Италия приема ядреното учение на НАТО от 13 октомври

Италия ще бъде домакин на ежегодното учение на НАТО за ядрено възпиране „Стедфаст нуун“, което започва на 13 октомври и ще продължи една седмица. Тренировката се провежда на фона на напрежението между Русия и Алианса заради войната в Украйна и сигурността в Балтийския регион.
Според италианското Министерство на отбраната учението има за цел да поддържа готовността на способностите и процедурите, свързани с възпирането и отбраната на НАТО. То е част от интегрираната стратегическа отбрана на Алианса.
По време на „Стедфаст нуун“ няма да се използват бойни оръжия. Дейностите ще бъдат насочени към проверка на процедурите, координацията и стандартите за безопасност между силите на съюзническите държави. Домакинството се ротира между членовете на НАТО, а Италия ще приеме учението за шести път.
Москва предупреждава за Калининград
Провеждането на тренировката съвпада с предупреждение от Русия, че е готова да прибегне до ядрени оръжия, ако западният военен съюз се опита да изолира Калининград – руски ексклав на Балтийско море.
В документ, изпратен до НАТО и видян от Ройтерс, Москва обвинява Алианса в следване на „опасен и безразсъден курс“, който според руската страна крие „висок риск от избухване на пряк въоръжен конфликт“.
Предупреждението е отправено в момент, когато НАТО продължава планираните си ежегодни тренировки за поддържане на готовността. Самото учение е представено като рутинна дейност за проверка на процедурите и координацията, а не като подготовка за използване на ядрени оръжия.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калининград
Коментиран от #2, #6
23:22 08.10.2026
2 Трябва да си върне старото име
До коментар #1 от "Калининград":Това не е руска земя.
Коментиран от #5
23:27 08.10.2026
3 Да внимават тия
Мир с Русия, ще им излезе и по-евтино и по-изгодно.
Бисмарк ги е предупредил!
23:28 08.10.2026
4 Капитан Берторели
23:33 08.10.2026
5 Баце
До коментар #2 от "Трябва да си върне старото име":С гей паради не става.
23:34 08.10.2026
6 Лавров го казал
До коментар #1 от "Калининград":"- Ами нека опитат!"
Хайде, че вече ни писна с това опазване ценностите и демокрацията в Украйна - пък каквото такова
23:36 08.10.2026
7 РЕАЛИСТ
23:47 08.10.2026