Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е диагностициран с двустранна аспирационна пневмония и остава в интензивното отделение на болница DF Star в Бразилия. Лекарите определят състоянието му като клинично стабилно, но все още няма дата за изписване.

Болсонаро е приет на 20 ноември с болки и подуване на корема. При първоначалните изследвания е установена остра чревна непроходимост, заради която е започнато лечение с хидратация, гладуване, хранителна подкрепа и стомашна сонда.

Състоянието му се е влошило в неделя, 22 ноември. Според кардиолога Бразил Каядо Болсонаро е получил по-силни коремни болки, повръщане, втрисане и спад на кислородната сатурация. При последвалите спешни изследвания лекарите са установили двустранна пневмония, причинена от попадане на стомашно съдържимо в дихателните пътища.

„Установихме двустранна аспирационна пневмония, но тя е значително по-лека от тази при хоспитализацията му през март“, заяви Каядо.

По информация на CNN Brasil е извършено ендоскопско изследване, след което е отчетено подобрение в състоянието на бившия президент. Медиците свързват чревната непроходимост с натрупване на фибри в тънкото черво. Болсонаро продължава да е на гладно, а лечението включва антибиотици и медикаменти за разграждане на фибрите.

„Няма прогноза за изписване“, посочи Каядо, като обясни, че лекарите трябва да изчакат завършването на антибиотичния курс, който се очаква да продължи приблизително между седем и десет дни, както и реакцията на организма при чревната непроходимост.

По думите на медицинския екип към момента не се предвижда операция, но възможността не е напълно изключена. Решението ще зависи от развитието на чревното състояние и от ефекта на започнатото лечение.

Източници: cnnbrasil.com.br, www1.folha.uol.com.br, agenciabrasil.ebc.com.br