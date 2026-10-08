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Ракетна надпревара! Русия и Беларус отхвърлиха оръжията в космоса

Ракетна надпревара! Русия и Беларус отхвърлиха оръжията в космоса

8 Октомври, 2026 19:39 790 29

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Москва и Минск свързаха предупреждението си с американския проект „Златен купол“, който според тях включва космически прехващачи

Ракетна надпревара! Русия и Беларус отхвърлиха оръжията в космоса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и Беларус заявиха пред ООН, че се противопоставят на разполагането на оръжия в околоземна орбита и на превръщането на космическото пространство в арена за въоръжена конфронтация. Позицията е изложена в съвместно изявление на двете държави пред Първия комитет на 81-вата сесия на Общото събрание.

В документа Москва и Минск посочват конкретно американския проект „Златен купол“. Според изявлението инициативата включва разработването и разполагането на космически прехващачи.

„Противопоставяме се на разполагането на оръжия от всякакъв вид в космическото пространство, на заплахата или използването на сила срещу или чрез космически обекти, както и на опитите на отделни държави да използват космическото пространство за въоръжена конфронтация“, се казва в изявлението.

Русия и Беларус заявяват още, че ще се противопоставят на политики, насочени към постигане на военно превъзходство извън пределите на Земята и към официалното утвърждаване на космоса като област за бойни операции.

Призив за правно обвързващ документ

Двете държави призовават за спешно започване на международни преговори за изработването на правно обвързващ документ, който да предотврати надпреварата във въоръжаването в космоса. В края на изявлението те подкрепят и политически ангажимент държавите да не бъдат първите, които разполагат оръжия в космическото пространство.

Тази позиция продължава линия, която Русия и Беларус поддържат в рамките на ООН. През 2025 г. двете държави бяха сред вносителите на проекти за резолюции, посветени на забраната за първо разполагане на оръжия в космоса и на допълнителни мерки за предотвратяване на надпревара във въоръжаването.

Съвместното изявление представлява политическа позиция на Москва и Минск. В публикуваната информация не се посочват конкретни срокове за започване на нови преговори, нито подробности за проект на бъдещия договор.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рептил

    3 2 Отговор
    Луната е наша

    19:41 08.10.2026

  • 2 🚀🚀🚀🚀

    4 2 Отговор
    САШтко призна, че е разположил свои оръжия в околоземна Орбита ❗
    Ама те били с "ОТБРАНИТЕЛНА" цел😉

    19:42 08.10.2026

  • 3 Украйна 🇺🇦

    4 4 Отговор
    Земята е плоска като мозека на Зеления

    19:43 08.10.2026

  • 4 Анджо

    6 2 Отговор
    При русняко няма правни документи.

    19:43 08.10.2026

  • 5 Буздуган

    2 3 Отговор
    Обществена тайна е че Русия и Китай са братя ...а за света само уж приятели..!

    Коментиран от #14

    19:43 08.10.2026

  • 6 Вежливия лос

    4 4 Отговор
    Чумното блато изостават тотално в космоса. Немските учени,заловени през ВВС отдавна умряха. Затова реват.

    Коментиран от #11

    19:44 08.10.2026

  • 7 Гроздан

    2 1 Отговор
    Роснанците ме преследват искат ми шопската салата

    19:44 08.10.2026

  • 8 Е как ше искат

    3 2 Отговор
    Космическият ЩИТ струва над Трилион $ !
    А КЕН ефо и в момента е пред фалит!
    Глейте Бун товете в моксель
    Хихихихи

    19:45 08.10.2026

  • 9 🚀🚀🚀🚀

    3 1 Отговор
    САЩ за първи път признаха, че са разположили оръжие с нападателни способности в околоземна орбита.
    Пентагонът не разкрива какво представлява оръжието, какви са възможностите му и кога е било изведено в Космоса.

    Коментиран от #13, #23

    19:45 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🚀🚀🚀🚀

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вежливия лос":

    Вернер фон Браун да не би да е още жив🤔

    19:46 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пуся чумния съм

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "🚀🚀🚀🚀":

    Ама нали документи подписахме, тва- онова. Що така са измятате

    19:46 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шшш

    4 1 Отговор
    "Ракетна надпревара" - блатото отказа да стартира, щото цървулите му скъсани. Каква надпревара, кви 5 лв

    19:49 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 МайТапчията

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "🚀🚀🚀🚀":

    На САЩ силата им е единствено в ХалиУууд ,да ХалиУууд ,за вас селяндурите е Холивууд ,та да си дойдем на думата - имат Спайдърмен ,Супермен ,Железният човек и GI JOE и тем пододбни герои ,но иначе брадатите молли от Иран ги направиха сами да си говорят 👈😂😂😂!

    20:01 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лакеите на Пентагона

    0 1 Отговор
    И СтарЛинк си е оръжие за неугодни.

    20:10 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тъпото руско...

    1 0 Отговор
    В този куиз за путин по-грозна снимка не можахте ли да намерите. Сега след куиза за путин направете и един куиз за Хитлер и въпрос намерете разликите между фашиста путин и фашиста Хитлер?

    20:28 08.10.2026

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