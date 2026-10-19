Хусите: Атакувахме стратегически цели в Саудитска Арабия

Свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са извършили няколко атаки срещу енергийни съоръжения, летища и военни обекти в Саудитска Арабия.

Сред посочените мишени е съоръжение на петролната компания „Арамко“ в пристанищния град Янбу. Групировката твърди още, че е атакувала петролното находище „Шайба“, международното летище в Рияд и международното летище в Абха, както и военни обекти.

Изявлението е направено на фона на продължаващото напрежение между хусите и Саудитска Арабия. Йеменската групировка е свързвана с Иран и от години води конфликт със силите, подкрепящи международно признатото правителство на Йемен.

Саудитските власти засега не са коментирали твърденията за атаките. Няма потвърдени данни за нанесени щети, жертви или ранени.

„Ройтерс не е могла да потвърди разпространената от хусите информация за атаките чрез независими източници.“

Така остават непотвърдени както фактът на самите атаки, така и евентуалният им ефект върху петролните съоръжения, летищата и военните обекти в Саудитска Арабия.

Източници: bta.bg