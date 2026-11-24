Предполагаемият наркобос Фаусто Исидро Меса, известен в Мексико като Ел Чапо Исидро, ще бъде съден в страната, въпреки искането на САЩ за екстрадицията му. Решението беше обявено от главния прокурор Ернестина Годой, след като министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч съобщи, че Вашингтон е отправил официално искане.

„Ние ще го съдим в тази страна“, заяви Годой в отговор на въпрос дали Меса ще бъде предаден на американските власти. Не е обявена дата за начало на процеса, а мексиканските власти не са посочили дали и кога може да бъде разгледано искането за екстрадиция.

Обвиненията в Мексико и САЩ

Меса беше заловен в петък в Гуасаве, в северния щат Синалоа. В Мексико срещу него са повдигнати обвинения за незаконно притежание на оръжие и притежание на метамфетамини с цел разпространение.

Американските власти го обвиняват, че ръководи голяма мрежа за трафик на хероин, кокаин, метамфетамини, марихуана и фентанил през границата. В САЩ той е изправен пред шест обвинения, сред които участие в продължителна престъпна дейност, наркотероризъм, заговор за пране на пари и престъпления, свързани с оръжия. До залавянето си Меса е бил сред десетте най-издирвани лица от ФБР.

Обвиненията са твърдения на прокуратурите и не представляват доказана вина.

Залавянето доведе до въоръжени сблъсъци

Мексиканските сили са задържали Меса при операция в имот в Гуасаве. Според министъра на отбраната Рикардо Тревила военнослужещите са били атакувани, след като са обкръжили мястото, където той се е укривал.

Мексиканските власти съобщиха, че при сблъсъците са загинали четирима военнослужещи и 16 предполагаеми нападатели. След операцията са били премахнати пътни блокади, а са конфискувани автомобили, за които се твърди, че са използвани от нападателите. Залавянето на Меса беше извършено с разузнавателна помощ от САЩ, но американски служители не са участвали пряко в акцията, заяви президентът Клаудия Шейнбаум. Американски дронове са имали разрешение да подпомогнат проследяването му преди операцията.

Ново напрежение между Мексико и Вашингтон

Решението Меса първо да бъде съден в Мексико може да се превърне в нова спорна тема между двете съседни държави. Отношенията им вече са напрегнати заради американския натиск върху мексиканското правителство да засили действията срещу организираната престъпност и трафика на наркотици.

Меса е израснал в йерархията на организацията „Белтран Лейва“, преди да оглави собствена група за наркотрафик, действаща според американските власти в Синалоа и по маршрути към американския пазар. След задържането му непосредствено следва мексиканското наказателно производство, докато въпросът за евентуалното му предаване на САЩ остава открит.

Източници: apnews.com