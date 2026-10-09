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Дания готви магазини на ИКЕА за убежища при криза
  Тема: Икономика

Дания готви магазини на ИКЕА за убежища при криза

9 Октомври, 2026 17:33 445 9

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Обектите могат да осигуряват легла, храна, електричество и медицинска помощ при бедствие или атака

Дания готви магазини на ИКЕА за убежища при криза - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Магазините на ИКЕА в Дания може да бъдат превърнати в убежища или временни болници при прекъсване на електрозахранването, наводнение или атака срещу критична инфраструктура. Ресторантите могат да осигуряват храна, генераторите да поддържат работата на сградите, а допълнителни легла да бъдат сглобени от плоско опаковани комплекти от складовете, съобщава „Ройтерс“.

„Искаме да бъдем добрият съсед. Искаме да бъдем компанията, която може да подкрепи обществото в случай на криза“, заявява Торбен Мортенсен, ръководител на охраната в най-големия магазин на ИКЕА в Дания.

Бизнесът като част от кризисната готовност

ИКЕА участва в Датската корпоративна коалиция за готовност при кризи. Мрежата обединява над 200 компании с повече от 300 000 служители и описва какви ресурси могат да бъдат използвани при извънредна ситуация – от легла и хранителни запаси до камиони и специализиран персонал.

„ИКЕА е много добър пример, защото никой естествено не би я включил в списък с ресурси за справяне с кризи. Един магазин разполага с пространство, стоки, съоръжения за приготвяне на храна и генератори“, казва Мая Бролес, изпълнителен директор на коалицията.

По думите ѝ се подготвя подкрепена от държавата схема за компенсации, като разходите ще се възстановяват за всеки отделен случай. Доброволната мрежа вече е участвала в учения с държавни органи, но все още не се е сблъсквала с мащабна реална криза.

Има и реален пример

Идеята вече е била приложена при наводненията във Валенсия през октомври 2024 г. Тогава магазин на ИКЕА е бил използван като убежище за над 600 души. От компанията уточняват, че не разполагат с глобална програма за готовност при кризи и че подобни договорености се организират поотделно във всяка държава.

Други датски търговски вериги също предприемат мерки. Salling Group, най-големият оператор на супермаркети в Дания, подготвя общо 51 магазина, проектирани да работят до 48 часа без електричество и достъп до интернет.

Подобни модели се развиват и в други европейски държави. В Естония 300 компании са задължени по закон да поддържат критични услуги при криза, Финландия разчита на мрежа от държавни органи, неправителствени организации и компании, а в Полша някои предприятия трябва да предоставят превозни средства, машини и имоти на въоръжените сили при извънредна ситуация.

В Дания интересът към подготовката е свързан и с предупрежденията на разузнавателните служби за възможно засилване на хибридни действия срещу страни от НАТО и други западни държави. Москва отрича обвиненията.

Практически пример за използването на магазин на ИКЕА като подслон има и в самата Дания. През декември 2021 г. снежна буря принуждава шестима клиенти и около две дузини служители да останат през нощта в обект в Олбор. Те спят върху изложените легла, а на следващата сутрин магазинът отново отваря след смяна на спалното бельо.

Източници: news.bg, marketscreener.com


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 @@@

    5 0 Отговор
    Тия ненормалници се подготвят за ядрена война,
    но ако я предизвикат, няма да имат време да се
    скрият в бункерите си.

    17:36 09.10.2026

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Мебелите на ИКЕА са като конструктор Lego,след силен ритник се разглобяват на съставните си части.Взимайте лопати и копайте дупки,а не пишете измишльотини

    17:36 09.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    В Гренландия ли?

    17:37 09.10.2026

  • 4 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА

    5 0 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    Коментиран от #7

    17:38 09.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор
    Вече на всички е ясно че след събитията във Франция Испания и Германия връщане назад няма Протестите обхванаха и Белгия Дания предаде Гренландия без един изстрел Европа дължи камара пари на щатите и Дони си ги иска

    17:41 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА":

    Нормално Ще питат къде са парите и защо пълнихме каца без дъно Знаете ли когато реализмът победи илюзиите се пръскат като сапунени мехури С парите които Европа вложи в тази война можеше да се построи един чисто нов КОНТИНЕНТ

    17:47 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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