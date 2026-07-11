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Армията на Мали влезе в нападнатия Анефис

Армията на Мали влезе в нападнатия Анефис

11 Юли, 2026 06:43, обновена 11 Юли, 2026 06:46 1 045 1

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Военните твърдят, че ситуацията е под контрол след боеве

Армията на Мали влезе в нападнатия Анефис - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителствените сили на Мали и техните съюзници предприеха мащабна контраофанзива за отблъскване на бунтовническите сили в град Анефис и няколко други стратегически селища в северната част на страната.

Напрежението ескалира след координирани нападения на сепаратисти от Фронта за освобождение на Азавад (FLA) и джихадистки групировки, свързани с Ал-Кайда.

В официално комюнике на малийската армия се посочва, че силите за сигурност са поели пълен контрол над ключовите зони.

Говорителят на сепаратистите Мохамед Елмаулуд Рамадан съобщи в социалните мрежи, че град Анефис е бил основна цел на офанзивата им. Анализатори от международни изследователски центрове за сигурност отбелязват, че този град има критично значение, тъй като служи за отправна точка на армията за удържане на позициите в размирния регион Кидал.

Свидетелства на местни жители от засегнатите райони, включително от град Гао, описват масирани претърсвания „от врата на врата“ за укриващи се бунтовници.

Жителят на Гао Мохамед Сисе потвърди пред чуждестранни кореспонденти на място, че военните части патрулират активно градските улици. Местни източници от сигурността съобщават за десетки неутрализирани бойци, придвижващи се с мотори и тежко въоръжени пикапи. Паралелно с това бяха регистрирани опити за нападения срещу затворнически комплекси в централните части на страната, което подчертава усложнената среда за сигурност в Сахел.


Мали
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    5 1 Отговор
    Това значи ли , че радостта на атлантиците , че ислямистите от Ал Кайда са избили армията на Мали и руските легионери е била преждевременна ?

    07:27 11.07.2026