Бразилия изрази възмущение от предложението на САЩ за нови мита върху бразилски самолети и захар. Вашингтон предлага допълнителна тарифа от 10% върху готовите самолети, произведени в Бразилия, както и по-високи мита върху сурова и рафинирана захар, внесена извън договорените квоти.

„Едностранното решение на Службата на търговския представител на САЩ е неприемливо действие в рамките на продължаващия двустранен преговорен процес. Бразилия няма да отстъпи пред подобни заплахи“, заяви правителството на президента Луиз Инасио Лула да Силва. Бразилия посочи, че ще продължи преговорите, без да изключва ответни мерки срещу това, което определи като незаконно и неоправдано налагане на мита.

Самолетите и захарта са в центъра на спора

Предложението е направено по раздел 301 от американския Закон за търговията от 1974 г. Според Службата на търговския представител на САЩ Бразилия не е постигнала „значим напредък“ по въпроси, които Вашингтон определя като нелоялни търговски практики. Сред тях са правилата за цифровата търговия и електронните плащания, достъпът до пазара за етанол, защитата на интелектуалната собственост и незаконното обезлесяване.

Готовите самолети досега са били освободени от действието на американските мита. Те са четвъртият по големина бразилски износ за САЩ, а новата мярка може да засегне пряко производителя Embraer. Компанията заяви, че разглежда съобщението и защити запазването на режима на нулеви мита за световната авиационна индустрия. Акциите ѝ поевтиняха с повече от 3% в деня на обявяването на предложението.

Що се отнася до захарта, САЩ предлагат нова тарифа върху количествата извън квотата, която да се прилага недискриминационно. Според „Ройтерс“ бразилският износ на захар за американския пазар е спаднал до малко над 146 000 тона през първите 10 месеца на 2026 г. при над 1 милион тона през 2024 г. За 2027 г. Вашингтон планира да намали безмитната квота за бразилска сурова захар с около една трета до 100 000 тона.

Преговори и спор в СТО

САЩ вече наложиха през юли 2026 г. 25% мито върху определени бразилски стоки. Бразилия оспорва мерките и поиска създаването на панел в Световната търговска организация, който да прецени дали допълнителните американски мита, включително 25% по едно разследване и 12,5% по друго, съответстват на ангажиментите на САЩ по правилата на организацията.

На 24 ноември САЩ възразиха срещу създаването на панела, но заявиха, че са готови да продължат разговорите с Бразилия. По новото предложение американските власти очакват писмени становища до 30 декември 2026 г., а публичното изслушване е насрочено за 14 януари 2027 г. До приключването на тази процедура новите мита остават предложени, а не окончателно въведени.

Източници: apnews.com, investing.com, arabnews.com