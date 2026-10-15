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Китай и Северна Корея откриха нов мост, който ще улесни търговията между двете страни

Китай и Северна Корея откриха нов мост, който ще улесни търговията между двете страни

15 Октомври, 2026 13:54 905 19

  • китай-
  • северна корея-
  • търговия

Съоръжението над река Ялу свързва китайския град Дандун със севернокорейския Синуйджу. Пекин го определя като нов символ на традиционното приятелство между двете държави.

Китай и Северна Корея откриха нов мост, който ще улесни търговията между двете страни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай и Северна Корея откриха нов мост над река Ялу, който се очаква да се превърне в основен сухопътен маршрут за търговия между двете страни, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

Съоръжението е с дължина около три километра и свързва китайския граничен град Дандун със севернокорейския Синуйджу. Пускането му в експлоатация първоначално беше планирано за 2014 г., но беше отложено за неопределено време, след като Северна Корея преустанови изграждането на пътища и митнически съоръжения, а отношенията ѝ с Пекин се охладиха.

При откриването китайският премиер Ли Цян определи моста като „нов символ, олицетворяващ традиционното приятелство между Китай и Северна Корея“. Той заяви, че двете страни „отварят нова глава“ в двустранните си отношения.

Новият мост ще допълни съществуващия Мост на китайско-корейското приятелство, който е изграден между 1937 и 1943 г., по време на японската окупация на региона.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин също подчерта значението на съоръжението, като го определи като „важно съоръжение за свързаност“ между двете държави. По думите ѝ новият маршрут ще „допринесе за по-нататъшното улесняване на търговията и контактите между хората“.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    24 1 Отговор
    Ким Чен и Си са най великите лидери на нашето време,а ние в България още не можем да направим дървения мост който миналата година го отнесе реката

    13:56 15.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    24 1 Отговор
    а ЕсеС откри как капачката да ни бърка е носа докато пием😉

    13:58 15.10.2026

  • 3 Стоянчо Пуканката

    21 1 Отговор
    Няма нищо по-естествено и резонно от това две Велики държави, които ще бъдат гръбнакът на Новият Световен Ред да задълбочават инфраструктурното (и не само) си сътрудничество по между им!

    13:58 15.10.2026

  • 4 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Много прилича на Дунав мост който беше построен от демократичния режим в България

    Коментиран от #11

    13:59 15.10.2026

  • 5 Оги

    24 1 Отговор
    А ние 70 години строим Хемус. Докато я построим, ще са открити летящите коли и няма да ни трябва.

    14:03 15.10.2026

  • 6 Госあ

    8 2 Отговор
    Евала! В Северна Корея ще живнат след човеконенавистното ембарго наложено от запада! Но трябваше първо Китай и Русия да застанат здраво на подиума, за да падне.

    Коментиран от #18

    14:05 15.10.2026

  • 7 Факт

    12 0 Отговор
    Евала на хората, че правят търговия и общуват без американски диктат.

    14:06 15.10.2026

  • 8 Брикс

    2 9 Отговор
    Сега правят между Бразилия и Китай.

    Коментиран от #9, #14

    14:10 15.10.2026

  • 9 Факт

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Брикс":

    И ще го направят на инат на американска паплач. Само завиждай!

    14:12 15.10.2026

  • 10 Луд Скайуокър

    5 0 Отговор
    А ние нямаме директна железопътна връзка с Македония и трябва да вървим я през Сърбия я през Гърция.

    14:19 15.10.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Дунав мост 2 Видин Калафат го строиха с някъква испанска фирма почти пет години..
    А Дунав мост Русе Гюргево за онова време без такава съвременна строителна техника като сега само за три години.

    14:22 15.10.2026

  • 12 Ето на

    3 0 Отговор
    Хората мостове строят а Европа стени и прави войни

    14:24 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Луд Скайуокър

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Брикс":

    Искаш да кажеш мост межди Китай и Перу а от Перу до Бразилия автомагистрала

    14:25 15.10.2026

  • 15 Олеееее....

    1 0 Отговор
    Новият мост ще допълни съществуващия Мост..
    А те са поне 4 .. Става дума за втори ама железопътен !!! ...

    14:26 15.10.2026

  • 16 Браво!

    3 0 Отговор
    новият маршрут ще „допринесе за по-нататъшното улесняване на търговията и контактите между хората“...

    14:27 15.10.2026

  • 17 Браво!

    2 0 Отговор
    Тея корейци да им платим и Дунав мост да оправят хората че ние сме пълна трагедия

    14:29 15.10.2026

  • 18 За какво ембарго

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    бълнуваш? С. Корея граничи с Китай от който може да купи от пиле мляко. На запад граничи с РФ, може да внася всякакви ресурси. Май всичко за война се ползва и каквото остане Кимчо го изяжда.

    14:31 15.10.2026

  • 19 12...34

    2 0 Отговор
    Тия от Северна ще и се стори че това е чужда галактика

    14:34 15.10.2026

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