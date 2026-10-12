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План за възпиране на Путин! Генерал от НАТО предупреди за удари по Санкт Петербург, Калининград и Беларус
  Тема: Украйна

План за възпиране на Путин! Генерал от НАТО предупреди за удари по Санкт Петербург, Калининград и Беларус

12 Октомври, 2026 22:35 1 252 48

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  • алексус гринкевич-
  • русия-
  • калининград-
  • беларус-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Алексус Гринкевич представи във Варшава план за спиране на евентуална руска атака по източния фланг на Алианса

План за възпиране на Путин! Генерал от НАТО предупреди за удари по Санкт Петербург, Калининград и Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО може да нанесе удари по руски командни пунктове и системи за противовъздушна отбрана в Калининград, близо до Санкт Петербург и в Беларус, ако Русия нападне държава от Алианса. Това е част от план за възпиране на евентуална атака по източния фланг, представен от върховния съюзнически командващ на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич на форум във Варшава.

По информация на Файненшъл таймс, цитирана в подадения материал, Гринкевич е предупредил, че НАТО е готово да отговори на всяка заплаха. Американският генерал е заявил, че съюзниците не трябва да чакат противникът да затвърди позициите си, а трябва да спрат нападението още в началото.

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„Не вярвам, че конфликтът е неизбежен. Това не е вярно. Искам да уверя милиардите граждани на нашия алианс: можем да го направим. Знаем какво трябва да направим, знаем как да го направим“, е казал Гринкевич.

План с дронове и наземни роботи

Стратегията предвижда инвестиции в „достъпни масови разработки“ по модела на сравнително евтините украински дронове. Идеята е безпилотни летателни апарати, сензори и наземни роботи да поемат значителна част от първоначалното отблъскване на руската офанзива и да ограничат загубите сред военнослужещите на НАТО.

Според Уолстрийт джърнъл планът включва изграждането на широка „автономна зона“, в която дронове и наземни роботи да действат срещу настъпващи сили. Далекобойните ракети са предвидени за удари по командни центрове и противовъздушна отбрана в райони, от които може да бъде подкрепена евентуална руска операция.

„Блокиране, притъпяване и пречупване“

Американското издание Старс енд Страйпс описа стратегията чрез три последователни действия: блокиране на нападението, притъпяване на настъплението и пречупване на военната система, която го поддържа. Това включва снабдителни линии, комуникации, командни структури и резерви.

„Не се стремим да нанесем стратегическо поражение на нашия враг. По-скоро само да спрем всяка атака в зародиш“, е подчертал Гринкевич. Според него НАТО трябва да може да нанесе достатъчно силен отговор, без да превръща отбраната на съюзна държава в опит за по-широка война с Русия.

В отделно изявление, цитирано от Ройтерс, генералът е заявил, че Алиансът ще спре всяко нападение и ще лиши противника от възможността да постигне целите си. Той обаче е уточнил, че не оценява конфликт като „непосредствен или неизбежен“.

Представеният план е условен и се отнася до сценарий, при който Русия атакува страна от НАТО. От думите на Гринкевич не следва, че е взето решение за предстоящи удари или че започва военна операция срещу руски или беларуски цели.

Източници: focus-news.net, investing.com, stripes.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    40 8 Отговор
    От 2022 г. нато и пропагандните му медии само плашат гаргите а Русия загражда територии..! Такива са фактическите факти..!

    Коментиран от #26

    22:38 12.10.2026

  • 2 Стоянчо Пуканката

    24 7 Отговор
    Йо- хо-хо, и бутилка ром!

    22:38 12.10.2026

  • 3 Някой беше казал

    33 7 Отговор
    Няма да имате време дори да клепните с очи. Страшно е, но му вярвам.

    Коментиран от #7, #19

    22:39 12.10.2026

  • 4 Да си го натикат знаят къде

    38 3 Отговор
    плана за възпиране тея ненормалници.

