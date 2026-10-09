Тежки поражения! Нови украински удари с дронове повредиха два центъра за данни на „Яндекс“

Дронова атака повреди част от инфраструктурата на център за данни на руския технологичен гигант „Яндекс“ в Калужка област, като извади от строя няколко модула. Това е вторият засегнат обект на компанията за два дни, след като на 8 октомври атака повреди центъра за данни в Сасово, Рязанска област.

„Яндекс“ не може да посочи срокове за възстановяване на оборудването. „Продължаваме да оценяваме състоянието на инфраструктурата – засега е много трудно да посочим срокове за възстановяване на работата на оборудването в центровете за данни“, заявиха от компанията.

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В изявление украинският президент Володимир Зеленски написа: „Още един център за данни беше ударен. Това е нашият симетричен отговор.“ Киев не е поел официално отговорност за атаките по обектите, но изявлението на Зеленски свързва удара с украинските действия.

Прекъсвания за клиенти на Yandex Cloud

По-сериозно засегнати са част от клиентите на облачната платформа Yandex Cloud, чиито ресурси са били разположени в повредената инфраструктура. Прекъсвания са отчетени от руската платформа за недвижими имоти „Циан“, както и от строителни предприемачи, магазини и доставчици на услуги за управление на електронни документи.

За да ограничи последиците, „Яндекс“ е договорил ускорено прехвърляне на данни и услуги към VK Cloud, Selectel и K2Cloud. Трите компании са осигурили допълнителни екипи, предложили са гъвкави финансови условия и са опростили процедурите за свързване на засегнатите клиенти. Екипи на Yandex Cloud и партньорските доставчици координират преместването на инфраструктурата.

Сасово остава напълно изключен

Центърът за данни в Сасово работи от 2014 г. и в него се намират два от трите суперкомпютъра на „Яндекс“, използвани за обучение на невронни мрежи. След атаката на 8 октомври на обекта е възникнал пожар, а работата му е напълно спряна.

Компанията заяви, че не може да потвърди дали оборудването в Сасово ще бъде възстановено. Обектът в Калуга е сред най-големите центрове за данни на „Яндекс“ и обслужва както вътрешната инфраструктура, така и облачната платформа на компанията. Точният размер на щетите и сроковете за възстановяване на двата обекта все още не са обявени.

„Яндекс“ съобщи, че при атаките в Сасово и Калуга няма пострадали служители. Според компанията аварийните служби и нейните специалисти работят на място, докато продължава оценката на повредите и прехвърлянето на част от клиентските услуги към други доставчици.

Източници: bta.bg, apnews.com, vedomosti.ru