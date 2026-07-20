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Бунтовници нападнаха от засада военен конвой в Мали: сред жертвите има и руски наемници

Бунтовници нападнаха от засада военен конвой в Мали: сред жертвите има и руски наемници

20 Юли, 2026 16:50 788 18

  • мали-
  • бунтовници-
  • африка-
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  • ал кайда

Това е поредна атака на двете групировки, които обединиха сили за нападения в различни райони на страна

Бунтовници нападнаха от засада военен конвой в Мали: сред жертвите има и руски наемници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойци, свързани с терористичната организация Ал Каида и сепаратистка групировка, оглавявана от туареги, нападнаха от засада този уикенд военен конвой в северната част на Мали. Близък до бунтовниците източник каза, че повече от 50 малийски войници и съюзени с тях руски наемници са убити, а други са били взети за заложници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Това е поредна атака на двете групировки, които обединиха сили за нападения в различни райони на страна през април, при които беше убит министърът на отбраната и беше поразено летището в столицата Бамако. По-рано този месец те предприеха втора вълна от нападения с цел да превземат град Анефис.

Ная новото нападение е извършено вчера между градовете Анефис и Гао, в северната част на страната, се казва в изявления на въоръжените сили на Мали, на Фронта за освобождаване на Азауад (ФОА) и на свързаната с Ал Каида групировка "Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин" (ДЖНИМ).

Малийската армия съобщи, че засадата е била организирана в областта Табришат и е последвана от ответен въздушен удар, при който са били убити най-малко 20 бунтовници.

От ФОА твърдят, че десетки малийски войници и членове на руския Африкански корпус "са били неутрализирани" и са нанесени значителни материални щети.

Източник, близък до ФОА, каза, че са били убити най-малко 50 бойци, които поддържат правителството. Ройтерс не може да потвърди чрез независими източници броя на загиналите.

ДЖНИМ сподели онлайн видеозапис, който изглежда показва войници, които се предават след нападението с ръце зад тила, както и бунтовници, които стрелят по някои от задържаните. Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди автентичността на кадрите.

Към момента армията запазва контрола си над Анефис.

Нарастващото насилие застрашава оглавеното от военните правителство, което взе властта чрез преврати през 2020 и 2021 г. и обеща да подобри сигурността в страната.


Мали
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вещо лице

    18 17 Отговор
    Рисията я мандръсат от Ванкувър до Владивосток 😂

    Коментиран от #5, #9, #10

    16:51 20.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Войната в Африка между ЕС и Украйна и Русия и Китай е много по кървава от тази в Европа.За три години 20 млн загинали.

    Коментиран от #12

    16:52 20.07.2026

  • 3 Фори

    13 14 Отговор
    Руснаци извършват преврати по целия свят!

    16:52 20.07.2026

  • 4 🐂 г о в ед 0

    6 14 Отговор
    То реално клание на рашките по целия свят , не стават и за 4 ЕП за ье лие

    16:53 20.07.2026

  • 5 Маршал Ромел

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вещо лице":

    Украйна и ЕС губят войната на Африканският фронт.

    16:54 20.07.2026

  • 6 Клати Курти

    12 5 Отговор
    Т.нар бунтовници са ислямистски пачи -амуджи ,но нашите козяци и тях поддържат ,да ривьеш ли,да се смееш ли ?

    16:57 20.07.2026

  • 7 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Нищо чудно,Ал Кайда се спонсорира от САШТ

    Коментиран от #11

    16:57 20.07.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 11 Отговор
    ИZ ЦЯЛ СВЯТ СА СЕ ...................... РАZПРОСТРЕЛИ РУСКИТЕ ФАШИСТИ ...................... ЦЯЛАТА ЗЕМЯ ИСКАТ ДА ГЛЪТНАТ И ..................... ДА Е ВЪВ МИZEPИЯ ....................,. ФАКТ !

    16:59 20.07.2026

  • 9 Ами Нети

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вещо лице":

    Мандръсат на вересия непълнолетни роми от маалата на .май кятти мирриzzлиффката 😂😂😂

    16:59 20.07.2026

  • 10 500 години турска телевизия

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вещо лице":

    А вас, българете, кой ви мандръсва?

    17:00 20.07.2026

  • 11 макарон

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Франсетата бяха колонизатори в Мали. Руснаците ги наритаха от Мали. Дядовия Макарон не може да си намери място под слънцето. И той ще има пръст освен ФАЩ.

    17:03 20.07.2026

  • 12 130 милиона

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    загинали , обърка малко . Или 250 милиона май бяха .

    17:05 20.07.2026

  • 13 Най - се

    4 3 Отговор
    радвам за руските наемници!Сигурно са били там да защитават православието.

    17:07 20.07.2026

  • 14 Цеко, Лесичери

    3 3 Отговор
    Много руска смрадт измре.Чак в Африка мрат като кучета.

    Коментиран от #18

    17:10 20.07.2026

  • 15 Zaxaрова

    1 0 Отговор
    Нашият поzopго няма никъде!

    17:14 20.07.2026

  • 16 Ами

    1 1 Отговор
    Така наречените бунтовници, всъщност са бойци
    на организация което е обявена за терористична.
    А тази организация на практика се ръководи от ...
    Сетихте ли се?
    Франция.

    17:16 20.07.2026

  • 17 шаа

    1 1 Отговор
    тази новина се публикува тук единствено защото вероятно (и все още непотвърдено) има руски жертви
    толкова плитка пропаганда рядко някоя медия би си позволила

    17:17 20.07.2026

  • 18 Ачо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко, Лесичери":

    Цекоо,ти срррраа обилно 💩 директно в усТаТа !

    17:18 20.07.2026