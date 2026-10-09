Тежки поражения! Нови украински удари с дронове повредиха два центъра за данни на „Яндекс“

Дронова атака повреди част от инфраструктурата на център за данни на руския технологичен гигант „Яндекс“ в Калужка област, като извади от строя няколко модула. Това е вторият засегнат обект на компанията за два дни, след като на 8 октомври атака повреди центъра за данни в Сасово, Рязанска област.
„Яндекс“ не може да посочи срокове за възстановяване на оборудването. „Продължаваме да оценяваме състоянието на инфраструктурата – засега е много трудно да посочим срокове за възстановяване на работата на оборудването в центровете за данни“, заявиха от компанията.
В изявление украинският президент Володимир Зеленски написа: „Още един център за данни беше ударен. Това е нашият симетричен отговор.“ Киев не е поел официално отговорност за атаките по обектите, но изявлението на Зеленски свързва удара с украинските действия.
Прекъсвания за клиенти на Yandex Cloud
По-сериозно засегнати са част от клиентите на облачната платформа Yandex Cloud, чиито ресурси са били разположени в повредената инфраструктура. Прекъсвания са отчетени от руската платформа за недвижими имоти „Циан“, както и от строителни предприемачи, магазини и доставчици на услуги за управление на електронни документи.
За да ограничи последиците, „Яндекс“ е договорил ускорено прехвърляне на данни и услуги към VK Cloud, Selectel и K2Cloud. Трите компании са осигурили допълнителни екипи, предложили са гъвкави финансови условия и са опростили процедурите за свързване на засегнатите клиенти. Екипи на Yandex Cloud и партньорските доставчици координират преместването на инфраструктурата.
Сасово остава напълно изключен
Центърът за данни в Сасово работи от 2014 г. и в него се намират два от трите суперкомпютъра на „Яндекс“, използвани за обучение на невронни мрежи. След атаката на 8 октомври на обекта е възникнал пожар, а работата му е напълно спряна.
Компанията заяви, че не може да потвърди дали оборудването в Сасово ще бъде възстановено. Обектът в Калуга е сред най-големите центрове за данни на „Яндекс“ и обслужва както вътрешната инфраструктура, така и облачната платформа на компанията. Точният размер на щетите и сроковете за възстановяване на двата обекта все още не са обявени.
„Яндекс“ съобщи, че при атаките в Сасово и Калуга няма пострадали служители. Според компанията аварийните служби и нейните специалисти работят на място, докато продължава оценката на повредите и прехвърлянето на част от клиентските услуги към други доставчици.
Източници: bta.bg, apnews.com, vedomosti.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 терористи
Коментиран от #26
18:37 09.10.2026
2 Анджо
Коментиран от #8
18:43 09.10.2026
3 Анджо
Днес в метрото и в радата в Киев цял ден няма ток заради него. Лош човек!
18:46 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Това не е
18:50 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лявата топка на Племенния Вожд
До коментар #4 от "Абе":Има ли достатъчно мазета в Кiiiiiiv или всички в бункера на зеления таракан?
18:51 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хайо
Коментиран от #28
18:55 09.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хайо
Коментиран от #15, #21
18:57 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Подарък
До коментар #13 от "Хайо":чумна бактерия!
Коментиран от #20
18:58 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахаха
19:01 09.10.2026
18 качили ги
19:01 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хахахаха
До коментар #13 от "Хайо":Само на него да не му направят подарък. Че много като него генерали, вече си получиха подаръците.
19:03 09.10.2026
22 Костадин Костадинов
Коментиран от #34
19:03 09.10.2026
23 гошо
Коментиран от #29
19:04 09.10.2026
24 Пък Вова
19:04 09.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Соломон
До коментар #1 от "терористи":Tе вече си плащат.В крайна сметка войната винаги се връща там откъдето започна
19:11 09.10.2026
27 Отреазвяващ
19:13 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Руси Филев
До коментар #23 от "гошо":Аз съм на Фейсбук!
19:15 09.10.2026
30 ПУТИН
Че не е добре С МОЗЪКЪТ.
БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯ
А ДЪРТИЯ МАНЯК
ИМА РОЖДЕН ДЕН.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:17 09.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 В ИРКУТСК
Но Кремъл Праща
Екип на ФСБ
Да държат под Контрол
Ситуацията.
Хаха хахахахаха хахахахаха
БИОЛАБОРАТОРИИТЕ
НА РУСИЯ
НИКОГА НЕ СА СПИРАЛИ
РАБОТАТА НАД СЪЗДАВАНЕТО НА
БИО ОРЪЖИЯ .
19:22 09.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Зависи
До коментар #34 от "1111":след боя,какво?
19:26 09.10.2026
37 Украйна не може
19:28 09.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.