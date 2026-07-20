Бунтовници нападнаха от засада военен конвой в Мали: сред жертвите има и руски наемници

Бойци, свързани с терористичната организация Ал Каида и сепаратистка групировка, оглавявана от туареги, нападнаха от засада този уикенд военен конвой в северната част на Мали. Близък до бунтовниците източник каза, че повече от 50 малийски войници и съюзени с тях руски наемници са убити, а други са били взети за заложници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това е поредна атака на двете групировки, които обединиха сили за нападения в различни райони на страна през април, при които беше убит министърът на отбраната и беше поразено летището в столицата Бамако. По-рано този месец те предприеха втора вълна от нападения с цел да превземат град Анефис.

Ная новото нападение е извършено вчера между градовете Анефис и Гао, в северната част на страната, се казва в изявления на въоръжените сили на Мали, на Фронта за освобождаване на Азауад (ФОА) и на свързаната с Ал Каида групировка "Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин" (ДЖНИМ).

Малийската армия съобщи, че засадата е била организирана в областта Табришат и е последвана от ответен въздушен удар, при който са били убити най-малко 20 бунтовници.

От ФОА твърдят, че десетки малийски войници и членове на руския Африкански корпус "са били неутрализирани" и са нанесени значителни материални щети.

Източник, близък до ФОА, каза, че са били убити най-малко 50 бойци, които поддържат правителството. Ройтерс не може да потвърди чрез независими източници броя на загиналите.

ДЖНИМ сподели онлайн видеозапис, който изглежда показва войници, които се предават след нападението с ръце зад тила, както и бунтовници, които стрелят по някои от задържаните. Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди автентичността на кадрите.

Към момента армията запазва контрола си над Анефис.

Нарастващото насилие застрашава оглавеното от военните правителство, което взе властта чрез преврати през 2020 и 2021 г. и обеща да подобри сигурността в страната.