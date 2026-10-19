Хусите: Атакувахме стратегически цели в Саудитска Арабия

Свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са извършили няколко атаки срещу енергийни съоръжения, летища и военни обекти в Саудитска Арабия.
Сред посочените мишени е съоръжение на петролната компания „Арамко“ в пристанищния град Янбу. Групировката твърди още, че е атакувала петролното находище „Шайба“, международното летище в Рияд и международното летище в Абха, както и военни обекти.
Изявлението е направено на фона на продължаващото напрежение между хусите и Саудитска Арабия. Йеменската групировка е свързвана с Иран и от години води конфликт със силите, подкрепящи международно признатото правителство на Йемен.
Саудитските власти засега не са коментирали твърденията за атаките. Няма потвърдени данни за нанесени щети, жертви или ранени.„Ройтерс не е могла да потвърди разпространената от хусите информация за атаките чрез независими източници.“
Така остават непотвърдени както фактът на самите атаки, така и евентуалният им ефект върху петролните съоръжения, летищата и военните обекти в Саудитска Арабия.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
21:35 19.10.2026
2 Ще получите
21:43 19.10.2026
3 Шопо
Тези хора знаят какво е борба за независимост, цял живот са го правили.
21:50 19.10.2026