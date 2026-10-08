Ракетна надпревара! Русия и Беларус отхвърлиха оръжията в космоса

Русия и Беларус заявиха пред ООН, че се противопоставят на разполагането на оръжия в околоземна орбита и на превръщането на космическото пространство в арена за въоръжена конфронтация. Позицията е изложена в съвместно изявление на двете държави пред Първия комитет на 81-вата сесия на Общото събрание.

В документа Москва и Минск посочват конкретно американския проект „Златен купол“. Според изявлението инициативата включва разработването и разполагането на космически прехващачи.

„Противопоставяме се на разполагането на оръжия от всякакъв вид в космическото пространство, на заплахата или използването на сила срещу или чрез космически обекти, както и на опитите на отделни държави да използват космическото пространство за въоръжена конфронтация“, се казва в изявлението.

Русия и Беларус заявяват още, че ще се противопоставят на политики, насочени към постигане на военно превъзходство извън пределите на Земята и към официалното утвърждаване на космоса като област за бойни операции.

Призив за правно обвързващ документ

Двете държави призовават за спешно започване на международни преговори за изработването на правно обвързващ документ, който да предотврати надпреварата във въоръжаването в космоса. В края на изявлението те подкрепят и политически ангажимент държавите да не бъдат първите, които разполагат оръжия в космическото пространство.

Тази позиция продължава линия, която Русия и Беларус поддържат в рамките на ООН. През 2025 г. двете държави бяха сред вносителите на проекти за резолюции, посветени на забраната за първо разполагане на оръжия в космоса и на допълнителни мерки за предотвратяване на надпревара във въоръжаването.

Съвместното изявление представлява политическа позиция на Москва и Минск. В публикуваната информация не се посочват конкретни срокове за започване на нови преговори, нито подробности за проект на бъдещия договор.

Източници: focus-news.net