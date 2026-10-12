План за възпиране на Путин! Генерал от НАТО предупреди за удари по Санкт Петербург, Калининград и Беларус

НАТО може да нанесе удари по руски командни пунктове и системи за противовъздушна отбрана в Калининград, близо до Санкт Петербург и в Беларус, ако Русия нападне държава от Алианса. Това е част от план за възпиране на евентуална атака по източния фланг, представен от върховния съюзнически командващ на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич на форум във Варшава.
По информация на Файненшъл таймс, цитирана в подадения материал, Гринкевич е предупредил, че НАТО е готово да отговори на всяка заплаха. Американският генерал е заявил, че съюзниците не трябва да чакат противникът да затвърди позициите си, а трябва да спрат нападението още в началото.
План с дронове и наземни роботи
Стратегията предвижда инвестиции в „достъпни масови разработки“ по модела на сравнително евтините украински дронове. Идеята е безпилотни летателни апарати, сензори и наземни роботи да поемат значителна част от първоначалното отблъскване на руската офанзива и да ограничат загубите сред военнослужещите на НАТО.
Според Уолстрийт джърнъл планът включва изграждането на широка „автономна зона“, в която дронове и наземни роботи да действат срещу настъпващи сили. Далекобойните ракети са предвидени за удари по командни центрове и противовъздушна отбрана в райони, от които може да бъде подкрепена евентуална руска операция.
„Блокиране, притъпяване и пречупване“
Американското издание Старс енд Страйпс описа стратегията чрез три последователни действия: блокиране на нападението, притъпяване на настъплението и пречупване на военната система, която го поддържа. Това включва снабдителни линии, комуникации, командни структури и резерви.
„Не се стремим да нанесем стратегическо поражение на нашия враг. По-скоро само да спрем всяка атака в зародиш“, е подчертал Гринкевич. Според него НАТО трябва да може да нанесе достатъчно силен отговор, без да превръща отбраната на съюзна държава в опит за по-широка война с Русия.
В отделно изявление, цитирано от Ройтерс, генералът е заявил, че Алиансът ще спре всяко нападение и ще лиши противника от възможността да постигне целите си. Той обаче е уточнил, че не оценява конфликт като „непосредствен или неизбежен“.
Представеният план е условен и се отнася до сценарий, при който Русия атакува страна от НАТО. От думите на Гринкевич не следва, че е взето решение за предстоящи удари или че започва военна операция срещу руски или беларуски цели.
Източници: focus-news.net, investing.com, stripes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
Коментиран от #26
22:38 12.10.2026
2 Стоянчо Пуканката
22:38 12.10.2026
3 Някой беше казал
Коментиран от #7, #19
22:39 12.10.2026
4 Да си го натикат знаят къде
22:40 12.10.2026
5 Стенли
22:40 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #3 от "Някой беше казал":Медведев ли?
Коментиран от #16
22:41 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1234566
22:42 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сатана Z
Живите ще завиждат на омрелите!
22:43 12.10.2026
14 Кина
Коментиран от #44
22:43 12.10.2026
15 Фгх
22:44 12.10.2026
16 Не е той
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":Не е той. По-големият.
22:44 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гробар
22:45 12.10.2026
19 Бързо става работата
До коментар #3 от "Някой беше казал":кеф ти бързо, кеф ти голяма площ, кеф ти няма защита, кеф ти радиоактивен бонус, кеф ти още един бонус с ядрена зима.
22:45 12.10.2026
20 Фгх
22:46 12.10.2026
21 хахахахха
22:46 12.10.2026
22 А как бързо прекъснаха учението
22:47 12.10.2026
23 Брендо
22:48 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 НАТО, не чакайте, а действайте!
До коментар #1 от "Буздуган":Българинът казва:"На зло куче-зъл прът!"
Коментиран от #43
22:52 12.10.2026
27 Хаяско
22:54 12.10.2026
28 Зевзек
22:54 12.10.2026
29 1111
Тия са маалоумни.
22:54 12.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 стоян георгиев
22:56 12.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Иванов
22:57 12.10.2026
34 Не знам
22:59 12.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тръм
23:01 12.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Минувач
23:03 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хохо Бохо
23:04 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хохо Бохо
До коментар #14 от "Кина":За война с Русия е необходимо да не участваш
23:06 12.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гост
23:09 12.10.2026
47 Ти да видиш
23:10 12.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.