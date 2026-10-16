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Въздушна тревога в Рияд! Саудитска Арабия прехвана ракети и дронове над столицата
  Тема: Иранската криза

Въздушна тревога в Рияд! Саудитска Арабия прехвана ракети и дронове над столицата

16 Октомври, 2026 22:26 680 0

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Три дрона са унищожени в южната част на страната и край столицата, а ракети са свалени над Червено море и Янбу

Въздушна тревога в Рияд! Саудитска Арабия прехвана ракети и дронове над столицата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала три дрона, две крилати ракети и балистична ракета над различни райони на страната. Съобщението идва на фона на почти ежедневни атаки, приписвани на подкрепяните от Иран йеменски хуси.

„Прехванахме и унищожихме три дрона в южната част на страната и Рияд, както и две крилати ракети над Червено море“, написа в Екс Турки ал Малики, говорител на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен.

По думите му саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и балистична ракета над Янбу. Градът се намира на брега на Червено море и е важен за петролната инфраструктура на кралството, тъй като там е разположен главният петролен терминал на Саудитска Арабия.

Атаки срещу ключови райони

Трите дрона са били свалени в южната част на страната и в района на столицата Рияд. Двете крилати ракети са били прехванати над Червено море, преди да достигнат целите си, а балистичната ракета е била насочена към Янбу, според съобщението на коалицията.

Новите атаки се вписват в серията удари срещу Саудитска Арабия, започнали почти ежедневно от началото на октомври. Хусите в съседен Йемен са в конфликт със силите на международно признатото правителство, подкрепяно от Рияд, а водената от Саудитска Арабия коалиция участва във военните действия в страната.

До момента няма съобщения за жертви или нанесени материални щети при последните прехващания. Не са публикувани и допълнителни данни за вида на използваните ракети и дронове.

Саудитска Арабия е най-големият износител на суров петрол в света, а Янбу е сред ключовите пунктове за износа и преработката на петрол в кралството.

Източници: bta.bg, m.aa.com.tr


Саудитска Арабия
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