Мексико обвини Съединените щати в намеса във вътрешните му работи, след като Администрацията за борба с наркотиците на САЩ откри анонимни канали за сигнали срещу картели в щата Синалоа. Информация може да се подава чрез Signal, WhatsApp и електронна поща, като DEA обещава да пази самоличността и сигурността на подателите.

Каналите са предназначени за данни за членове на престъпни мрежи, корумпирани служители и хора, които перат пари за финансиране на наркотероризъм. „Вашата информация е важна. Вашата самоличност и сигурност са важни“, заяви администраторът на DEA Тери Коул.

Президентът на Мексико Клаудия Шайнбаум реагира остро на инициативата. Тя съобщи, че външното министерство на страната е подало официална жалба до американския посланик Рон Джонсън. „Отношенията са на основата на координация, а не на подчинение“, каза Шайнбаум.

Спорът избухна на фона на скандал с фентанил

Шайнбаум свърза американската инициатива с разследване на Асошиейтед прес за действията на DEA срещу мрежа за трафик на фентанил. Според публикацията най-малко 1,4 милиона фалшиви таблетки са останали неприхванати между август 2024 г. и април 2025 г., докато американските агенти са проследявали престъпната група в продължение на осем месеца.

Асошиейтед прес е изчислила броя на таблетките чрез анализ на хиляди страници съдебни документи и разследващи материали, подробни записи от подслушвания и 12 часа видеонаблюдение на DEA. На кадрите се виждало как дилъри преместват големи количества таблетки през хотели, жилищни комплекси, краткосрочни квартири и складове в шест американски щата.

Президентът на Мексико нарече случая „Бързи и яростни на фентанила“ – препратка към скандала от 2011 г., при който около 2000 оръжия са били оставени да стигнат до Мексико с цел да бъдат проследени до лидерите на картелите. DEA отрича съзнателно да е допускала трафик на синтетичния опиоид.

Сътрудничество с Вашингтон, но без американски войски

Напрежението между двете страни се развива успоредно с операции, при които Мексико и САЩ са обменяли разузнавателна информация. На 20 ноември мексиканските военни заловиха Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като „Ел Чапо Исидро“, ключов съюзник на фракция на картела Синалоа.

ФБР го е включило в списъка с десетте най-издирвани бегълци, а Държавният департамент е обявил награда до 5 милиона долара за информация, довела до ареста му. При операцията и последвалите сблъсъци са загинали 16 предполагаеми членове на картел и четирима военнослужещи.

Мексико е поискало подкрепа от Вашингтон, а САЩ са изпратили дрон за събиране на информация за местонахождението на Меса Флорес. Американските власти са поискали екстрадицията му, но главният прокурор Ернестина Годой заяви, че той ще бъде съден в Мексико.

Вашингтон засилва натиска върху Мексико да предприеме по-решителни действия срещу картелите и дори е предложил изпращане на войски на мексиканска територия. Шайнбаум отхвърля тази възможност, но поддържа идеята за сътрудничество в областта на сигурността. DEA обяви и подготвянето на канал за сигнали за щата Халиско, който е крепост на Картела от ново поколение на Халиско.

Източници: cbsnews.com, apnews.com