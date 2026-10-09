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Тежки поражения! Нови украински удари с дронове повредиха два центъра за данни на „Яндекс“
  Тема: Украйна

Тежки поражения! Нови украински удари с дронове повредиха два центъра за данни на „Яндекс“

9 Октомври, 2026 18:34 952 39

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Компанията не посочва срокове за възстановяване и прехвърля услуги на клиенти към други облачни доставчици

Тежки поражения! Нови украински удари с дронове повредиха два центъра за данни на „Яндекс“ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дронова атака повреди част от инфраструктурата на център за данни на руския технологичен гигант „Яндекс“ в Калужка област, като извади от строя няколко модула. Това е вторият засегнат обект на компанията за два дни, след като на 8 октомври атака повреди центъра за данни в Сасово, Рязанска област.

„Яндекс“ не може да посочи срокове за възстановяване на оборудването. „Продължаваме да оценяваме състоянието на инфраструктурата – засега е много трудно да посочим срокове за възстановяване на работата на оборудването в центровете за данни“, заявиха от компанията.

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В изявление украинският президент Володимир Зеленски написа: „Още един център за данни беше ударен. Това е нашият симетричен отговор.“ Киев не е поел официално отговорност за атаките по обектите, но изявлението на Зеленски свързва удара с украинските действия.

Прекъсвания за клиенти на Yandex Cloud

По-сериозно засегнати са част от клиентите на облачната платформа Yandex Cloud, чиито ресурси са били разположени в повредената инфраструктура. Прекъсвания са отчетени от руската платформа за недвижими имоти „Циан“, както и от строителни предприемачи, магазини и доставчици на услуги за управление на електронни документи.

За да ограничи последиците, „Яндекс“ е договорил ускорено прехвърляне на данни и услуги към VK Cloud, Selectel и K2Cloud. Трите компании са осигурили допълнителни екипи, предложили са гъвкави финансови условия и са опростили процедурите за свързване на засегнатите клиенти. Екипи на Yandex Cloud и партньорските доставчици координират преместването на инфраструктурата.

Сасово остава напълно изключен

Центърът за данни в Сасово работи от 2014 г. и в него се намират два от трите суперкомпютъра на „Яндекс“, използвани за обучение на невронни мрежи. След атаката на 8 октомври на обекта е възникнал пожар, а работата му е напълно спряна.

Компанията заяви, че не може да потвърди дали оборудването в Сасово ще бъде възстановено. Обектът в Калуга е сред най-големите центрове за данни на „Яндекс“ и обслужва както вътрешната инфраструктура, така и облачната платформа на компанията. Точният размер на щетите и сроковете за възстановяване на двата обекта все още не са обявени.

„Яндекс“ съобщи, че при атаките в Сасово и Калуга няма пострадали служители. Според компанията аварийните служби и нейните специалисти работят на място, докато продължава оценката на повредите и прехвърлянето на част от клиентските услуги към други доставчици.

Източници: bta.bg, apnews.com, vedomosti.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 терористи

    11 14 Отговор
    Ще си платят!

    Коментиран от #26

    18:37 09.10.2026

  • 2 Анджо

    11 13 Отговор
    А в бивша Украйна вече не остана нито един здрав подобен център, повече от 20 се превърнаха в центрове за скрап.

    Коментиран от #8

    18:43 09.10.2026

  • 3 Анджо

    17 11 Отговор
    Новият министър на енергетиката на Украйна се казва генерал Суровикин и той командва режима на тока .
    Днес в метрото и в радата в Киев цял ден няма ток заради него. Лош човек!

    18:46 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това не е

    7 0 Отговор
    по страшно от чумата!

    18:50 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лявата топка на Племенния Вожд

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Има ли достатъчно мазета в Кiiiiiiv или всички в бункера на зеления таракан?

    18:51 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хайо

    9 9 Отговор
    Оставете глупсотите ,а кажете какво става с Киев .Колко време остава на Киев да служи като нормално място за живеене ?

    Коментиран от #28

    18:55 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хайо

    9 9 Отговор
    На 11.10.генерал Суровикин има рожден и е решил да си направи подарък .Ще видим какъв ще е той около Киев .

    Коментиран от #15, #21

    18:57 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Подарък

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хайо":

    чумна бактерия!

    Коментиран от #20

    18:58 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха

    8 1 Отговор
    С тази скорост, дата центровете ще свършат преди края на следващата седмица.

    19:01 09.10.2026

  • 18 качили ги

    5 0 Отговор
    в облака

    19:01 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хайо":

    Само на него да не му направят подарък. Че много като него генерали, вече си получиха подаръците.

    19:03 09.10.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    9 3 Отговор
    Колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна за да я превземе? Защо Путин убива руснаците?

    Коментиран от #34

    19:03 09.10.2026

  • 23 гошо

    5 8 Отговор
    Аз съм с Яндекс нито разбрах нито почуствах затруднения в работата му Нито вчера нито днес

    Коментиран от #29

    19:04 09.10.2026

  • 24 Пък Вова

    4 1 Отговор
    и руснаците дори се радват!?

    19:04 09.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Соломон

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "терористи":

    Tе вече си плащат.В крайна сметка войната винаги се връща там откъдето започна

    19:11 09.10.2026

  • 27 Отреазвяващ

    2 3 Отговор
    Но Русия напредва на фронта,нали?

    19:13 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руси Филев

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "гошо":

    Аз съм на Фейсбук!

    19:15 09.10.2026

  • 30 ПУТИН

    4 3 Отговор
    За пореден Път показа
    Че не е добре С МОЗЪКЪТ.

    БЛАГОДАРЯ ВИ
    ЗА НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯ

    А ДЪРТИЯ МАНЯК
    ИМА РОЖДЕН ДЕН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:17 09.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 В ИРКУТСК

    4 0 Отговор
    Нямало Проблеми с ЧУМАТА.

    Но Кремъл Праща
    Екип на ФСБ
    Да държат под Контрол
    Ситуацията.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    БИОЛАБОРАТОРИИТЕ
    НА РУСИЯ
    НИКОГА НЕ СА СПИРАЛИ
    РАБОТАТА НАД СЪЗДАВАНЕТО НА
    БИО ОРЪЖИЯ .

    19:22 09.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зависи

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "1111":

    след боя,какво?

    19:26 09.10.2026

  • 37 Украйна не може

    1 1 Отговор
    да победи!Но една малка бактерия,може!

    19:28 09.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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