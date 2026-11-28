Украйна би могла да разполага с хипотетични средства за отговор при евентуален руски ядрен удар, въпреки че не притежава ядрени оръжия. Това заяви полковникът от Въоръжените сили на Украйна в оставка и „Герой на Украйна“ Дмитро Кашченко в интервю пред Янина Соколова.

Кашченко посочи радиоактивните материали в Чернобилската зона като възможен източник за действие, което според него би могло да доведе до продължително замърсяване на руска територия. Като хипотетичен пример той спомена Москва и Санкт Петербург.

„Замърсяването ще бъде изключително тежко и ще се запази толкова дълго време, че това би било катастрофа“, заяви Кашченко.

Полковникът уточни, че не е специалист по ядрена физика и че използването на подобни материали би изисквало подход, различен от този при конвенционалните боеприпаси. Изказването му е представено като лично мнение и хипотеза, а не като решение или официална позиция на украинските власти.

Какво има в Чернобилската зона

Международната агенция за атомна енергия поддържа гаранции и проверки на ядрените материали в Чернобилската атомна електроцентрала. В комплекса се намират три спрени реактора, повреденият при аварията през 1986 г. четвърти реактор, както и съоръжения за обработка и съхранение на отработило ядрено гориво.

Тези обстоятелства потвърждават наличието на ядрени и радиоактивни материали в обекта, но сами по себе си не доказват техническата осъществимост на описания от Кашченко сценарий. В публикуваните данни няма информация за подготовка на подобно действие, за конкретен план или за разпореждане от украинските институции.

Украйна е държава без ядрено оръжие

След разпадането на Съветския съюз Украйна наследява значителен ядрен арсенал, но през 1994 г. се присъединява към Договора за неразпространение на ядрените оръжия като държава без ядрено оръжие и предава оръжията и свързаните с тях системи. Това става в контекста на Будапещенския меморандум за гаранции за сигурност.

Изказването на Кашченко поставя акцент върху възможен радиоактивен, а не ядрен отговор. То не означава, че е извършен такъв акт или че съществува потвърдено намерение за него. Към момента става дума за хипотетичен сценарий, изложен от пенсиониран украински военен.

Източници: news.bg