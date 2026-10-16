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Държави от Г-7 обещаха 260 млн. евро за ремонта на Чернобил

Държави от Г-7 обещаха 260 млн. евро за ремонта на Чернобил

16 Октомври, 2026 09:50 793 20

  • чернобил-
  • ремонт-
  • евро-
  • г-7

Възстановяването на повредената защитна конструкция се оценява на около 500 милиона евро.

Държави от Г-7 обещаха 260 млн. евро за ремонта на Чернобил - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няколко държави от Г-7 са обещали общо 260 милиона евро за възстановяване на щетите в Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи френското правителство, цитирано от Le Monde, предава Фокус.

Централата в Северна Украйна пострада сериозно при атака с дрон през февруари 2025 г. Тогава беше поразена масивната защитна конструкция над реактора, унищожен при ядрената катастрофа през 1986 г. Ремонтните дейности се оценяват на около 500 милиона евро.

Обявяването на финансовата помощ последва среща на финансовите министри и управителите на централните банки на Г-7, проведена в четвъртък в Банкок в рамките на срещата на върха на Г-20.

Г-7 призова и други държави да се включат във финансирането на възстановяването. За началото на ноември в Париж е планирана донорска конференция.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя зима на студено

    8 4 Отговор
    Ще тракат зъби хохлованите.

    09:54 16.10.2026

  • 2 Шопо

    19 3 Отговор
    Дайте парите на Зеленски, той знае какво да прави с тях.

    09:55 16.10.2026

  • 3 Ами

    12 4 Отговор
    Що Кличко и други депутати от Радата нарекоха Земенски "престъпник"? Моля за обяснение от някой журналист тук в този сайт.

    Коментиран от #20

    09:55 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Те ще обещават, народите ще плащат

    6 13 Отговор
    а Русия ще руши и ще обяснява, че украинците сами си сриват страната и си избиват народа, защото са бандеровци.

    Коментиран от #8, #9

    09:56 16.10.2026

  • 6 Какво е това

    14 2 Отговор
    донорска конференция....Звучи ми като просяшка сбирка

    09:59 16.10.2026

  • 7 Meфистoфел

    14 2 Отговор
    Хахаха....260 милиона за ремонт ли? За такива стотинки най-много да окосят тревата наоколо. Без майтап!

    09:59 16.10.2026

  • 8 И КО ША И РЕМОНТИРАТ

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Те ще обещават, народите ще плащат":

    НА АЕЦ ЧЕРНОБИЛ
    ША СЪБИРАТ НЕУТРОНИ С КЕПЧЕ
    ПОРЕДНАТА ПЕРАЛНЯ ЗА СМЕТКА НА ТАКИВА ОБЛОГЛАВИ КАТО ТЕБЕ
    А ЗА СВЕДЕНИЕ ЧЕРНОБИЛ ГРЪМНА ЗАРАДИ ПРОСТОТИЯТА НА УКРАИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ И АЛЧНОСТТА МУ ЗА ДРЕБНИ ПРЕМИИ

    10:01 16.10.2026

  • 9 ЧАК СЕГА РАЗБРАХ

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Те ще обещават, народите ще плащат":

    РУСИЯ И ПУЪИН СА ВИНОВНИ ЗА ЧЕРНОБИЛ
    АБЕ ЗА ФУКУШИМА ПАК ЛИ СА ТЕ
    А ЗА ПРАЗНАТА ТИ КРА.....ТУНА

    Коментиран от #18

    10:03 16.10.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    6 1 Отговор
    Тая зима студ ще има. Ха ха ха ха

    Коментиран от #19

    10:04 16.10.2026

  • 11 Един

    4 2 Отговор
    Познайте колко от тези пари ще бъдат "усвоени" виртуално още при банковия превод!

    10:28 16.10.2026

  • 12 Пак ще откраднат 99%

    5 2 Отговор
    Както беше и с парите за разминирането на земеделските земи в Украйна. Милиарди изчезнаха яко дим и мина замина ..

    10:49 16.10.2026

  • 13 Пак ще откраднат 99%

    3 2 Отговор
    Може и една донорска конференция и за АЕЦ-ите в Иран да направят и после ядрените терористи САЩ и Израел пак да ги бомбардират а ЕК и атлантическата сган пак да умуват...

    Коментиран от #17

    10:52 16.10.2026

  • 14 Смешници

    1 2 Отговор
    За войната дадоха милиарди и то много и продължават да дават, но за чернобил събрали само 270млн от къпачки хахах

    Коментиран от #16

    10:56 16.10.2026

  • 15 Браво на Украйна!

    3 2 Отговор
    Първо СССР им построи безплатно най-голямата АЕЦ в Европа!
    После експлоатационният им персонал ,от некадърност и грубо не спазване на техническите инструкции,си я гръмнаха...!
    И сега за капак страните от Г-7 пак безплатно ще им я възстановят...!

    11:01 16.10.2026

  • 16 Копейската завист

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смешници":

    край няма.

    11:24 16.10.2026

  • 17 Оплачи се на Коцето,

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пак ще откраднат 99%":

    белким върне субсидиите.

    11:25 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Проблемът ти не ни касае

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Особено след като целият цивилизован свят нарече Путин убиец.

    11:29 16.10.2026

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