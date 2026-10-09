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Руски удари водят до съкращения и по-бавен ръст на заплатите в Украйна
  Тема: Украйна

Руски удари водят до съкращения и по-бавен ръст на заплатите в Украйна

9 Октомври, 2026 19:09 628 54

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Fozzy Group и Rozetka ограничават разходите след разрушаването на складове, магазини и производствени мощности

Руски удари водят до съкращения и по-бавен ръст на заплатите в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските удари по украински компании водят до съкращения, замразяване на бонуси и отлагане на увеличенията на заплатите. Натискът върху бизнеса може да промени пазара на труда в полза на работодателите и да забави ръста на възнагражденията, предупреждава Наталия Колесниченко, старши икономист в Центъра за икономическа стратегия.

Според нея съкращенията могат да намалят приходите в държавния бюджет, докато разходите за социални плащания на безработни нарастват. „Устойчивостта на бизнеса не е безгранична“, заявява Колесниченко. По думите ѝ украинската икономика постепенно се възстановява от 2023 г., но ресурсите, които поддържат този процес, остават крехки.

Fozzy Group съкращава част от офис екипите

Fozzy Group, собственик на веригите супермаркети Silpo и Fora, обявява съкращения в част от офис екипите си от 1 ноември. Решението идва след щети по повече от 20 обекта между 1 август и 25 септември. Засегнати са разпределителни центрове, супермаркети и производствени мощности.

Компанията посочва, че е загубила част от инфраструктурата и стоковите си запаси, което затруднява работата и увеличава разходите. Преди съкращенията Fozzy Group замразява бонусите за третото и четвъртото тримесечие, отлага планирания преглед на заплатите на офис служителите и спира наемането за част от административните позиции.

Само през август са засегнати 10 разпределителни центъра на групата. Въпреки промените в офисите Fozzy Group продължава да търси служители за супермаркетите, складовете и производството. Така съкращенията са насочени основно към административни екипи, докато оперативните позиции остават необходими за поддържането на бизнеса.

Ударът върху логистиката засяга и Rozetka

Онлайн търговецът Rozetka също оптимизира персонала си след унищожаването на автоматизиран складов комплекс в Бровари, Киевска област. Съоръжението е обработвало около 100 000 поръчки дневно, а възстановяването му не е възможно.

Последиците от атаките се разпростират извън търговията. Натискът обхваща логистиката, хранителната промишленост, фармацията, производството на керамика и домашен текстил. Ако тенденцията продължи, работодателите ще получат по-силна позиция при договарянето на заплати, а държавата ще бъде изправена едновременно пред по-ниски бюджетни приходи и по-високи разходи за подкрепа на безработни.

Източници: money.bg, biz.nv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    12 1 Отговор
    Кличко официално обяви че през зимата Киев най вероятно няма да е годен за човешки живот..! Накратко всеки да се спасява както може а зеления йордек чака още пари от ЕС .

    19:12 09.10.2026

  • 2 А бе вие

    13 1 Отговор
    от фалирала държава и опоскана от президента и кликата около него какво очаквате,да оставин настрана че руснака ги попилява ами па лакомиите позинали за заплати,те немат вече живот там

    19:16 09.10.2026

  • 3 ТИ ДА ВИДИШ

    10 0 Отговор
    Верно ли?? Русия виновна за ниските заплати в окраина.

    19:17 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 факуса

    4 0 Отговор
    кви заплати тез са чси,само лежат на ес и мвф с болна надежда да победят русия и да са на нейна издръжка от репарации

    19:18 09.10.2026

  • 6 Варненец

    5 1 Отговор
    Зелката беше сготвен тия дни, намериха му заместник вече! Да видим дали ще изчезне безследно или ще се "самоубие"!

    19:20 09.10.2026

  • 7 Механик

    4 1 Отговор
    "ръст на заплатите в Украйна"
    Че те какво работят в Украина? Нямат ток, нямат вода, нямат нищо.
    Айде да речем, че телефонните измамници все още "работят" но пък и не всички там са такива.
    Така че не ми е ясно какво работят.

