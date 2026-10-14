Бедствено положение на Балканите! Бури наводниха Гърция, спрени са фериботи от Пирея и Лаврио

Проливни дъждове, гръмотевични бури и силни ветрове предизвикаха наводнения и транспортни нарушения в няколко района на Гърция. Най-сериозно е засегнат остров Скиатос, където водата е наводнила улици, пътища, магазини, домове и търговски обекти, а два паркирани автомобила са били отнесени.

Кметът на Скиатос Теодорис Дзумас съобщи пред Атинско-македонската новинарска агенция, че са повредени между 15 и 20 домове и между 40 и 50 търговски обекта. „Дъждът и вятърът продължават. Работим по възстановяването на основната пътна мрежа, където са се натрупали отломки. Има паднали дървета и два отнесени автомобила, а училищата са затворени“, заяви той.

Общината е поискала островът да бъде обявен за зона на бедствено положение. Започнали са огледи на щетите и подготовка на процедури за обезщетяване. Жителите са получили предупреждение чрез системата 112 да ограничат пътуванията си само до неотложните случаи.

Наводнения и затворени пътища

В района на Атина пожарната е получила 38 сигнала между късните часове на предходната вечер и 6:00 часа сутринта. Екипите са изпомпвали вода на девет места и са отстранили 15 паднали дървета. На остров Евбея са постъпили още 20 сигнала, премахнати са 19 дървета и е разчистен един път.

Река Киреас на Евбея е излязла от коритото си, което е нарушило пътните връзки между северната част на острова и Халкида. На Родос са наводнени пътища, а общината е затворила участък от трасето между Архангелос и Малона. Автобусните курсове до Фалираки са отменени.

Полицията е съобщила и за свлачища по пътната мрежа на Евбея. Заради силния вятър е ограничено движението на товарни автомобили в районите на Комотини и Ксанти, а на рибарски лодки и яхти е забранено да излизат в открито море.

Спрени фериботни линии

Отплаванията от пристанищата Пирея и Лаврио са преустановени. В Сароническия залив се движат само някои конвенционални пътнически и автомобилни фериботи, докато корабите на подводни криле са спрени. Прекъсната е и връзката между Палукия на остров Саламин и Камарето в Пирея.

Заради лошото време са спрени и курсовете по линиите Принос-Кавала, Агиа Марина-Неа Стире и Аркица-Едипсос. Сутрешните отплавания от Рафина са извършени по разписание, но последващите курсове подлежат на нова оценка според метеорологичната обстановка.

Националната метеорологична служба очаква проливни дъждове, гръмотевични бури и на места градушки, особено в крайбрежните и островните райони. В северната част на Егейско море поривите достигат до 9, временно и 10 бала по Бофорт. Властите призовават гражданите да следват официалните предупреждения и да проверяват предварително статуса на фериботните си курсове.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg