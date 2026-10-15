Китай и Северна Корея откриха нов мост, който ще улесни търговията между двете страни

Китай и Северна Корея откриха нов мост над река Ялу, който се очаква да се превърне в основен сухопътен маршрут за търговия между двете страни, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Съоръжението е с дължина около три километра и свързва китайския граничен град Дандун със севернокорейския Синуйджу. Пускането му в експлоатация първоначално беше планирано за 2014 г., но беше отложено за неопределено време, след като Северна Корея преустанови изграждането на пътища и митнически съоръжения, а отношенията ѝ с Пекин се охладиха.

При откриването китайският премиер Ли Цян определи моста като „нов символ, олицетворяващ традиционното приятелство между Китай и Северна Корея“. Той заяви, че двете страни „отварят нова глава“ в двустранните си отношения.

Новият мост ще допълни съществуващия Мост на китайско-корейското приятелство, който е изграден между 1937 и 1943 г., по време на японската окупация на региона.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин също подчерта значението на съоръжението, като го определи като „важно съоръжение за свързаност“ между двете държави. По думите ѝ новият маршрут ще „допринесе за по-нататъшното улесняване на търговията и контактите между хората“.