Хиляди хора се събраха в Загреб в памет на 32-годишния кинезитерапевт Кристиан Периш, починал в болница при обстоятелства, предизвикали силно обществено възмущение. В Риека също се проведе събиране в негова памет.
Повод за протестите са разпространени видеозаписи от болницата. На тях, според описанието на NOVA, се вижда как болнични служители удрят Периш с юмруци и лакти, както и как го душат с възглавница.
Аутопсията е установила сериозни травми. След разпространението на записите четирима служители на лечебното заведение са били задържани по подозрение в убийство. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около смъртта и действията на всеки от задържаните.
Бели възглавници като символ на протеста
Много от участниците в събирането в Загреб са носели бели възглавници. Предметът се превърна в символ на протеста срещу показаното на видеозаписите и на искането за отговорност за случилото се.
„Дойдох тук, за да изразя подкрепата си за родителите и сестрите му. Трябва да се предприеме нещо – наистина стигнахме дъното. Очакваме промяна, но дали ще стане?“, заяви протестираща в Загреб.
Друга участничка каза, че случаят е сринал доверието ѝ в институциите. „След този случай просто не ни е останало никакво доверие, тъй като онези, които трябваше да говорят по въпроса, мълчаха. Има много подобни случаи, които остават без внимание. Самата аз съм имала подобен опит“, заяви тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА