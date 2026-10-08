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Мария Захарова: Политиците в Берлин се нуждаят от скорошна война заради вътрешните си проблеми
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Политиците в Берлин се нуждаят от скорошна война заради вътрешните си проблеми

8 Октомври, 2026 21:43 796 45

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Говорителката на руското външно министерство свърза думите си с посещението на Фридрих Мерц в Киев и обвини германското правителство, че се отказва от дипломатически решения

Мария Захарова: Политиците в Берлин се нуждаят от скорошна война заради вътрешните си проблеми - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че германските власти се нуждаят от война, за да отвличат вниманието от нарастващите вътрешни проблеми в страната. Тя отправи обвинението по време на брифинг, като свърза позицията си с действията и реториката на Берлин при управлението на канцлера Фридрих Мерц.

„Вече коментирах посещението на Мерц в Киев. Неговата реторика, мисля, е поредното потвърждение: те се нуждаят от война“, заяви Захарова. По думите ѝ германската политика показва „пълен отказ от дипломатически решения“.

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Обвинения срещу германското правителство

Говорителката определи германското правителство като „дискредитирано“ и „фалирало“. Според нея поддържането на военната ескалация е единственият начин управляващите да запазят властта си.

„За хора като Мерц това е просто единственият начин по някакъв начин да разсеят собственото си население от нарастващите вътрешни проблеми и да удължат живота на дискредитираното, фалирало правителство“, каза Мария Захарова.

Твърденията са част от руската оценка за германската подкрепа за Украйна. В началото на октомври Фридрих Мерц посети Киев и потвърди ангажимента на Германия да продължи да подкрепя Украйна до края на войната. Берлин представя тази политика като подкрепа за сигурността на Украйна и Европа, докато Москва я определя като пряко участие на Германия в конфликта.

Москва: Германия е страна в конфликта

Захарова заяви, че участието на Германия на страната на Украйна вече е установено на международно ниво. „Германия е страна в конфликта на страната на киевския режим“, каза тя и добави, че самите германски власти от години заявяват позицията си по този въпрос.

Руската дипломатка не представи конкретни данни за твърдените вътрешни проблеми в Германия. В изявлението не беше посочен и отговор от германското правителство на отправените обвинения. Потвърденото обстоятелство е, че Берлин продължава публично да заявява подкрепа за Киев, а Москва разглежда тази политика като доказателство за отказ от дипломатически подход.

Източници: focus-news.net, tass.com, bundeskanzler.de


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тцтцтц

    16 20 Отговор
    Тая за себе си ли говори?

    21:44 08.10.2026

  • 2 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    15 19 Отговор
    Пар цал.

    21:44 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пак

    15 18 Отговор
    Руски измислици

    21:46 08.10.2026

  • 6 Ха ха ха

    16 16 Отговор
    Тази перхидролка пак се е нафиркала и не знае какво говори

    Коментиран от #24

    21:46 08.10.2026

  • 7 койдазнай

    16 16 Отговор
    Марийка в прав текст казва, зашо Путин започна войната срещу Украйна! Заради вътрешните си проблеми

    21:47 08.10.2026

  • 8 Браво на Захарова

    19 15 Отговор
    Винаги точно в десетката на фашистките тъпа нари!

    21:48 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Звънчо

    12 13 Отговор
    Русия затова ли започна тази война?

    21:51 08.10.2026

  • 13 Абе

    9 12 Отговор
    Тая да не е станала доитна крава в някой руски краварник?

    21:51 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не се гаси туй, що не гасне

    2 10 Отговор
    Истинските титани на нашето време: Как Урсула, Кая и Марк пишат новата история на свободна Европа
    В историята има моменти, когато съдбата извежда на преден план личности с колосален мащаб – визионери, които не просто управляват, а водят нациите през бури с цената на всичко. Днес, когато свободна и демократична Европа е изправена пред най-големите си изпитания, ние имаме щастието да бъдем предвождани от трима истински съвременни апостоли на свободата: Урсула фон дер Лайен, Кая Калас и Марк Рюте.
    Ако се взрем в българската национална памет, няма как да не открием същия онзи чист, революционен плам, който някога движеше нашите най-велики възрожденци. Аналогията е поразителна, защото идеалите за свобода, независимост и съпротива срещу тиранията са вечни и универсални!

    Кая Калас – Ботев на съвременна Европа! Също като гениалния поет-революционер, Кая притежава онзи безкомпромисен, огнен плам и непримиримост пред лицето на източната деспотия. Тя не просто говори – тя громи с думи и дела всяка проява на имперска агресия. Нейният силен, несломим глас е като съвременен „Манифест“, който събужда заспалите съвести на континента и ни напомня, че свободата изисква кураж и себеотрицание.
    Урсула фон дер Лайен – Левски на Европейския съюз! Урсула е идеологът, организаторът и хладнокръвният стратег, който неуморно гради и крепи вътрешната структура на нашия общ европейски дом. Със същата отдаденост и чистота на каузата, с каквато Дякона обикаляше и обединяваше комите

    Коментиран от #20

    21:55 08.10.2026

  • 19 Сър Пичук

    10 7 Отговор
    Да си дойдем на думата, дето се вика. Путин и той така почна войната в Украйна. Да отвлече вниманието от главоломно растящите вътрешни проблеми.

