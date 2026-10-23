"Тих лидер": Гади Айзенкот, който може да победи Нетаняху

Гади Айзенкот не е човек на гръмките слова и дългите речи. Но неговите думи пред близките на жертвите на Хамас отпреди три години, събрали се в кибуца Реим да почетат паметта на убитите, са искрени, а болката му е лична: през декември 2023 г. бившият началник на Генералния щаб губи 25-годишния си син Гал по време на боевете в ивицата Газа, а малко по-късно загиват и двама от племенниците му. По това време Айзенкот е наблюдател във военния кабинет, който той напуска малко след това.

Днес той е превърнал личната си трагедия в своя политическа мисия, пише германската обществена медия АРД. Основното му предизборно обещание гласи: безпристрастно разследване на безпрецедентния провал в сигурността от 7 октомври - чрез независима държавна разследваща комисия.

"Той превърна семейната трагедия в мисия на живота си. И ни дава надежда, че ще отворим следващата страница за Израел", казва пред АРД Лиане Полак-Давид, която фигурира на 25-о място в листата му с кандидати за изборите.

"Избор между единството и разделението"

На 27 октомври Израел избира нов парламент (Кнесет). Водещи теми в предизборната кампания са външната политика и политиката за сигурност, отговорността за грешките при отблъскването на терористичната атака на Хамас, военната служба за ултраортодоксалните мъже и високите разходи за живот.

За основен опонент на Нетаняху и неговата дясно-религиозна коалиция, водена от партията "Ликуд", е смятан именно бившият началник на Генералния щаб на Израел Гади Айзенкот. Неговата центристка партия "Яшар" се обявява за укрепване на правовата държава и за твърда линия по въпросите на сигурността, особено спрямо Хамас, посочва АРД.

Партията на Айзенкот привлича необичайно широк спектър от избиратели: светски и религиозни, хора от всички краища на страната. Дори разочаровани избиратели от традиционните крепости на партията "Ликуд" на министър-председателя Бенямин Нетаняху сменят лагера. За да насърчи сплотеността и единството, бившият генерал призовава за нещо, което досега беше немислимо в Израел: всеобща военна служба, която изрично да важи и за израелците араби, и за ултраортодоксалните от религиозните училища.

Самият Айзенкот разглежда предстоящите избори като исторически референдум: "Ще избираме между ционизма и жаждата за власт, между единството и разделението, между националната отговорност и небрежността по отношение на сигурността", цитира думите му АРД.

Контраатаката на Нетаняху

Действащият премиер Бенямин Нетаняху реагира с обичайната си твърдост и залага изцяло на поляризацията. В предизборни клипове, създадени с изкуствен интелект, неговият лагер обвинява Айзенкот, че е слаб лидер - и че тайно планира създаването на палестинска държава. Обвинения, които Айзенкот отхвърля като клевети.

Но който смята Айзенкот за слаб заради спокойния му маниер, не познава военното минало на този човек, служил 41 години в израелските въоръжени сили и издигнал се до началник на Генералния щаб. Като шеф на Северното командване навремето той формулира израелската военна доктрина "Дахия", която гласи, че Израел реагира на атаки от цивилни райони с масирано, асиметрично унищожение. "Той е лидер, но тих лидер. Не е нужно да крещиш, за да бъдеш лидер", казва за него бившият генерал-майор от военновъздушните сили Гидеон Шефер, който познава Айзенкот от почти три десетилетия.

"Виждам докъде Нетаняху е довел държавата Израел"

Айзенкот набира популярност в проучванията и води оспорвана надпревара с Нетаняху, но в случай на изборна победа той ще се изправи пред сериозно предизвикателство - би могъл да управлява само в коалиция, която на всичко отгоре ще бъде много разнородна и ще отразява дълбоките различия в израелското общество.

Под въпрос остава дали този шпагат ще се получи. Айзенкот прагматично разчита на това, че след години на постоянна криза израелското население е уморено от гръмките обещания. На въпрос на онлайн портала YNET дали в сравнение с Нетаняху не му липсва харизма Айзенкот отговори с обичайната си сдържаност: "Не знам какво означава харизма. Виждам обаче докъде Нетаняху е довел държавата Израел. И така: какво е харизма?", цитира думите му АРД.

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