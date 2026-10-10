Товарен влак с украинско зърно дерайлира в Хърватия

Товарен влак на частния оператор „Трансагент“ дерайлира край хърватския град Риека. Инцидентът е станал в 9:25 часа на входа към гара Мея. Композицията е превозвала зърно, за което се предполага, че е с украински произход, а 11 вагона са паднали в пролом. Няма пострадали.

Преди дерайлирането машинистът е съобщил на диспечера, че спирачките са отказали и не може да спре влака. След аварията на място са изпратени аварийни екипи, а железопътното движение в участъка е напълно преустановено. Релсите и траверсите са сериозно повредени.

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Разчистването ще бъде сложно

Служители на „Хърватски железници“ са предупредили, че отстраняването на последиците ще бъде трудно. Дерайлирането е станало при разклонение, на което линията се разделя на три коловоза и обичайно се използва за разминаване на влакове. Това допълнително усложнява достъпа до мястото и изваждането на вагоните от пролома.

Пътниците и жителите на Мея трябва да се съобразят с прекъсването на движението и с продължителните ремонтни дейности. Възстановяването ще започне с обезопасяване и първоначален ремонт на линията, за да може до мястото да достигне тежка железопътна техника.

Разследват техническа повреда и човешка грешка

Министърът на морското дело, транспорта и инфраструктурата Олег Буткович заяви: „Предварителните данни не сочат състоянието на железопътната инфраструктура като причина за аварията.“

Като основни възможности засега се разглеждат техническа неизправност на влака и човешка грешка. Полицията работи на място съвместно с Агенцията за разследване на произшествията във въздушния, морския и железопътния транспорт. Точната причина ще бъде обявена след приключването на официалното разследване.

Инцидентът отново постави въпроса за безопасността на товарните и пътническите превози в Хърватия. За железопътната мрежа са планирани инвестиции от около 6 милиарда евро, но засега няма данни те да са свързани конкретно с тази авария.

Източници: eurointegration.com.ua, teklic.hr