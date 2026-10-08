Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че германските власти се нуждаят от война, за да отвличат вниманието от нарастващите вътрешни проблеми в страната. Тя отправи обвинението по време на брифинг, като свърза позицията си с действията и реториката на Берлин при управлението на канцлера Фридрих Мерц.

„Вече коментирах посещението на Мерц в Киев. Неговата реторика, мисля, е поредното потвърждение: те се нуждаят от война“, заяви Захарова. По думите ѝ германската политика показва „пълен отказ от дипломатически решения“.

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Обвинения срещу германското правителство

Говорителката определи германското правителство като „дискредитирано“ и „фалирало“. Според нея поддържането на военната ескалация е единственият начин управляващите да запазят властта си.

„За хора като Мерц това е просто единственият начин по някакъв начин да разсеят собственото си население от нарастващите вътрешни проблеми и да удължат живота на дискредитираното, фалирало правителство“, каза Мария Захарова.

Твърденията са част от руската оценка за германската подкрепа за Украйна. В началото на октомври Фридрих Мерц посети Киев и потвърди ангажимента на Германия да продължи да подкрепя Украйна до края на войната. Берлин представя тази политика като подкрепа за сигурността на Украйна и Европа, докато Москва я определя като пряко участие на Германия в конфликта.

Москва: Германия е страна в конфликта

Захарова заяви, че участието на Германия на страната на Украйна вече е установено на международно ниво. „Германия е страна в конфликта на страната на киевския режим“, каза тя и добави, че самите германски власти от години заявяват позицията си по този въпрос.

Руската дипломатка не представи конкретни данни за твърдените вътрешни проблеми в Германия. В изявлението не беше посочен и отговор от германското правителство на отправените обвинения. Потвърденото обстоятелство е, че Берлин продължава публично да заявява подкрепа за Киев, а Москва разглежда тази политика като доказателство за отказ от дипломатически подход.

Източници: focus-news.net, tass.com, bundeskanzler.de