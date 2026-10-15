Китай и Северна Корея откриха нов мост, който ще улесни търговията между двете страни

Китай и Северна Корея откриха нов мост над река Ялу, който се очаква да се превърне в основен сухопътен маршрут за търговия между двете страни, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.
Съоръжението е с дължина около три километра и свързва китайския граничен град Дандун със севернокорейския Синуйджу. Пускането му в експлоатация първоначално беше планирано за 2014 г., но беше отложено за неопределено време, след като Северна Корея преустанови изграждането на пътища и митнически съоръжения, а отношенията ѝ с Пекин се охладиха.
При откриването китайският премиер Ли Цян определи моста като „нов символ, олицетворяващ традиционното приятелство между Китай и Северна Корея“. Той заяви, че двете страни „отварят нова глава“ в двустранните си отношения.
Новият мост ще допълни съществуващия Мост на китайско-корейското приятелство, който е изграден между 1937 и 1943 г., по време на японската окупация на региона.
Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин също подчерта значението на съоръжението, като го определи като „важно съоръжение за свързаност“ между двете държави. По думите ѝ новият маршрут ще „допринесе за по-нататъшното улесняване на търговията и контактите между хората“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
13:56 15.10.2026
2 🦉🦉🦉🦉
13:58 15.10.2026
3 Стоянчо Пуканката
13:58 15.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #11
13:59 15.10.2026
5 Оги
14:03 15.10.2026
6 Госあ
Коментиран от #18
14:05 15.10.2026
7 Факт
14:06 15.10.2026
8 Брикс
Коментиран от #9, #14
14:10 15.10.2026
9 Факт
До коментар #8 от "Брикс":И ще го направят на инат на американска паплач. Само завиждай!
14:12 15.10.2026
10 Луд Скайуокър
14:19 15.10.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #4 от "Сатана Z":Дунав мост 2 Видин Калафат го строиха с някъква испанска фирма почти пет години..
А Дунав мост Русе Гюргево за онова време без такава съвременна строителна техника като сега само за три години.
14:22 15.10.2026
12 Ето на
14:24 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Луд Скайуокър
До коментар #8 от "Брикс":Искаш да кажеш мост межди Китай и Перу а от Перу до Бразилия автомагистрала
14:25 15.10.2026
15 Олеееее....
А те са поне 4 .. Става дума за втори ама железопътен !!! ...
14:26 15.10.2026
16 Браво!
14:27 15.10.2026
17 Браво!
14:29 15.10.2026
18 За какво ембарго
До коментар #6 от "Госあ":бълнуваш? С. Корея граничи с Китай от който може да купи от пиле мляко. На запад граничи с РФ, може да внася всякакви ресурси. Май всичко за война се ползва и каквото остане Кимчо го изяжда.
14:31 15.10.2026
19 12...34
14:34 15.10.2026