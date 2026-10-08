Италия приема ядреното учение на НАТО от 13 октомври

Италия ще бъде домакин на ежегодното учение на НАТО за ядрено възпиране „Стедфаст нуун“, което започва на 13 октомври и ще продължи една седмица. Тренировката се провежда на фона на напрежението между Русия и Алианса заради войната в Украйна и сигурността в Балтийския регион.

Според италианското Министерство на отбраната учението има за цел да поддържа готовността на способностите и процедурите, свързани с възпирането и отбраната на НАТО. То е част от интегрираната стратегическа отбрана на Алианса.

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По време на „Стедфаст нуун“ няма да се използват бойни оръжия. Дейностите ще бъдат насочени към проверка на процедурите, координацията и стандартите за безопасност между силите на съюзническите държави. Домакинството се ротира между членовете на НАТО, а Италия ще приеме учението за шести път.

Москва предупреждава за Калининград

Провеждането на тренировката съвпада с предупреждение от Русия, че е готова да прибегне до ядрени оръжия, ако западният военен съюз се опита да изолира Калининград – руски ексклав на Балтийско море.

В документ, изпратен до НАТО и видян от Ройтерс, Москва обвинява Алианса в следване на „опасен и безразсъден курс“, който според руската страна крие „висок риск от избухване на пряк въоръжен конфликт“.

Предупреждението е отправено в момент, когато НАТО продължава планираните си ежегодни тренировки за поддържане на готовността. Самото учение е представено като рутинна дейност за проверка на процедурите и координацията, а не като подготовка за използване на ядрени оръжия.

Източници: bta.bg