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Товарен влак с украинско зърно дерайлира в Хърватия
  Тема: Украйна

Товарен влак с украинско зърно дерайлира в Хърватия

10 Октомври, 2026 21:21, обновена 10 Октомври, 2026 21:23 475 8

  • хърватия-
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  • дерайлирал влак-
  • украинско зърно

11 вагона са паднали в пролом край Риека, а движението по участъка е спряно. Няма пострадали, разследват се отказ на спирачките и човешка грешка

Товарен влак с украинско зърно дерайлира в Хърватия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Товарен влак на частния оператор „Трансагент“ дерайлира край хърватския град Риека. Инцидентът е станал в 9:25 часа на входа към гара Мея. Композицията е превозвала зърно, за което се предполага, че е с украински произход, а 11 вагона са паднали в пролом. Няма пострадали.

Преди дерайлирането машинистът е съобщил на диспечера, че спирачките са отказали и не може да спре влака. След аварията на място са изпратени аварийни екипи, а железопътното движение в участъка е напълно преустановено. Релсите и траверсите са сериозно повредени.

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Разчистването ще бъде сложно

Служители на „Хърватски железници“ са предупредили, че отстраняването на последиците ще бъде трудно. Дерайлирането е станало при разклонение, на което линията се разделя на три коловоза и обичайно се използва за разминаване на влакове. Това допълнително усложнява достъпа до мястото и изваждането на вагоните от пролома.

Пътниците и жителите на Мея трябва да се съобразят с прекъсването на движението и с продължителните ремонтни дейности. Възстановяването ще започне с обезопасяване и първоначален ремонт на линията, за да може до мястото да достигне тежка железопътна техника.

Разследват техническа повреда и човешка грешка

Министърът на морското дело, транспорта и инфраструктурата Олег Буткович заяви: „Предварителните данни не сочат състоянието на железопътната инфраструктура като причина за аварията.“

Като основни възможности засега се разглеждат техническа неизправност на влака и човешка грешка. Полицията работи на място съвместно с Агенцията за разследване на произшествията във въздушния, морския и железопътния транспорт. Точната причина ще бъде обявена след приключването на официалното разследване.

Инцидентът отново постави въпроса за безопасността на товарните и пътническите превози в Хърватия. За железопътната мрежа са планирани инвестиции от около 6 милиарда евро, но засега няма данни те да са свързани конкретно с тази авария.

Източници: eurointegration.com.ua, teklic.hr


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буданов

    8 0 Отговор
    Путин е виновен!

    21:23 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мхм

    2 0 Отговор
    Товарен влак с украинско зърно дерайлира в Хърватия. Потънал ли е?

    21:30 10.10.2026

  • 5 Краварска медия

    3 0 Отговор
    хахаахх, картинката е топ пропагандна, мисиркиии

    21:30 10.10.2026

  • 6 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Би било добре и бг територията да се получи ..... Писна ми от тая Украйна.. писна ми от евро ценности и Атлантически ценности...... Писна ми от соросоидни същества работещи срещу интересите на българския народ и продължаващи да унищожават това което е останало от държавата България......

    21:36 10.10.2026

  • 7 Русия

    2 0 Отговор
    Абе защо не се взриви това зърно като корабите ?

    Коментиран от #8

    21:38 10.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русия":

    Корабите са в вода ,ако бяха запалили вагона може да пламне толям пожар в околностите,мисли малко логично.Хубава новина.

    21:41 10.10.2026

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