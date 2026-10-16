Държави от Г-7 обещаха 260 млн. евро за ремонта на Чернобил

Няколко държави от Г-7 са обещали общо 260 милиона евро за възстановяване на щетите в Чернобилската атомна електроцентрала, съобщи френското правителство, цитирано от Le Monde, предава Фокус.
Централата в Северна Украйна пострада сериозно при атака с дрон през февруари 2025 г. Тогава беше поразена масивната защитна конструкция над реактора, унищожен при ядрената катастрофа през 1986 г. Ремонтните дейности се оценяват на около 500 милиона евро.
Обявяването на финансовата помощ последва среща на финансовите министри и управителите на централните банки на Г-7, проведена в четвъртък в Банкок в рамките на срещата на върха на Г-20.
Г-7 призова и други държави да се включат във финансирането на възстановяването. За началото на ноември в Париж е планирана донорска конференция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя зима на студено
09:54 16.10.2026
2 Шопо
09:55 16.10.2026
3 Ами
Коментиран от #20
09:55 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Те ще обещават, народите ще плащат
Коментиран от #8, #9
09:56 16.10.2026
6 Какво е това
09:59 16.10.2026
7 Meфистoфел
09:59 16.10.2026
8 И КО ША И РЕМОНТИРАТ
До коментар #5 от "Те ще обещават, народите ще плащат":НА АЕЦ ЧЕРНОБИЛ
ША СЪБИРАТ НЕУТРОНИ С КЕПЧЕ
ПОРЕДНАТА ПЕРАЛНЯ ЗА СМЕТКА НА ТАКИВА ОБЛОГЛАВИ КАТО ТЕБЕ
А ЗА СВЕДЕНИЕ ЧЕРНОБИЛ ГРЪМНА ЗАРАДИ ПРОСТОТИЯТА НА УКРАИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ И АЛЧНОСТТА МУ ЗА ДРЕБНИ ПРЕМИИ
10:01 16.10.2026
9 ЧАК СЕГА РАЗБРАХ
До коментар #5 от "Те ще обещават, народите ще плащат":РУСИЯ И ПУЪИН СА ВИНОВНИ ЗА ЧЕРНОБИЛ
АБЕ ЗА ФУКУШИМА ПАК ЛИ СА ТЕ
А ЗА ПРАЗНАТА ТИ КРА.....ТУНА
Коментиран от #18
10:03 16.10.2026
10 Ха ха ха ха
Коментиран от #19
10:04 16.10.2026
11 Един
10:28 16.10.2026
12 Пак ще откраднат 99%
10:49 16.10.2026
13 Пак ще откраднат 99%
Коментиран от #17
10:52 16.10.2026
14 Смешници
Коментиран от #16
10:56 16.10.2026
15 Браво на Украйна!
После експлоатационният им персонал ,от некадърност и грубо не спазване на техническите инструкции,си я гръмнаха...!
И сега за капак страните от Г-7 пак безплатно ще им я възстановят...!
11:01 16.10.2026
16 Копейската завист
До коментар #14 от "Смешници":край няма.
11:24 16.10.2026
17 Оплачи се на Коцето,
До коментар #13 от "Пак ще откраднат 99%":белким върне субсидиите.
11:25 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Проблемът ти не ни касае
До коментар #3 от "Ами":Особено след като целият цивилизован свят нарече Путин убиец.
11:29 16.10.2026