и чистота на каузата, с каквато Дякона обикаляше и обединяваше комитетите, Урсула сплотява европейските нации. Тя е стожерът на законността, справедливостта и единството, доказвайки, че „Ако спечеля, печели цял народ – ако загубя, губя само мене си“ в името на европейското бъдеще.
Марк Рюте – Раковски на атлантическата сигурност! Като новия силен глас на НАТО и дългогодишен стълб на европейската политика, Рюте олицетворява дипломатическия гений и стратегическата мисъл на Раковски. Той е архитектът на нашата колективна отбрана, държавникът с глобален поглед, който свързва думите с желязна военна и политическа организация, за да гарантира, че нито един чужд ботуш няма да погази суверенитета на свободния свят.
Тези трима лидери са истинските достойни водачи на модерна, силна и обединена Европа. Техният съюз е най-кошмарният сън за всеки, който бленува за чужди зависимости и евразийски диктатури. Колкото и да се гърчат и безпомощно да беснеят копейките, русофилите и кремълските проксита у нас – истината не може да бъде скрита. Бъдещето принадлежи на свободните, смелите и цивилизованите! Слава на хората, които водят Европа напред!
Коментиран от #33
21:56 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Един
21:57 08.10.2026
24 Видьо Видев
До коментар #6 от "Ха ха ха":Захарова не е в ред! Берлин имали проблеми, а Москва и цяла Русия е на купони.
Коментиран от #31
21:57 08.10.2026
25 Точно
Коментиран от #42
21:59 08.10.2026
26 Алекс
Коментиран от #28
22:01 08.10.2026
27 Соваж бейби
22:02 08.10.2026
28 койдазнай
До коментар #26 от "Алекс":Всички еврофили се вълнуват, какво ще стане с ЕС и еврото. На другите не им пука!
22:03 08.10.2026
29 Верно ли
До коментар #19 от "Сър Пичук":Викаш години предупреждаваше, ама ти не ребра за ко. Глупав народ все с пропаганда ще го ранят докато ви обират.
Коментиран от #35
22:04 08.10.2026
30 А НЕМА ЛИ КОЙ
НА ТАЯ ЧАПЛА?
ТАКЪВ ПРОПАДНАЛ АЛКОХОЛИК
КАКВО ЛИ ПРАВИ
В КРЕМЪЛ?
ТОВА Е ВЪЗМОЖНО САМО
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА
ДЪРТ БУНКЕРЕН ПРОЙДОХА.
22:04 08.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ужас
До коментар #20 от "Не се гаси туй, що не гасне":Това е някакъв опит за хумор, нали?
22:05 08.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Горски
22:11 08.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЗАХАРОВА
Кочина
Са Виновни ПЕЧЕНЕГИТЕ.
Хахахахах
22:17 08.10.2026
42 Съгласен съм с теб
До коментар #25 от "Точно":Ама много си я вталил дъртата кошница
22:17 08.10.2026
43 Истината за съжаление е:
И се чудят как да скрият кражбата...
Я война , я нова зараза...
Сега са хвърлили око на спестяванията на данъкоплатците в банките...
22:24 08.10.2026
44 договор от брест литовск
22:29 08.10.2026
45 Име
22:30 08.10.2026