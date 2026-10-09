Дания готви магазини на ИКЕА за убежища при криза

Магазините на ИКЕА в Дания може да бъдат превърнати в убежища или временни болници при прекъсване на електрозахранването, наводнение или атака срещу критична инфраструктура. Ресторантите могат да осигуряват храна, генераторите да поддържат работата на сградите, а допълнителни легла да бъдат сглобени от плоско опаковани комплекти от складовете, съобщава „Ройтерс“.
„Искаме да бъдем добрият съсед. Искаме да бъдем компанията, която може да подкрепи обществото в случай на криза“, заявява Торбен Мортенсен, ръководител на охраната в най-големия магазин на ИКЕА в Дания.
Бизнесът като част от кризисната готовност
ИКЕА участва в Датската корпоративна коалиция за готовност при кризи. Мрежата обединява над 200 компании с повече от 300 000 служители и описва какви ресурси могат да бъдат използвани при извънредна ситуация – от легла и хранителни запаси до камиони и специализиран персонал.
„ИКЕА е много добър пример, защото никой естествено не би я включил в списък с ресурси за справяне с кризи. Един магазин разполага с пространство, стоки, съоръжения за приготвяне на храна и генератори“, казва Мая Бролес, изпълнителен директор на коалицията.
По думите ѝ се подготвя подкрепена от държавата схема за компенсации, като разходите ще се възстановяват за всеки отделен случай. Доброволната мрежа вече е участвала в учения с държавни органи, но все още не се е сблъсквала с мащабна реална криза.
Има и реален пример
Идеята вече е била приложена при наводненията във Валенсия през октомври 2024 г. Тогава магазин на ИКЕА е бил използван като убежище за над 600 души. От компанията уточняват, че не разполагат с глобална програма за готовност при кризи и че подобни договорености се организират поотделно във всяка държава.
Други датски търговски вериги също предприемат мерки. Salling Group, най-големият оператор на супермаркети в Дания, подготвя общо 51 магазина, проектирани да работят до 48 часа без електричество и достъп до интернет.
Подобни модели се развиват и в други европейски държави. В Естония 300 компании са задължени по закон да поддържат критични услуги при криза, Финландия разчита на мрежа от държавни органи, неправителствени организации и компании, а в Полша някои предприятия трябва да предоставят превозни средства, машини и имоти на въоръжените сили при извънредна ситуация.
В Дания интересът към подготовката е свързан и с предупрежденията на разузнавателните служби за възможно засилване на хибридни действия срещу страни от НАТО и други западни държави. Москва отрича обвиненията.
Практически пример за използването на магазин на ИКЕА като подслон има и в самата Дания. През декември 2021 г. снежна буря принуждава шестима клиенти и около две дузини служители да останат през нощта в обект в Олбор. Те спят върху изложените легла, а на следващата сутрин магазинът отново отваря след смяна на спалното бельо.
Източници: news.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 @@@
но ако я предизвикат, няма да имат време да се
скрият в бункерите си.
17:36 09.10.2026
2 Сатана Z
17:36 09.10.2026
3 Последния Софиянец
17:37 09.10.2026
4 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА
Коментиран от #7
17:38 09.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:41 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА":Нормално Ще питат къде са парите и защо пълнихме каца без дъно Знаете ли когато реализмът победи илюзиите се пръскат като сапунени мехури С парите които Европа вложи в тази война можеше да се построи един чисто нов КОНТИНЕНТ
17:47 09.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.