Четирима мексикански военнослужещи са загинали при операцията по задържането на Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като „Чапо Исидро“, в щата Синалоа. При ответния огън са убити седем предполагаеми въоръжени нападатели, съобщи мексиканското министерство на отбраната.

Меса Флорес е задържан в община Гуасаве заедно с още двама предполагаеми ръководители на престъпната му структура. Единият е Херман „Серафин“, сочен за втори човек в организацията, а другият е Хосе „N“, посочен като предполагаем финансов оператор. Тримата са транспортирани със самолет до Мексико сити и са предадени на специализираната прокуратура за борба с организираната престъпност.

По данни на министерството общо осем души са задържани при операцията. Петима от тях са оставени на разположение на федералната прокуратура в Кулиакан. При акцията са иззети пушка „Барет“ калибър.50, 10 огнестрелни оръжия, гранатомет, две ръчни гранати, боеприпаси, тактическо оборудване, наркотици и пари. Министерството посочва, че към момента няма данни за пострадали цивилни.

Сблъсъци и блокади в Синалоа

Операцията е предизвикала вълна от насилие в северната част на Синалоа. В няколко общини са поставени блокади с горящи автомобили, а мексиканските сили са влезли в престрелки с предполагаеми членове на престъпната група. Местни жители са потърсили укритие по време на стрелбата, а бейзболен мач в Гуасаве е бил прекъснат.

Мексиканските власти съобщават, че операцията е проведена от специални части на армията и Националната гвардия в координация с американски и мексикански разузнавателни служби. Силите за сигурност са установили периметър около сградата, в която се е намирал Меса Флорес, след което са били атакувани с огнестрелно оръжие и експлозиви.

„Чапо Исидро“ е бил сред десетимата най-издирвани бегълци на ФБР. Според американските власти той и свързаната с него организация са били обвинявани в продължение на повече от две десетилетия в трафик на хероин, метамфетамин, кокаин и марихуана към Съединените щати. За информация, довела до залавянето му, Вашингтон е обявил награда от 5 млн. долара.

Фаусто Исидро Меса Флорес е смятан за един от лидерите на организацията „Белтран Лейва“ и за съюзник на фракцията „Лос Майос“ от картела „Синалоа“. Министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч определи задържането му като „важна стъпка към умиротворяването на Синалоа“.

Източници: apnews.com, investing.com, noroeste.com.mx