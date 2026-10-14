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Лула да Силва предлага опрощаване на милиарди дългове за бизнеса

Лула да Силва предлага опрощаване на милиарди дългове за бизнеса

14 Октомври, 2026 04:30 716 2

  • лула да силва-
  • флавио болсонару-
  • малък бизнес-
  • микропредприемачи-
  • бразилия

Пакетът е насочен към 3,6 млн. индивидуални микропредприемачи и беше обявен 12 дни преди втория тур на президентските избори в Бразилия

Лула да Силва предлага опрощаване на милиарди дългове за бизнеса - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилското правителство предлага да опрости федерални данъчни задължения на около 3,6 млн. индивидуални микропредприемачи. Общият размер на дълговете е 12,6 млрд. бразилски реала, или приблизително 2,5 млрд. долара. Мярката е част от пакет за малкия бизнес, обявен от президента Луиз Инасио Лула да Силва на 13 октомври - 12 дни преди втория тур на президентските избори.

Опрощаването няма да влезе в сила автоматично. Правителството трябва да внесе проект за допълнителен закон в Националния конгрес, който да бъде одобрен от депутатите и сенаторите. Според техническата оценка на Главната прокуратура на държавното съкровище задълженията са несъбираеми. При приемане на предложението ще бъдат прекратени и свързаните с тях съдебни производства, а засегнатите предприемачи ще могат да получат удостоверение за липса на задължения.

Предвидени са и банкови отстъпки

Пакетът, наречен „Prospera MEI“, включва общо пет мерки. Чрез програмата „Desenrola 3.0“ правителството планира да изкупи банкови задължения на индивидуални микропредприемачи за около 6 млрд. реала. За да участват, финансовите институции ще трябва да предложат отстъпка от най-малко 90% върху дълговете. Приоритет ще имат портфейлите с най-голямо намаление.

Предвижда се и инициативата „Pix MEI“, по която микропредприемачите могат да получат до 5000 реала за инвестиции в бизнеса. Средствата ще бъдат безвъзмездни и няма да подлежат на връщане. Правителството изчислява, че между 2027 и 2030 г. за тази програма могат да бъдат насочени до 5 млрд. реала, като приоритет ще имат жените предприемачи. И тази мярка ще изисква законодателно одобрение.

Промени в прага за приходите

Друг елемент от пакета е настояването Конгресът да одобри по-висок годишен праг за индивидуалните микропредприемачи. Предложението предвижда той да нарасне от 81 000 на 110 000 реала през 2027 г., а през 2028 г. - на 140 000 реала. Броят на разрешените служители също трябва да бъде увеличен от един на двама.

С отделен указ Лула премахна задължението за издаване на фактура при продажба на стоки и предоставяне на услуги на физически лица. Правилото обхваща и т.нар. нанопредприемачи, които ще могат да работят без регистрация на юридическо лице и без издаване на фактури при сделки с физически лица.

„Ще ви помогнем да излезете от тежкото положение. Ще ви дадем въздух, за да не се задушите“, заяви Лула при представянето на мерките, предаде Агенция Бразил.

Пакетът беше обявен между двата тура на изборите, в които Лула се стреми към нов мандат срещу сенатора Флавио Болсонару. На първия тур Болсонару получи 47% от действителните гласове, а Лула - 45%. Кампанията на опозиционния кандидат определи инициативата като предизборен ход, докато правителството я представи като подкрепа за малките предприемачи.

Очаква се следващата стъпка да бъде официалното внасяне на законовите предложения в Конгреса. До тяхното приемане опрощаването на федералните задължения и безвъзмездното финансиране остават предложения, а не действащи права.

Източници: cnnbrasil.com.br, agenciabrasil.ebc.com.br


Бразилия
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