Руски наемници и малийски войници бяха атакувани при нападение в Мали

Военен конвой, превозващ руски бойци и малийски военнослужещи, е бил атакуван в Северно Мали тази сутрин, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници от службите за сигурност, предава Фокус.

По данни на агенцията нападението е било извършено срещу колона, в която са пътували бойци от Руския африкански корпус и военнослужещи от армията на Мали.

Над 300 бойци са били в конвоя

Според един от източниците конвоят е включвал над 200 руски бойци и повече от 100 малийски войници.

Същият източник посочва, че подобно нападение срещу друг военен конвой е било извършено по-рано през седмицата.

Отговорност за днешната атака е поел говорител на водената от туарегите бунтовническа групировка Фронт за освобождение на Азавад (FLA).

До момента няма официален коментар от страна на малийската армия или военното ръководство на съседен Нигер, който е съюзник на настоящото правителство в Мали.

Нов етап в сблъсъците в Мали

Ройтерс припомня, че на 4 юли филиалът на „Ал Кайда“ Джамаат Нусрат ал Ислам вал Муслимин (JNIM), както и Фронтът за освобождение на Азавад, са започнали серия от атаки срещу позиции на малийската армия в различни части на страната.

По време на последвалите боеве Нигер е оказал въздушна подкрепа на блокирани малийски сили, според информацията на агенцията.

Ситуацията в Мали остава нестабилна от 2012 г., когато започна продължилият конфликт между правителствените сили и различни въоръжени групировки, включително джихадистки организации и сепаратистки движения.

Ролята на Руския африкански корпус

Руският африкански корпус подкрепя малийските военни в операциите срещу бунтовнически групировки. Формированието е част от разширяването на руското военно присъствие в Африка след отслабването на позициите на някои западни държави в региона.

През последните години Мали засили военното си сътрудничество с Русия, след като отношенията със западни партньори, включително Франция, се влошиха.

През април бунтовниците в Мали си върнаха контрола над град Кидал - място, което дълго време се възприемаше като символ на руското присъствие в региона.

Атаката срещу военния конвой подчертава продължаващите предизвикателства пред малийските власти и техните съюзници в опитите им да установят контрол върху северните райони на страната.