Русия разширява мрежата си от културни и образователни центрове в Африка, стремейки се да укрепи връзките си отвъд сътрудничеството в сферата на отбраната и сигурността на континента, предаде БиБиСи.

Според руската хуманитарна агенция центровете ще популяризират руския език, образованието, науката и културата, като същевременно ще подкрепят различни проекти. Осем от общо 11-те нови центъра, известни като "Руски домове", предстои да бъдат открити в Африка, където са създадени 16 такива обекта.

Контролираната от руската държава паравоенна структура "Африкански корпус", която замени "Вагнер", се превърна в ключов партньор по въпросите на сигурността за редица военни управления в Западна Африка в борбата им срещу джихадистките бунтовнически движения. Военните хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо се обърнаха към руските наемници, в стремежа си да се освободят от влиянието на бившата си колониална сила Франция.

Руската хуманитарна агенция "Россотрудничество" посочва, че Русия си поставя за цел да изгради дългосрочни връзки чрез стипендии, университети, езикови програми, културни събития и обмен. "Значително променяме самата програма. Засилваме интензивността на работата си и нивото на контрол", заяви Игор Чайка, ръководител на "Россотрудничество".

Предвижда се новите центрове да отворят врати в Демократична република Конго, Кения, Мадагаскар, Мали, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сиера Леоне и Того. Русия се стреми към "осезаеми резултати" в популяризирането на "руския език, руското образование, науката и културата", добави Чайка.

От "Россотрудничество" отбелязват, че през 2027 г. ще стартира нова програма за микрогрантове в подкрепа на образователни, културни, научни, технологични и младежки проекти в чужбина. Агенцията цели да привлече по-силни партньорски организации за управление на "Руските домове" в различни африкански страни, за да създаде "пълноценна международна мрежа".