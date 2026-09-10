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Морковът и тоягата! Русия разширява влиянието си в Африка с откриването на културни центрове

Морковът и тоягата! Русия разширява влиянието си в Африка с откриването на културни центрове

10 Септември, 2026 17:39 457 39

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  • евгений пригожин

Според руската хуманитарна агенция центровете ще популяризират руския език, образованието, науката и културата, като същевременно ще подкрепят различни проекти

Морковът и тоягата! Русия разширява влиянието си в Африка с откриването на културни центрове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Русия разширява мрежата си от културни и образователни центрове в Африка, стремейки се да укрепи връзките си отвъд сътрудничеството в сферата на отбраната и сигурността на континента, предаде БиБиСи.

Според руската хуманитарна агенция центровете ще популяризират руския език, образованието, науката и културата, като същевременно ще подкрепят различни проекти. Осем от общо 11-те нови центъра, известни като "Руски домове", предстои да бъдат открити в Африка, където са създадени 16 такива обекта.

Контролираната от руската държава паравоенна структура "Африкански корпус", която замени "Вагнер", се превърна в ключов партньор по въпросите на сигурността за редица военни управления в Западна Африка в борбата им срещу джихадистките бунтовнически движения. Военните хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо се обърнаха към руските наемници, в стремежа си да се освободят от влиянието на бившата си колониална сила Франция.

Руската хуманитарна агенция "Россотрудничество" посочва, че Русия си поставя за цел да изгради дългосрочни връзки чрез стипендии, университети, езикови програми, културни събития и обмен. "Значително променяме самата програма. Засилваме интензивността на работата си и нивото на контрол", заяви Игор Чайка, ръководител на "Россотрудничество".

Предвижда се новите центрове да отворят врати в Демократична република Конго, Кения, Мадагаскар, Мали, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сиера Леоне и Того. Русия се стреми към "осезаеми резултати" в популяризирането на "руския език, руското образование, науката и културата", добави Чайка.

От "Россотрудничество" отбелязват, че през 2027 г. ще стартира нова програма за микрогрантове в подкрепа на образователни, културни, научни, технологични и младежки проекти в чужбина. Агенцията цели да привлече по-силни партньорски организации за управление на "Руските домове" в различни африкански страни, за да създаде "пълноценна международна мрежа".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 8 Отговор
    платена обява-имам нещо много ценно (помощ от небето), което вярвам че ще помогне на ,,братушките,, на фронта!! а именно а н ал ен фисур от Александър Невски , изваден лично от ХАНа му , с една много особена процедура ..не ми се подробничи..//както и да е-разменям я за тушонка от ЛЕНДЛИЗа-за празна консерва говорим, знам че нямам шанс за неизядена!!

    Коментиран от #4, #27

    17:40 10.09.2026

  • 2 Иван

    9 2 Отговор
    Линдзи Греъм в гроба яде и морков и тояга.

    17:41 10.09.2026

  • 3 Сатана Z

    3 8 Отговор
    Не се нарича Африка ,а Черно Русия.
    "Путин освободи Донбас
    Путин ще освободи и нас"
    така пеят чернорусите пацани

    Коментиран от #16

    17:42 10.09.2026

  • 4 Иван

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Обслужвай сунитите с немски регистрации.

    Коментиран от #10, #12

    17:43 10.09.2026

  • 5 Цвете

    6 7 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО, ЗАТОВА Е ДОБРЕ ДА СЕ ЗАКРИЕ В СОФИЯ ТОЗИ ЦЕНТЪР .👍И МИТРОФАНОВА ДА СИ ЗАМИНАВА ,ЧЕ ДОСТА ВРЕМЕ СЕ ЗАДЪРЖА В БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #32

    17:44 10.09.2026

  • 6 Копейка

    3 7 Отговор
    А за нас ще имали морков?Обещаваме ганьовските копейки да учим рудки език.

    Коментиран от #19

    17:45 10.09.2026

  • 7 Култура

    4 9 Отговор
    Тя руската култура е първична - кради, лъжи, убивай - като африканската

    Коментиран от #21

    17:45 10.09.2026

  • 8 Злобата на бившите колиниалисти

    8 3 Отговор
    Няма край. Не могат британците да преживеят факта, че след това, което са правили по света, никой не ги обича. Няма как като третираш хората от бившите си колонии като непълноценни някой да те уважава. Същото се отнася и за Франция, Белгия, Нидерландия и кой ли още не.

    Коментиран от #25

    17:45 10.09.2026

  • 9 Хе хе...

    6 3 Отговор
    Ми то затова мИкрончето на дядо бриджит сън не го лови. Биха му шута от Африка и сега малкия евнух не знае на кой свят е. Добре че дядо бриджит редовно го шамаросва, та не е дал съвсем фира все още.
    Същото и останалите евроатлантически розАви понита. Изритаха ги отвсякъде, та се налага да се събират редовно и да си плачат един другиму на рамото.

    17:46 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сорос

    0 2 Отговор
    Тия ще ги съдя за плагиатсво!

    Коментиран от #15

    17:48 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    ти ш//ии//т като бакшиша ли си?

    17:49 10.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сорос":

    къде млати тоягата и къде е заврян моркова XXL, та спретнаха тоя медиен рев?

