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Италия приема ядреното учение на НАТО от 13 октомври
  Тема: Украйна

Италия приема ядреното учение на НАТО от 13 октомври

8 Октомври, 2026 23:13 533 7

  • нато-
  • италия-
  • ядрено възпиране-
  • калининград-
  • русия-
  • владимир путин-
  • украйна

Учението се провежда на фона на ново руско предупреждение за Калининград

Италия приема ядреното учение на НАТО от 13 октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Италия ще бъде домакин на ежегодното учение на НАТО за ядрено възпиране „Стедфаст нуун“, което започва на 13 октомври и ще продължи една седмица. Тренировката се провежда на фона на напрежението между Русия и Алианса заради войната в Украйна и сигурността в Балтийския регион.

Според италианското Министерство на отбраната учението има за цел да поддържа готовността на способностите и процедурите, свързани с възпирането и отбраната на НАТО. То е част от интегрираната стратегическа отбрана на Алианса.

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По време на „Стедфаст нуун“ няма да се използват бойни оръжия. Дейностите ще бъдат насочени към проверка на процедурите, координацията и стандартите за безопасност между силите на съюзническите държави. Домакинството се ротира между членовете на НАТО, а Италия ще приеме учението за шести път.

Москва предупреждава за Калининград

Провеждането на тренировката съвпада с предупреждение от Русия, че е готова да прибегне до ядрени оръжия, ако западният военен съюз се опита да изолира Калининград – руски ексклав на Балтийско море.

В документ, изпратен до НАТО и видян от Ройтерс, Москва обвинява Алианса в следване на „опасен и безразсъден курс“, който според руската страна крие „висок риск от избухване на пряк въоръжен конфликт“.

Предупреждението е отправено в момент, когато НАТО продължава планираните си ежегодни тренировки за поддържане на готовността. Самото учение е представено като рутинна дейност за проверка на процедурите и координацията, а не като подготовка за използване на ядрени оръжия.

Източници: bta.bg


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калининград

    2 5 Отговор
    Калининград изгоре.

    Коментиран от #2, #6

    23:22 08.10.2026

  • 2 Трябва да си върне старото име

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Калининград":

    Това не е руска земя.

    Коментиран от #5

    23:27 08.10.2026

  • 3 Да внимават тия

    1 1 Отговор
    какво си пожелават!
    Мир с Русия, ще им излезе и по-евтино и по-изгодно.
    Бисмарк ги е предупредил!

    23:28 08.10.2026

  • 4 Капитан Берторели

    1 2 Отговор
    А може ли да приеме Орешник или Ярс?

    23:33 08.10.2026

  • 5 Баце

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трябва да си върне старото име":

    С гей паради не става.

    23:34 08.10.2026

  • 6 Лавров го казал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Калининград":

    "- Ами нека опитат!"

    Хайде, че вече ни писна с това опазване ценностите и демокрацията в Украйна - пък каквото такова

    23:36 08.10.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Де е Ямбол, де е Стамбул? Какво общо има Италия с Калининград? НАТО до италианците ли стигна? Не знам кои са по смешни , като войници - италианците или французите.

    23:47 08.10.2026

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