Руски удари водят до съкращения и по-бавен ръст на заплатите в Украйна

Руските удари по украински компании водят до съкращения, замразяване на бонуси и отлагане на увеличенията на заплатите. Натискът върху бизнеса може да промени пазара на труда в полза на работодателите и да забави ръста на възнагражденията, предупреждава Наталия Колесниченко, старши икономист в Центъра за икономическа стратегия.

Според нея съкращенията могат да намалят приходите в държавния бюджет, докато разходите за социални плащания на безработни нарастват. „Устойчивостта на бизнеса не е безгранична“, заявява Колесниченко. По думите ѝ украинската икономика постепенно се възстановява от 2023 г., но ресурсите, които поддържат този процес, остават крехки.

Fozzy Group съкращава част от офис екипите

Fozzy Group, собственик на веригите супермаркети Silpo и Fora, обявява съкращения в част от офис екипите си от 1 ноември. Решението идва след щети по повече от 20 обекта между 1 август и 25 септември. Засегнати са разпределителни центрове, супермаркети и производствени мощности.

Компанията посочва, че е загубила част от инфраструктурата и стоковите си запаси, което затруднява работата и увеличава разходите. Преди съкращенията Fozzy Group замразява бонусите за третото и четвъртото тримесечие, отлага планирания преглед на заплатите на офис служителите и спира наемането за част от административните позиции.

Само през август са засегнати 10 разпределителни центъра на групата. Въпреки промените в офисите Fozzy Group продължава да търси служители за супермаркетите, складовете и производството. Така съкращенията са насочени основно към административни екипи, докато оперативните позиции остават необходими за поддържането на бизнеса.

Ударът върху логистиката засяга и Rozetka

Онлайн търговецът Rozetka също оптимизира персонала си след унищожаването на автоматизиран складов комплекс в Бровари, Киевска област. Съоръжението е обработвало около 100 000 поръчки дневно, а възстановяването му не е възможно.

Последиците от атаките се разпростират извън търговията. Натискът обхваща логистиката, хранителната промишленост, фармацията, производството на керамика и домашен текстил. Ако тенденцията продължи, работодателите ще получат по-силна позиция при договарянето на заплати, а държавата ще бъде изправена едновременно пред по-ниски бюджетни приходи и по-високи разходи за подкрепа на безработни.

Източници: money.bg, biz.nv.ua