Мали обяви връщането на Кидал без сражение

Малийската армия е влязла в стратегическия северен град Кидал без пряк сблъсък с бойците, които го контролираха. Това съобщиха самите сепаратисти, докато преходното правителство на Мали представи превземането като резултат от мащабна операция по въздух и по земя, подкрепена от руския Африкански корпус.

Фронтът за освобождение на Азавад обяви, че е извършил „стратегическо и контролирано изтегляне“ от Кидал. Според говорителя на групировката Мохамед Елмаулуд Рамадан малийските сили са влезли в града без съпротива. Организацията обясни оттеглянето с интензивните въздушни удари и заяви, че целта е била да бъдат запазени хората и логистиката ѝ.

Малийското правителство съобщи за „интензивни операции по неутрализиране на въздушни и наземни цели“. Според официалната версия войниците са укрепили позициите си в града с подкрепата на руските си партньори. Данните за датата на влизането се различават: „Ал Джазира“ и „Асошиейтед прес“ посочват 6 октомври, докато ТАСС съобщава, че Кидал е върнат под контрола на властите на 8 октомври.

Ролята на авиацията

Вицепрезидентът на комисията по отбрана към Преходния съвет на Мали Фусейну Уатара заяви пред ТАСС, че планът за операцията е разработван от април. По думите му силите са изминали повече от 450 километра от Гао през труден терен и райони с минирани участъци.

„Авиацията на въоръжените сили на Мали и авиацията на Африканския корпус изпълниха разузнавателни и наблюдателни задачи, които помогнаха да бъдат избегнати подготвените засади“, каза Фусейну Уатара.

Уатара посочи, че след влизането в Кидал са започнали окончателно прочистване на района, разминиране и хуманитарна помощ за цивилното население. Той заяви също, че решението за изтегляне на правителствените сили от града през април е било взето по стратегически и тактически причини и с цел да бъдат запазени военнослужещите.

Кидал отново е в центъра на конфликта

Градът е бил под контрола на сепаратистите от април, когато Фронтът за освобождение на Азавад и свързаната с „Ал Кайда“ групировка Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимин са предприели координирани атаки в северната част на Мали. При настъплението е загинал министърът на отбраната Садио Камара, а малийската армия е напуснала Кидал.

През ноември 2023 г. малийските сили, подкрепени тогава от частната военна компания „Вагнер“, бяха превзели Кидал от въоръжени групировки. Сегашното връщане на града е значим политически успех за военните власти в Бамако, но сепаратистите не са били разгромени, а са се изтеглили. Дали правителството ще успее да задържи града и да осигури пътищата към него, предстои да се види.

Източници: apnews.com, aljazeera.com