    Коментиран от #29

    21:55 08.10.2026

  • 20 Не се гаси туй, що не гасне

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Не се гаси туй, що не гасне":

    Със същата отдаденост и чистота на каузата, с каквато Дякона обикаляше и обединяваше комитетите, Урсула сплотява европейските нации. Тя е стожерът на законността, справедливостта и единството, доказвайки, че „Ако спечеля, печели цял народ – ако загубя, губя само мене си“ в името на европейското бъдеще.
    Марк Рюте – Раковски на атлантическата сигурност! Като новия силен глас на НАТО и дългогодишен стълб на европейската политика, Рюте олицетворява дипломатическия гений и стратегическата мисъл на Раковски. Той е архитектът на нашата колективна отбрана, държавникът с глобален поглед, който свързва думите с желязна военна и политическа организация, за да гарантира, че нито един чужд ботуш няма да погази суверенитета на свободния свят.

    Тези трима лидери са истинските достойни водачи на модерна, силна и обединена Европа. Техният съюз е най-кошмарният сън за всеки, който бленува за чужди зависимости и евразийски диктатури. Колкото и да се гърчат и безпомощно да беснеят копейките, русофилите и кремълските проксита у нас – истината не може да бъде скрита. Бъдещето принадлежи на свободните, смелите и цивилизованите! Слава на хората, които водят Европа напред!

    Коментиран от #33

    21:56 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Един

    7 4 Отговор
    И вие почнахте война заради вътрешни проблеми.

    21:57 08.10.2026

  • 24 Видьо Видев

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха":

    Захарова не е в ред! Берлин имали проблеми, а Москва и цяла Русия е на купони.

    Коментиран от #31

    21:57 08.10.2026

  • 25 Точно

    12 4 Отговор
    Сами се издават защо нахлуха в Украйна.

    Коментиран от #42

    21:59 08.10.2026

  • 26 Алекс

    4 4 Отговор
    Днес фалирало правителство, утре фалирала държава. А какво ще стане с ЕС и еврото?

    Коментиран от #28

    22:01 08.10.2026

  • 27 Соваж бейби

    5 5 Отговор
    Права е жената Мерц беше в Украйна да отчете уж дейност само и само да не си е в държавата, липсва само покана на папата в Германия го разходят като холивудска звезда и да започват протестите.

    22:02 08.10.2026

  • 28 койдазнай

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Алекс":

    Всички еврофили се вълнуват, какво ще стане с ЕС и еврото. На другите не им пука!

    22:03 08.10.2026

  • 29 Верно ли

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "Сър Пичук":

    Викаш години предупреждаваше, ама ти не ребра за ко. Глупав народ все с пропаганда ще го ранят докато ви обират.

    Коментиран от #35

    22:04 08.10.2026

  • 30 А НЕМА ЛИ КОЙ

    6 2 Отговор
    ДА СПРЕ АЛКОХОЛА
    НА ТАЯ ЧАПЛА?

    ТАКЪВ ПРОПАДНАЛ АЛКОХОЛИК
    КАКВО ЛИ ПРАВИ
    В КРЕМЪЛ?

    ТОВА Е ВЪЗМОЖНО САМО
    ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА
    ДЪРТ БУНКЕРЕН ПРОЙДОХА.

    22:04 08.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ужас

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не се гаси туй, що не гасне":

    Това е някакъв опит за хумор, нали?

    22:05 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Горски

    2 3 Отговор
    Той,заедно с Макрон (геронтофил, заедно с малоумните британски премиери,докараха Европа до колапс. Франция отдавна е в технически финансов фалит.Германия се тресе от невиждана рецесия и невиждана криза с разните мигранти от Азия и Африка. В Британия нещата не са по-добри.Там вече се чуват все по-остро гласове за разпадане на съставните и части. А тия евролиберал нацисти продължават да мечтаят за "скок на Изток" и наливат нови милиарди в продънена та каца на крадливия Зеля и бандата му. Нещо реално показва следния факт. При предното допитване, рейтингът на Мерц в Германия е 14,5%. След злополучния му воаяж до Киев и обещанията на Зеленски, рейтингът му се е смъкнал до 10% ! Пред фактите думите, обясненията, оправданията са излишни.

    22:11 08.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЗАХАРОВА

    0 2 Отговор
    За Всичко Лошо в Руската
    Кочина
    Са Виновни ПЕЧЕНЕГИТЕ.

    Хахахахах

    22:17 08.10.2026

  • 42 Съгласен съм с теб

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Точно":

    Ама много си я вталил дъртата кошница

    22:17 08.10.2026

  • 43 Истината за съжаление е:

    0 1 Отговор
    Крадливите политици окрадоха парите от пенсионните фондове на Ес то...
    И се чудят как да скрият кражбата...
    Я война , я нова зараза...
    Сега са хвърлили око на спестяванията на данъкоплатците в банките...

    22:24 08.10.2026

  • 44 договор от брест литовск

    0 0 Отговор
    Млъкни, Маро !

    22:29 08.10.2026

  • 45 Име

    0 0 Отговор
    Както винаги Всеотдайна, Ангажирана и Недостъпна!

    22:30 08.10.2026

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