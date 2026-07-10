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Руски наемници и малийски войници бяха атакувани при нападение в Мали

Руски наемници и малийски войници бяха атакувани при нападение в Мали

10 Юли, 2026 10:50 844 19

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Туарегска бунтовническа групировка пое отговорност за удара срещу военен конвой, в който са участвали бойци от Руския африкански корпус

Руски наемници и малийски войници бяха атакувани при нападение в Мали - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военен конвой, превозващ руски бойци и малийски военнослужещи, е бил атакуван в Северно Мали тази сутрин, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници от службите за сигурност, предава Фокус.

По данни на агенцията нападението е било извършено срещу колона, в която са пътували бойци от Руския африкански корпус и военнослужещи от армията на Мали.

Над 300 бойци са били в конвоя

Според един от източниците конвоят е включвал над 200 руски бойци и повече от 100 малийски войници.

Същият източник посочва, че подобно нападение срещу друг военен конвой е било извършено по-рано през седмицата.

Отговорност за днешната атака е поел говорител на водената от туарегите бунтовническа групировка Фронт за освобождение на Азавад (FLA).

До момента няма официален коментар от страна на малийската армия или военното ръководство на съседен Нигер, който е съюзник на настоящото правителство в Мали.

Нов етап в сблъсъците в Мали

Ройтерс припомня, че на 4 юли филиалът на „Ал Кайда“ Джамаат Нусрат ал Ислам вал Муслимин (JNIM), както и Фронтът за освобождение на Азавад, са започнали серия от атаки срещу позиции на малийската армия в различни части на страната.

По време на последвалите боеве Нигер е оказал въздушна подкрепа на блокирани малийски сили, според информацията на агенцията.

Ситуацията в Мали остава нестабилна от 2012 г., когато започна продължилият конфликт между правителствените сили и различни въоръжени групировки, включително джихадистки организации и сепаратистки движения.

Ролята на Руския африкански корпус

Руският африкански корпус подкрепя малийските военни в операциите срещу бунтовнически групировки. Формированието е част от разширяването на руското военно присъствие в Африка след отслабването на позициите на някои западни държави в региона.

През последните години Мали засили военното си сътрудничество с Русия, след като отношенията със западни партньори, включително Франция, се влошиха.

През април бунтовниците в Мали си върнаха контрола над град Кидал - място, което дълго време се възприемаше като символ на руското присъствие в региона.

Атаката срещу военния конвой подчертава продължаващите предизвикателства пред малийските власти и техните съюзници в опитите им да установят контрол върху северните райони на страната.


Мали
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така е

    11 9 Отговор
    Всеки ден се събуждам благодарен на Господ, че не съм се родил руснак.

    Коментиран от #6, #7, #11, #17

    10:54 10.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 жълт парцал

    7 8 Отговор
    айде пуснете новините от Лвов де , другите сайтове се скъсаха да описват..... Ама тук нали сте розова мъгла ... ПП Де Били

    10:58 10.07.2026

  • 4 Полицаиубийци Bulgaria

    1 1 Отговор
    Полицията в България са убийци на невинни хора за имоти,в град Бобов дол полицаите отвличат хора крадат им имотите!Прокуратурата все не разбира!Защо така бе господа Прокурори!?

    10:59 10.07.2026

  • 5 Сандо

    5 3 Отговор
    От материала се разбира,че автора и поместилите го подкрепят дествията на бунтовници,насъскани от външни сили,вкл. и от бившия колонизатор, срещу официалната власт на страната.Може ли да разбираме,че става дума за подкрепа и оправдание на тероризъм?

    10:59 10.07.2026

  • 6 Горд съм

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Че съм се родил Руснак

    Коментиран от #9

    11:01 10.07.2026

  • 7 Сандо

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Глупако,благодари всяка сутрин на Бог,че си се събудил.Защото някоя сутрин ще се окажеш пред Него и той с леко пренебрежение ще ти посочи Пътя надолу.

    11:01 10.07.2026

  • 8 Руските Терористи

    4 3 Отговор
    Ги трепят където ги хванат вече.

    И така трябва да бъде.

    Коментиран от #13

    11:01 10.07.2026

  • 9 Къде Руснак

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горд съм":

    Си бре Копанар ?

    Коментиран от #12

    11:02 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ти гей

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Къде Руснак":

    Ли си муульо

    11:03 10.07.2026

  • 13 Например

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Руските Терористи":

    Във Лвов

    11:04 10.07.2026

  • 14 Гориил

    12 2 Отговор
    Ще е необходима операция за елиминиране на екстремистката групировка. Малийските войници и младши офицери са въоръжени с най-модерното руско оръжие и са висококвалифицирани от руски инструктори. Африканският корпус разполага със стотици бронирани машини и армейски камиони. Те разполагат и с хиляди дронове, десетки най-нови терминали за руската сателитна интернет система „Рассвет“, най-добрите в света системи за електронна война и достъп до руската глобална навигационна система ГЛОНАСС.Екстремистките групировки няма да издържат на натиска.

    11:06 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 УжасТ

    3 3 Отговор
    Зеленски се отече в канафката . 🙁 Атлантиците вече разчитат на ...туарегите .

    11:20 10.07.2026

  • 17 А какъв си?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "така е":

    Щом не си руснак, сигурно си противоположното..
    Що не кажеш, да се посмеем малко..

    11:39 10.07.2026

  • 18 Гориил

    6 0 Отговор
    Москва смята, че всяка антитерористична операция отслабва усилията на Париж в бившите му колонии и предоставя претекст за консолидация и единство сред африканските съюзници на Русия. В действителност Франция не е постигнала успех в съюза си с екстремистки групировки, тъй като племенните лидери изискват скъпи подаръци и са алчни за пари.

    11:42 10.07.2026

  • 19 Туман

    3 0 Отговор
    Гледахте ли сега срещата на НАТО, евроатлантиците си бяха поканили главореза от Алкайда, който САЩ инсталира в Сирия, снимат се с него, радват се, а тъпите гои блеят.

    11:45 10.07.2026