    17:52 10.09.2026

  • 16 Ганьо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Навремето и теб те освободил...

    17:52 10.09.2026

  • 17 Сатана Z

    0 3 Отговор
    "Где ступила нога русского солдата, там территория России":
    Украинский командир полностью признал "принцип Путина" рабочим

    17:53 10.09.2026

  • 18 Ама как

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)":

    само изгониха Макарона от там. Влязоха му в задният двор. И той сега купува литий и др.ресурди на скъпи цени и квичи ли квичи срещу Русия.

    Коментиран от #26

    17:54 10.09.2026

  • 19 Tётя Мyтpaфановна

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Копейка":

    За вас само африкански тояги !
    За нищо не ставате !
    Едни чорапи не изпратихте на солдатите на фронта, а иначе много лаете .

    17:54 10.09.2026

  • 20 Интерсно

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)":

    защо ли тия "братушки" говориха френски до сега?

    17:54 10.09.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Култура":

    Когато в Русия са имали културни представления в Болшой театър - зад океана бледоликите още са гонили местните от техните територии ❗

    17:57 10.09.2026

  • 22 Някой

    4 2 Отговор
    Хм, обявихте война на културните центрове ли? Щото и вие, наглетата, имате във всяка държава такива. Това означава ли, при вие се стремите да си разширите влиянието по света?
    Въпросът бе реторичен - отговорът му е ясен и на пеленачетата.

    17:57 10.09.2026

  • 23 604

    3 1 Отговор
    Голем комплекс ви е таъ раша въх...моркови зелки...

    17:58 10.09.2026

  • 24 Бялджип

    2 2 Отговор
    Русия отдавна е в сърцето на Африка. Там я обичат и уважават, защото в годините и десетилетията преди това от СССР са виждали само добро. Помощи, строителство, Асуанския язовир, какво ли не? За разлика от колонизаторите от Франция, Ангрия, Португалия, които само са ги ограбвали и изсмуквали. Това са факти, а западните влечуги могат да хълцат и преглъщат, да плюят, но не могат да променят реалностите.

    Коментиран от #34

    17:58 10.09.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Злобата на бившите колиниалисти":

    През втората половина на миналия век в Белгия още е съществувал зоопарк в който в клетка са показвали хора от африканските колонии❗

    Коментиран от #33

    17:59 10.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 604

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тая антика под възглавницата ли я намери
    ..

    Коментиран от #30

    18:00 10.09.2026

  • 28 Идеално

    2 1 Отговор
    Ислям при ислям отива

    Коментиран от #35

    18:02 10.09.2026

  • 29 Братушките

    3 1 Отговор
    На Путлето и коня.

    18:02 10.09.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "604":

    на битака под зеленчуковата борса-дерето , Варна

    Коментиран от #39

    18:02 10.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Минусчето не променя ИСТИНАТА:
    "Хора, изложени като животни в зоопарк: общо 267 мъже и жени от бившата белгийска колония Конго били наблъскани плътно един до друг в покрайнините на големия парк в брюкселското предградие Тервурен. Доведени били по разпореждане на крал Леополд Втори и изложени на показ под сламения покрив на уж автентична колиба от конгоанско село, за да бъдат разглеждани от удивената европейска публика.

    По време на Световното изложение през 1897 година покрай мъжете и жените от Конго са преминавали дневно по 40 000 посетители, за да задоволят жаждата си за сензации. Тъжната равносметка от изложението - смъртта на седем конгоанци."
    Паркът с хора в клетки е разтурен чак през 1958-ма❗
    Много от днешните учители на демокрация като деца са се любували на хора в клетки‼️

    Коментиран от #38

    18:05 10.09.2026

  • 34 Затова ли, където я

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бялджип":

    "обичат и уважават" са най-изостаналите и бедни страни в света?
    Щяхме да сме сред тях, ако СИВ и СССР не се бяха разпаднали.
    Сега Китай прави същото с БРИКС. Явно им Раша за изостанала държава.

    18:05 10.09.2026

  • 35 Резнякоф

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Идеално":

    България е най мюсюлманската страна в ЕС 10% турци и цигани с 2 турски партии в парламента
    Русия е с 4 % мюсюлмани

    18:07 10.09.2026

  • 36 РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "За тъпите":

    Острия, дЕфицит се пише, а сивото и с едно "то".
    Опитай с по кратки изречения. 🤣

    18:08 10.09.2026

  • 37 Станков

    0 0 Отговор
    Не виждам в любимите за хибритки социални медии въз тъмничките да танцуват казачок примерно ,обути в ботуши или онези казашки танци със сабите . А мургави Мамашки с червени кърпи на главите със зелени изрисувани цветенца. Ах какая прелест негатив. И песничката на Чибурашка преди да са научили песен на Симба в детската градина. Но те пък имат ли Детска градина или е направо в университета и после директно в Европа -специалист до специалиста.

    18:09 10.09.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Докато МИНОСИШ МИНОСИ- можеш да отвориш някоя статия и да разгледаш снимките от този Зоопарк с хора в клетки❗

    18:09 10.09.2026

  • 39 604

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щом е там явно си дигостирал за да я определиш, а щом си успял бая база данни имаш...уау

    18:10 10.09.2026

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