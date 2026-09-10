Морковът и тоягата! Русия разширява влиянието си в Африка с откриването на културни центрове

Русия разширява мрежата си от културни и образователни центрове в Африка, стремейки се да укрепи връзките си отвъд сътрудничеството в сферата на отбраната и сигурността на континента, предаде БиБиСи.
Според руската хуманитарна агенция центровете ще популяризират руския език, образованието, науката и културата, като същевременно ще подкрепят различни проекти. Осем от общо 11-те нови центъра, известни като "Руски домове", предстои да бъдат открити в Африка, където са създадени 16 такива обекта.
Контролираната от руската държава паравоенна структура "Африкански корпус", която замени "Вагнер", се превърна в ключов партньор по въпросите на сигурността за редица военни управления в Западна Африка в борбата им срещу джихадистките бунтовнически движения. Военните хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо се обърнаха към руските наемници, в стремежа си да се освободят от влиянието на бившата си колониална сила Франция.
Руската хуманитарна агенция "Россотрудничество" посочва, че Русия си поставя за цел да изгради дългосрочни връзки чрез стипендии, университети, езикови програми, културни събития и обмен. "Значително променяме самата програма. Засилваме интензивността на работата си и нивото на контрол", заяви Игор Чайка, ръководител на "Россотрудничество".
Предвижда се новите центрове да отворят врати в Демократична република Конго, Кения, Мадагаскар, Мали, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сиера Леоне и Того. Русия се стреми към "осезаеми резултати" в популяризирането на "руския език, руското образование, науката и културата", добави Чайка.
От "Россотрудничество" отбелязват, че през 2027 г. ще стартира нова програма за микрогрантове в подкрепа на образователни, културни, научни, технологични и младежки проекти в чужбина. Агенцията цели да привлече по-силни партньорски организации за управление на "Руските домове" в различни африкански страни, за да създаде "пълноценна международна мрежа".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #27
17:40 10.09.2026
2 Иван
17:41 10.09.2026
3 Сатана Z
"Путин освободи Донбас
Путин ще освободи и нас"
така пеят чернорусите пацани
Коментиран от #16
17:42 10.09.2026
4 Иван
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Обслужвай сунитите с немски регистрации.
Коментиран от #10, #12
17:43 10.09.2026
5 Цвете
Коментиран от #32
17:44 10.09.2026
6 Копейка
Коментиран от #19
17:45 10.09.2026
7 Култура
Коментиран от #21
17:45 10.09.2026
8 Злобата на бившите колиниалисти
Коментиран от #25
17:45 10.09.2026
9 Хе хе...
Същото и останалите евроатлантически розАви понита. Изритаха ги отвсякъде, та се налага да се събират редовно и да си плачат един другиму на рамото.
17:46 10.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сорос
Коментиран от #15
17:48 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:49 10.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Интересно
До коментар #11 от "Сорос":къде млати тоягата и къде е заврян моркова XXL, та спретнаха тоя медиен рев?
17:52 10.09.2026
16 Ганьо
До коментар #3 от "Сатана Z":Навремето и теб те освободил...
17:52 10.09.2026
17 Сатана Z
Украинский командир полностью признал "принцип Путина" рабочим
17:53 10.09.2026
18 Ама как
До коментар #14 от "РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)":само изгониха Макарона от там. Влязоха му в задният двор. И той сега купува литий и др.ресурди на скъпи цени и квичи ли квичи срещу Русия.
Коментиран от #26
17:54 10.09.2026
19 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #6 от "Копейка":За вас само африкански тояги !
За нищо не ставате !
Едни чорапи не изпратихте на солдатите на фронта, а иначе много лаете .
17:54 10.09.2026
20 Интерсно
До коментар #14 от "РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)":защо ли тия "братушки" говориха френски до сега?
17:54 10.09.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Култура":Когато в Русия са имали културни представления в Болшой театър - зад океана бледоликите още са гонили местните от техните територии ❗
17:57 10.09.2026
22 Някой
Въпросът бе реторичен - отговорът му е ясен и на пеленачетата.
17:57 10.09.2026
23 604
17:58 10.09.2026
24 Бялджип
Коментиран от #34
17:58 10.09.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Злобата на бившите колиниалисти":През втората половина на миналия век в Белгия още е съществувал зоопарк в който в клетка са показвали хора от африканските колонии❗
Коментиран от #33
17:59 10.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 604
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тая антика под възглавницата ли я намери
..
Коментиран от #30
18:00 10.09.2026
28 Идеално
Коментиран от #35
18:02 10.09.2026
29 Братушките
18:02 10.09.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "604":на битака под зеленчуковата борса-дерето , Варна
Коментиран от #39
18:02 10.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Минусчето не променя ИСТИНАТА:
"Хора, изложени като животни в зоопарк: общо 267 мъже и жени от бившата белгийска колония Конго били наблъскани плътно един до друг в покрайнините на големия парк в брюкселското предградие Тервурен. Доведени били по разпореждане на крал Леополд Втори и изложени на показ под сламения покрив на уж автентична колиба от конгоанско село, за да бъдат разглеждани от удивената европейска публика.
По време на Световното изложение през 1897 година покрай мъжете и жените от Конго са преминавали дневно по 40 000 посетители, за да задоволят жаждата си за сензации. Тъжната равносметка от изложението - смъртта на седем конгоанци."
Паркът с хора в клетки е разтурен чак през 1958-ма❗
Много от днешните учители на демокрация като деца са се любували на хора в клетки‼️
Коментиран от #38
18:05 10.09.2026
34 Затова ли, където я
До коментар #24 от "Бялджип":"обичат и уважават" са най-изостаналите и бедни страни в света?
Щяхме да сме сред тях, ако СИВ и СССР не се бяха разпаднали.
Сега Китай прави същото с БРИКС. Явно им Раша за изостанала държава.
18:05 10.09.2026
35 Резнякоф
До коментар #28 от "Идеално":България е най мюсюлманската страна в ЕС 10% турци и цигани с 2 турски партии в парламента
Русия е с 4 % мюсюлмани
18:07 10.09.2026
36 РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)
До коментар #31 от "За тъпите":Острия, дЕфицит се пише, а сивото и с едно "то".
Опитай с по кратки изречения. 🤣
18:08 10.09.2026
37 Станков
18:09 10.09.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Докато МИНОСИШ МИНОСИ- можеш да отвориш някоя статия и да разгледаш снимките от този Зоопарк с хора в клетки❗
18:09 10.09.2026
39 604
До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Щом е там явно си дигостирал за да я определиш, а щом си успял бая база данни имаш...уау
18:10 10.09.2026