    22:40 12.10.2026

  • 5 Стенли

    35 5 Отговор
    Този човечец е гледал много филми , като терминатора ,

    22:40 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    3 17 Отговор

    До коментар #3 от "Някой беше казал":

    Медведев ли?

    Коментиран от #16

    22:41 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 1234566

    33 2 Отговор
    има ли в днешната армия чин Генерал идиот

    22:42 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сатана Z

    22 6 Отговор
    В Европа ророчеството е на път да се сбъдне.
    Живите ще завиждат на омрелите!

    22:43 12.10.2026

  • 14 Кина

    39 3 Отговор
    За война с Русия са нужни боеприпаси ..! Ракетите и бомбите в ЕС почти ги няма защото зеления ги изгърмя..! Два оръжейни гиганта в Германия са на пауза поради липса на редкоземни елементи..! При евентуален сблъсък катастрофата в ЕС ще е неизбежна...! Такива са фактите..!

    Коментиран от #44

    22:43 12.10.2026

  • 15 Фгх

    26 2 Отговор
    Да нема банга ранга после

    22:44 12.10.2026

  • 16 Не е той

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Не е той. По-големият.

    22:44 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гробар

    30 3 Отговор
    Кого ще възпира тоя келеш? Докато си пусне дрончетата Берлин и Париж ще са купчина пепел.

    22:45 12.10.2026

  • 19 Бързо става работата

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Някой беше казал":

    кеф ти бързо, кеф ти голяма площ, кеф ти няма защита, кеф ти радиоактивен бонус, кеф ти още един бонус с ядрена зима.

    22:45 12.10.2026

  • 20 Фгх

    22 2 Отговор
    Абе тия генерали вечер пред изказванията май ходят на банкет и са много силни подпийнали и не изтребители

    22:46 12.10.2026

  • 21 хахахахха

    25 2 Отговор
    зеления клоун явно е почерпил този палячо със своите субстанции

    22:46 12.10.2026

  • 22 А как бързо прекъснаха учението

    22 2 Отговор
    Това, че лятото цяло НАТО тренираха нападението не означава, че ще успеят.

    22:47 12.10.2026

  • 23 Брендо

    21 2 Отговор
    Освен със Зеления, страшни купони стават и с натювски дженерали, а те са още по забавни на другия ден по пресконференциите.

    22:48 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 НАТО, не чакайте, а действайте!

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Българинът казва:"На зло куче-зъл прът!"

    Коментиран от #43

    22:52 12.10.2026

  • 27 Хаяско

    3 4 Отговор
    Нищо няма да атакува.

    22:54 12.10.2026

  • 28 Зевзек

    15 2 Отговор
    За какви милиярди граждани на НАТО говори този из.ветр.елник?

    22:54 12.10.2026

  • 29 1111

    10 3 Отговор
    "милиардите граждани на нашия алианс"

    Тия са маалоумни.

    22:54 12.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 стоян георгиев

    13 3 Отговор
    Изяхоха боя от аятоласите и сега тръгнали с Русия да воюват

    22:56 12.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иванов

    12 3 Отговор
    Планът е писан от Джордж Лукас. Премиерата е догодина.

    22:57 12.10.2026

  • 34 Не знам

    4 4 Отговор
    Но Обама беше заявил, че за Русия са достатъчни само 192 тактически ракети, за да я върнат в желязната епоха.

    22:59 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тръм

    6 2 Отговор
    Не слуша смъркача и отлита с двеста … и друго , кой беше този генерал ?

    23:01 12.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Минувач

    6 1 Отговор
    Ами да действат , ако им стиска !

    23:03 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    на този капут като му се мре защо просто не си тегли куршума ами ни занимава и нас?

    23:04 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хохо Бохо

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Кина":

    За война с Русия е необходимо да не участваш

    23:06 12.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    1 0 Отговор
    На хартия, добре, ама в реалност, гледайки какво става в Украйна, ааа, щъ ма продавате, ама сте въздух под налягане..

    23:09 12.10.2026

  • 47 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Болни мозъци!

    23:10 12.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.