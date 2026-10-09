Руски удари водят до съкращения и по-бавен ръст на заплатите в Украйна

Руските удари по украински компании водят до съкращения, замразяване на бонуси и отлагане на увеличенията на заплатите. Натискът върху бизнеса може да промени пазара на труда в полза на работодателите и да забави ръста на възнагражденията, предупреждава Наталия Колесниченко, старши икономист в Центъра за икономическа стратегия.
Според нея съкращенията могат да намалят приходите в държавния бюджет, докато разходите за социални плащания на безработни нарастват. „Устойчивостта на бизнеса не е безгранична“, заявява Колесниченко. По думите ѝ украинската икономика постепенно се възстановява от 2023 г., но ресурсите, които поддържат този процес, остават крехки.
Fozzy Group съкращава част от офис екипите
Fozzy Group, собственик на веригите супермаркети Silpo и Fora, обявява съкращения в част от офис екипите си от 1 ноември. Решението идва след щети по повече от 20 обекта между 1 август и 25 септември. Засегнати са разпределителни центрове, супермаркети и производствени мощности.
Компанията посочва, че е загубила част от инфраструктурата и стоковите си запаси, което затруднява работата и увеличава разходите. Преди съкращенията Fozzy Group замразява бонусите за третото и четвъртото тримесечие, отлага планирания преглед на заплатите на офис служителите и спира наемането за част от административните позиции.
Само през август са засегнати 10 разпределителни центъра на групата. Въпреки промените в офисите Fozzy Group продължава да търси служители за супермаркетите, складовете и производството. Така съкращенията са насочени основно към административни екипи, докато оперативните позиции остават необходими за поддържането на бизнеса.
Ударът върху логистиката засяга и Rozetka
Онлайн търговецът Rozetka също оптимизира персонала си след унищожаването на автоматизиран складов комплекс в Бровари, Киевска област. Съоръжението е обработвало около 100 000 поръчки дневно, а възстановяването му не е възможно.
Последиците от атаките се разпростират извън търговията. Натискът обхваща логистиката, хранителната промишленост, фармацията, производството на керамика и домашен текстил. Ако тенденцията продължи, работодателите ще получат по-силна позиция при договарянето на заплати, а държавата ще бъде изправена едновременно пред по-ниски бюджетни приходи и по-високи разходи за подкрепа на безработни.
Източници: money.bg, biz.nv.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
19:12 09.10.2026
2 А бе вие
19:16 09.10.2026
3 ТИ ДА ВИДИШ
19:17 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 факуса
19:18 09.10.2026
6 Варненец
19:20 09.10.2026
7 Механик
Че те какво работят в Украина? Нямат ток, нямат вода, нямат нищо.
Айде да речем, че телефонните измамници все още "работят" но пък и не всички там са такива.
Така че не ми е ясно какво работят.
Коментиран от #11
19:20 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Генерал Буданов пред Радев
Кирил Буданов твърди, че Украйна
възнамерява да преследва военни престъпници, независимо къде отидат след войната.
„Във всяка част на света ще търсим и проследяваме руски военни престъпници. Рано или късно това време ще дойде, където и да са те. Както им дойде времето на 39 руски генерали “ - Буданов
Предупреждението е недвусмислено: според Буданов разстоянието, границите и изтичането на времето няма да сложат край на стремежа на Украйна да търси отговорност за престъпления, извършени по време на руската инвазия.
Коментиран от #16, #31
19:22 09.10.2026
11 Стойко
До коментар #7 от "Механик":Е как кво работят? "Пазят" ни от Путин 😂, "сдържат" руската агресия 😂 или някаква подобна жълтопаветна глупост
Коментиран от #19, #42
19:22 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А В БЪЛГАРИЯ Е МИНАЛА ГЕРБОДПС
19:25 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хихихи
Коментиран от #24
19:26 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Щом е така, браво
До коментар #10 от "Генерал Буданов пред Радев":Да почне от Радев.
19:31 09.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":от рано си се напил бе колега
никъде нищо не гори само ти си пил парцуца повечко
19:33 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Софиянец
19:35 09.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дайте
19:37 09.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Зомбайо
19:40 09.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Да се знае
Коментиран от #54
19:46 09.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Вярно се оказа
До коментар #52 от "Да се знае":На последно място е този "сайт" от всички национални новинарски сайтове. С 8 до 12 посетители общо на ден. Рекламират да им купим тениски с тяхното лого с отстъпка. Парите от мунчо кРадев явно са им малко-
Здравейте,
Радваме се да Ви информираме, че като читател на fakti, получавате ПОДАРЪК – промо код с 50 % отстъпка
Въведете ПРОМО КОД:
fakti2026
при поръчка на тениска с логото на сайта да ни подпомогнете!
Промо кодът е валиден до 15.11.2026 г.
19:47 09.10.2026