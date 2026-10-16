Държави от Г-7 обещаха 260 млн. евро за ремонта на Чернобил

Няколко държави от Г-7 са обещали общо 260 милиона евро за възстановяване на щетите в Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи френското правителство, цитирано от Le Monde, предава Фокус.

Централата в Северна Украйна пострада сериозно при атака с дрон през февруари 2025 г. Тогава беше поразена масивната защитна конструкция над реактора, унищожен при ядрената катастрофа през 1986 г. Ремонтните дейности се оценяват на около 500 милиона евро.

Обявяването на финансовата помощ последва среща на финансовите министри и управителите на централните банки на Г-7, проведена в четвъртък в Банкок в рамките на срещата на върха на Г-20.

Г-7 призова и други държави да се включат във финансирането на възстановяването. За началото на ноември в Париж е планирана донорска конференция.