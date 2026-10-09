Дания готви магазини на ИКЕА за убежища при криза

Магазините на ИКЕА в Дания може да бъдат превърнати в убежища или временни болници при прекъсване на електрозахранването, наводнение или атака срещу критична инфраструктура. Ресторантите могат да осигуряват храна, генераторите да поддържат работата на сградите, а допълнителни легла да бъдат сглобени от плоско опаковани комплекти от складовете, съобщава „Ройтерс“.

„Искаме да бъдем добрият съсед. Искаме да бъдем компанията, която може да подкрепи обществото в случай на криза“, заявява Торбен Мортенсен, ръководител на охраната в най-големия магазин на ИКЕА в Дания.

Бизнесът като част от кризисната готовност

ИКЕА участва в Датската корпоративна коалиция за готовност при кризи. Мрежата обединява над 200 компании с повече от 300 000 служители и описва какви ресурси могат да бъдат използвани при извънредна ситуация – от легла и хранителни запаси до камиони и специализиран персонал.

„ИКЕА е много добър пример, защото никой естествено не би я включил в списък с ресурси за справяне с кризи. Един магазин разполага с пространство, стоки, съоръжения за приготвяне на храна и генератори“, казва Мая Бролес, изпълнителен директор на коалицията.

По думите ѝ се подготвя подкрепена от държавата схема за компенсации, като разходите ще се възстановяват за всеки отделен случай. Доброволната мрежа вече е участвала в учения с държавни органи, но все още не се е сблъсквала с мащабна реална криза.

Има и реален пример

Идеята вече е била приложена при наводненията във Валенсия през октомври 2024 г. Тогава магазин на ИКЕА е бил използван като убежище за над 600 души. От компанията уточняват, че не разполагат с глобална програма за готовност при кризи и че подобни договорености се организират поотделно във всяка държава.

Други датски търговски вериги също предприемат мерки. Salling Group, най-големият оператор на супермаркети в Дания, подготвя общо 51 магазина, проектирани да работят до 48 часа без електричество и достъп до интернет.

Подобни модели се развиват и в други европейски държави. В Естония 300 компании са задължени по закон да поддържат критични услуги при криза, Финландия разчита на мрежа от държавни органи, неправителствени организации и компании, а в Полша някои предприятия трябва да предоставят превозни средства, машини и имоти на въоръжените сили при извънредна ситуация.

В Дания интересът към подготовката е свързан и с предупрежденията на разузнавателните служби за възможно засилване на хибридни действия срещу страни от НАТО и други западни държави. Москва отрича обвиненията.

Практически пример за използването на магазин на ИКЕА като подслон има и в самата Дания. През декември 2021 г. снежна буря принуждава шестима клиенти и около две дузини служители да останат през нощта в обект в Олбор. Те спят върху изложените легла, а на следващата сутрин магазинът отново отваря след смяна на спалното бельо.

Източници: news.bg, marketscreener.com