Бразилската агенция за разузнаване (Abin) е идентифицирала 31 значими престъпни организации, действащи в страната. Проучването е изготвено съвместно с Бразилския форум за обществена сигурност и включва картографиране на 75 щатски клетки на групировките.

Докладът „Сценарии на организираната престъпност в Бразилия“ е представен на 23 ноември пред органите от Бразилската разузнавателна система. Според Метрóполес времевият обхват на събраните данни е до юни 2025 г., а анализът е насочен към организациите с най-голямо влияние върху престъпната динамика в страната.

Три групи с национално влияние

Първото командване на столицата (PCC), Командването „Червено“ (CV) и Третото чисто командване (TCP) са определени като трите групи с национално влияние. PCC има значимо присъствие в 22 федерални единици, CV – в 19, а TCP – в четири щата. Двете най-големи групировки – PCC и CV – действат едновременно в 17 федерални единици.

Според анализа PCC, чиито членове са установени и в 28 държави, е насочило все повече усилия към международния трафик на наркотици и контрола върху ключови маршрути за пренос на незаконни стоки. Центърът за вземане на решения на организацията се намира в Сао Пауло.

CV разширява присъствието си главно в северните и североизточните щати. Abin определя групировката като

„главен двигател на насилието и изнудването“

сред анализираните организации. Проучването свързва разрастването ѝ с увеличаването на убийствата в тези райони през последното десетилетие.

Расте ролята на местните съюзи

TCP е описано като групировка в процес на национално разрастване. Според Abin това става чрез връзки между престъпни лидери от Рио де Жанейро и организации от други щати. За местни групи TCP се превръща в алтернатива на противопоставянето между PCC и CV.

Анализът отчита и разширяване на икономическата експлоатация на територии под контрола на престъпни организации. Сред посочените практики са незаконно управление на услуги, изнудване на търговци и жители, събиране на такси и контрол върху местни икономически дейности.

От 75-те картографирани клетки 12 са получили оценка за много висока национална значимост, 20 – за висока, 28 – за средна, а 15 – за ниска. Abin уточнява, че наличието на повече групировки в даден щат не означава автоматично по-високо ниво на насилие, тъй като резултатът зависи от отношенията между тях.

Бразилското разузнаване очаква картината да се променя периодично заради нови съюзи, разцепления и преместване на членове между организациите.

Източници: metropoles.com, agenciabrasil.ebc.com.br, cnnbrasil.com.br