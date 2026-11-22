Хиляди хора се събраха в Загреб в памет на 32-годишния кинезитерапевт Кристиан Периш, починал в болница при обстоятелства, предизвикали силно обществено възмущение. В Риека също се проведе събиране в негова памет.

Повод за протестите са разпространени видеозаписи от болницата. На тях, според описанието на NOVA, се вижда как болнични служители удрят Периш с юмруци и лакти, както и как го душат с възглавница.

Аутопсията е установила сериозни травми. След разпространението на записите четирима служители на лечебното заведение са били задържани по подозрение в убийство. Разследването трябва да изясни обстоятелствата около смъртта и действията на всеки от задържаните.

Бели възглавници като символ на протеста

Много от участниците в събирането в Загреб са носели бели възглавници. Предметът се превърна в символ на протеста срещу показаното на видеозаписите и на искането за отговорност за случилото се.

„Дойдох тук, за да изразя подкрепата си за родителите и сестрите му. Трябва да се предприеме нещо – наистина стигнахме дъното. Очакваме промяна, но дали ще стане?“, заяви протестираща в Загреб.

Друга участничка каза, че случаят е сринал доверието ѝ в институциите. „След този случай просто не ни е останало никакво доверие, тъй като онези, които трябваше да говорят по въпроса, мълчаха. Има много подобни случаи, които остават без внимание. Самата аз съм имала подобен опит“, заяви тя.