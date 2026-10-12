Гърция гласува забраната на социалните мрежи за деца под 15 години

Гръцкият парламент се очаква да гласува на 22 октомври законопроекта, който забранява достъпа до социални мрежи на деца под 15 години. Ако бъде приет, регулацията ще влезе в сила от 1 януари 2027 г.

Мерките бяха представени от държавния министър Акис Скерцос, министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис и министъра на цифровото управление и изкуствения интелект Димитрис Папастергиу. Ограничението ще обхване платформи като Фейсбук, ТикТок и Екс, както и други услуги, които използват алгоритми за непрекъснато предлагане на видеоклипове и насърчават продължителното потребление на съдържание.

Споделена отговорност за защитата на децата

Акис Скерцос подчерта, че Гърция се стреми да въведе забраната в съответствие с европейското законодателство. По думите му защитата на децата в интернет не трябва да бъде оставяна единствено на родителите.

„Отговорността за защитата на децата в интернет трябва да бъде споделена от родителите, технологичните компании и държавата“, заяви Акис Скерцос.

Държавният министър посочи Австралия като пример за държава, предприела подобни мерки. По думите му обаче Гърция трябва да съобрази националната си регулация с правилата на Европейския съюз.

Данни за употребата на социални мрежи

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис съобщи, че повече от половината ученици в гръцките прогимназии са започнали да използват социални мрежи между 10- и 12-годишна възраст.

Един от всеки четирима ученици признава, че използва платформите прекомерно. Едно от всеки пет деца изпитва нервност, несигурност или затруднения с концентрацията, когато няма достъп до мобилния си телефон. Георгиадис представи данните като резултат от изследвания по темата.

Мярката беше обявена през април от премиера Кириакос Мицотакис. Първоначално правителството предвиждаше законодателните промени да бъдат приети през лятото, но според обявения график гласуването е насрочено за 22 октомври. При одобрение забраната ще започне да се прилага от 1 януари 2027 г.

Източници: bta.bg