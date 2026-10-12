План за възпиране на Путин! Генерал от НАТО предупреди за удари по Санкт Петербург, Калининград и Беларус

НАТО може да нанесе удари по руски командни пунктове и системи за противовъздушна отбрана в Калининград, близо до Санкт Петербург и в Беларус, ако Русия нападне държава от Алианса. Това е част от план за възпиране на евентуална атака по източния фланг, представен от върховния съюзнически командващ на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич на форум във Варшава.

По информация на Файненшъл таймс, цитирана в подадения материал, Гринкевич е предупредил, че НАТО е готово да отговори на всяка заплаха. Американският генерал е заявил, че съюзниците не трябва да чакат противникът да затвърди позициите си, а трябва да спрат нападението още в началото.

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План с дронове и наземни роботи

„Не вярвам, че конфликтът е неизбежен. Това не е вярно. Искам да уверя милиардите граждани на нашия алианс: можем да го направим. Знаем какво трябва да направим, знаем как да го направим“, е казал Гринкевич.

Стратегията предвижда инвестиции в „достъпни масови разработки“ по модела на сравнително евтините украински дронове. Идеята е безпилотни летателни апарати, сензори и наземни роботи да поемат значителна част от първоначалното отблъскване на руската офанзива и да ограничат загубите сред военнослужещите на НАТО.

Според Уолстрийт джърнъл планът включва изграждането на широка „автономна зона“, в която дронове и наземни роботи да действат срещу настъпващи сили. Далекобойните ракети са предвидени за удари по командни центрове и противовъздушна отбрана в райони, от които може да бъде подкрепена евентуална руска операция.

„Блокиране, притъпяване и пречупване“

Американското издание Старс енд Страйпс описа стратегията чрез три последователни действия: блокиране на нападението, притъпяване на настъплението и пречупване на военната система, която го поддържа. Това включва снабдителни линии, комуникации, командни структури и резерви.

„Не се стремим да нанесем стратегическо поражение на нашия враг. По-скоро само да спрем всяка атака в зародиш“, е подчертал Гринкевич. Според него НАТО трябва да може да нанесе достатъчно силен отговор, без да превръща отбраната на съюзна държава в опит за по-широка война с Русия.

В отделно изявление, цитирано от Ройтерс, генералът е заявил, че Алиансът ще спре всяко нападение и ще лиши противника от възможността да постигне целите си. Той обаче е уточнил, че не оценява конфликт като „непосредствен или неизбежен“.

Представеният план е условен и се отнася до сценарий, при който Русия атакува страна от НАТО. От думите на Гринкевич не следва, че е взето решение за предстоящи удари или че започва военна операция срещу руски или беларуски цели.

Източници: focus-news.net, investing.com, stripes.com