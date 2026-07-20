Бунтовници нападнаха от засада военен конвой в Мали: сред жертвите има и руски наемници

Бойци, свързани с терористичната организация Ал Каида и сепаратистка групировка, оглавявана от туареги, нападнаха от засада този уикенд военен конвой в северната част на Мали. Близък до бунтовниците източник каза, че повече от 50 малийски войници и съюзени с тях руски наемници са убити, а други са били взети за заложници, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Това е поредна атака на двете групировки, които обединиха сили за нападения в различни райони на страна през април, при които беше убит министърът на отбраната и беше поразено летището в столицата Бамако. По-рано този месец те предприеха втора вълна от нападения с цел да превземат град Анефис.
Ная новото нападение е извършено вчера между градовете Анефис и Гао, в северната част на страната, се казва в изявления на въоръжените сили на Мали, на Фронта за освобождаване на Азауад (ФОА) и на свързаната с Ал Каида групировка "Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин" (ДЖНИМ).
Малийската армия съобщи, че засадата е била организирана в областта Табришат и е последвана от ответен въздушен удар, при който са били убити най-малко 20 бунтовници.
От ФОА твърдят, че десетки малийски войници и членове на руския Африкански корпус "са били неутрализирани" и са нанесени значителни материални щети.
Източник, близък до ФОА, каза, че са били убити най-малко 50 бойци, които поддържат правителството. Ройтерс не може да потвърди чрез независими източници броя на загиналите.
ДЖНИМ сподели онлайн видеозапис, който изглежда показва войници, които се предават след нападението с ръце зад тила, както и бунтовници, които стрелят по някои от задържаните. Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди автентичността на кадрите.
Към момента армията запазва контрола си над Анефис.
Нарастващото насилие застрашава оглавеното от военните правителство, което взе властта чрез преврати през 2020 и 2021 г. и обеща да подобри сигурността в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вещо лице
Коментиран от #5, #9, #10
16:51 20.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12
16:52 20.07.2026
3 Фори
16:52 20.07.2026
4 🐂 г о в ед 0
16:53 20.07.2026
5 Маршал Ромел
До коментар #1 от "Вещо лице":Украйна и ЕС губят войната на Африканският фронт.
16:54 20.07.2026
6 Клати Курти
16:57 20.07.2026
7 Сатана Z
Коментиран от #11
16:57 20.07.2026
8 ЕДГАР КЕЙСИ
16:59 20.07.2026
9 Ами Нети
До коментар #1 от "Вещо лице":Мандръсат на вересия непълнолетни роми от маалата на .май кятти мирриzzлиффката 😂😂😂
16:59 20.07.2026
10 500 години турска телевизия
До коментар #1 от "Вещо лице":А вас, българете, кой ви мандръсва?
17:00 20.07.2026
11 макарон
До коментар #7 от "Сатана Z":Франсетата бяха колонизатори в Мали. Руснаците ги наритаха от Мали. Дядовия Макарон не може да си намери място под слънцето. И той ще има пръст освен ФАЩ.
17:03 20.07.2026
12 130 милиона
До коментар #2 от "Последния Софиянец":загинали , обърка малко . Или 250 милиона май бяха .
17:05 20.07.2026
13 Най - се
17:07 20.07.2026
14 Цеко, Лесичери
Коментиран от #18
17:10 20.07.2026
15 Zaxaрова
17:14 20.07.2026
16 Ами
на организация което е обявена за терористична.
А тази организация на практика се ръководи от ...
Сетихте ли се?
Франция.
17:16 20.07.2026
17 шаа
толкова плитка пропаганда рядко някоя медия би си позволила
17:17 20.07.2026
18 Ачо
До коментар #14 от "Цеко, Лесичери":Цекоо,ти срррраа обилно 💩 директно в усТаТа !
17:18 20.07.2026