    Коментиран от #11

    19:20 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Генерал Буданов пред Радев

    2 6 Отговор
    БУДАНОВ: РУСКИ ВОЕННИ ПРЕСТЪПНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
    Кирил Буданов твърди, че Украйна
    възнамерява да преследва военни престъпници, независимо къде отидат след войната.
    „Във всяка част на света ще търсим и проследяваме руски военни престъпници. Рано или късно това време ще дойде, където и да са те. Както им дойде времето на 39 руски генерали “ - Буданов
    Предупреждението е недвусмислено: според Буданов разстоянието, границите и изтичането на времето няма да сложат край на стремежа на Украйна да търси отговорност за престъпления, извършени по време на руската инвазия.

    Коментиран от #16, #31

    19:22 09.10.2026

  • 11 Стойко

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Е как кво работят? "Пазят" ни от Путин 😂, "сдържат" руската агресия 😂 или някаква подобна жълтопаветна глупост

    Коментиран от #19, #42

    19:22 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А В БЪЛГАРИЯ Е МИНАЛА ГЕРБОДПС

    2 0 Отговор
    ЧУДОВИЩЕ ДЕТ Е ПО ОПАСНО И ОТ ВОЙНА ИЗА ТВА ЗАПЛАТИТЕ НЕ МЪЪЪЪЪРДАААААТ ДАЖЕ ГИ РАЗДЕЛИХА НА ДВЕ СЪС ЕВРОТО.

    19:25 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хихихи

    2 1 Отговор
    Поредната новина от уКрайНе, от която лъха на победа 😂😂😂 ама за Русия

    Коментиран от #24

    19:26 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Щом е така, браво

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Генерал Буданов пред Радев":

    Да почне от Радев.

    19:31 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЛЕ о ПА р Д🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    от рано си се напил бе колега

    никъде нищо не гори само ти си пил парцуца повечко

    19:33 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Софиянец

    1 1 Отговор
    Алооо, Факти! Троловете на мир4ев омазах сайта ви 😂😂😂 манол пейков им спуска тъпотии, които троловете копи-пействат

    19:35 09.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дайте

    3 0 Отговор
    им еврото та да се управят, като нас !

    19:37 09.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Зомбайо

    2 0 Отговор
    У нас каква война се води и какви разрушения и военни разходи имаме, че заплатите не се вдигат? От десетилетия сме на ръба на оцеляването, без война!

    19:40 09.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Да се знае

    1 1 Отговор
    Да се знае от няколкото останали посетители в този "нoвинарски сaйт". Поради липса на приxоди и cпирането на месечните трaншове от руското посолство към тази "xибридка" както е известна ,от редaкцията се принудиха да съкрaтят дежурните мoдeрaтoри дневно от 6 на 1! Поради тази причина настроиxа oпределени дyми и комeнтари след минута да се изтриват автoматично. Единствените им приxоди след спирането на финансовия пoток от руското посолство, понеже руcия е също във финансов кoлапс,останаха трaншовете от кликaта ПБ на лицето Румен Георгиев Радев ,известен в обществените среди просто като мунчo бoташов. Дневните посетители тук са между 12 и 16 човека според анaлитичните брoячи. Поради тази причина се принудиха да обявят промоция на тениските с логoто на сайта за да бъдат подпомогнати. Преди влизането на еврото бяха по 10 лв.,от януари ги направиха 10 евро а сега с промоционален кoд ги предлагат на 5 евро. Мyнчо кРaдев боташoв за 5 месеца изтегли 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв.) които се водят на Българския народ а не на мунчо и кликата му и с част от тези заеми на наш гръб плаща на подобни "сaйтове" да дeзинформират читателите.

    Коментиран от #54

    19:46 09.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Вярно се оказа

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Да се знае":

    На последно място е този "сайт" от всички национални новинарски сайтове. С 8 до 12 посетители общо на ден. Рекламират да им купим тениски с тяхното лого с отстъпка. Парите от мунчо кРадев явно са им малко-
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    19:47 09.10.2026

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