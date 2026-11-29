Севернокорейският лидер Ким Чен Ун може да посети Китай в началото на декември, като е възможно да се срещне с китайския президент Си Дзинпин. Подготовката за евентуалното пътуване не е официално потвърдена, но редица действия в граничния град Дандун засилиха очакванията за визита.

Японската агенция Киодо съобщи, позовавайки се на дипломатически източници, че се обсъжда маршрут, който да включва няколко китайски града. Според информацията срещата между двамата лидери може да се състои в началото на декември.

В Дандун са издигнати огради край железопътната линия, която свързва Китай със Северна Корея. Градът е ключов пункт за пътуванията между двете държави и често се превръща в зона с повишени мерки за сигурност при посещения на севернокорейски представители.

Хотел до границата спря резервациите

Допълнителен повод за спекулации даде хотел „Джунлян“, разположен с изглед към моста над река Ялу и севернокорейския град Синъджу. Резервации за хотела не се приемат от следобеда на 28 ноември до 4 декември.

Служители на хотела заявиха пред южнокорейската агенция Йонхап, че сградата е изцяло заета заради пристигането на група гости и нови резервации ще бъдат възможни след събота. Хотелът вече е ограничавал или отменял резервации преди предишни посещения на Ким Чен Ун в Китай, което допълнително подхрани предположенията.

Южнокорейската разузнавателна служба заяви, че следи ситуацията. „Наблюдаваме различни развития“, посочи службата в отговор на въпрос за възможното пътуване на севернокорейския лидер. В същото време южнокорейски представители подчертаха, че необичайни движения все още не са потвърдени.

Ким посети Дандун преди малко повече от месец

На 24 октомври Ким Чен Ун направи изненадващо еднодневно посещение в Дандун. Той пристигна през новия мост над река Ялу и се срещна с Ван Хунин, председател на Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция и един от най-високопоставените китайски представители.

Октомврийската визита беше първото пътуване на севернокорейския лидер до Китай от няколко години и се състоя на фона на укрепващите връзки между Пхенян и Пекин. През юни Си Дзинпин посети Пхенян, където разговаря с Ким Чен Ун.

Ако новото пътуване бъде осъществено, то би показало, че контактите между двамата лидери се активизират. До този момент обаче няма официално съобщение от Пекин или Пхенян, което да потвърждава датата, маршрута или провеждането на среща.

Източници: focus-news.net, koreatimes.co.kr, koreajoongangdaily.com