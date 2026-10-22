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Резервен план! Saudi Aramco търси държави за петролни резерви

Резервен план! Saudi Aramco търси държави за петролни резерви

22 Октомври, 2026 16:23 671 2

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Саудитската компания очаква ръст на търсенето с 3 милиона барела дневно след войната в Иран, паралелно се проучват алтернативни маршрути за износ

Резервен план! Saudi Aramco търси държави за петролни резерви - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия и държавната петролна компания „Сауди Арамко“ търсят партньорства с други държави за разширяване на стратегическите петролни запаси. Причината е очакването търсенето на суровината да се увеличи с 3 милиона барела дневно след войната в Иран, заяви главният изпълнителен директор на компанията Амин Насер.

По-рано Насер посочи, че реакцията на „Сауди Арамко“ при инциденти вече е над шест пъти по-бърза от средната за петролния отрасъл. Добивът на Саудитска Арабия се е възстановил до около 8 милиона барела дневно през септември.

Добивът спадна под 7 милиона барела дневно

През по-голямата част от първите шест месеца на войната в Иран саудитският добив е бил под 7 милиона барела дневно. Преди началото на конфликта страната е произвеждала над 10 милиона барела дневно, сочат данни на Международната агенция по енергията.

Войната започна след израелско-американска атака в края на февруари. Спадът на производството и рисковете за транспорта на суровината засилиха натиска върху големите производители да поддържат по-големи запаси и да търсят допълнителни възможности за доставки.

Дронове проверяват щетите по време на инциденти

„Сауди Арамко“ използва дронове за инспекции, с които оценява щетите още докато инцидентите са в процес на развитие. Около 90 процента от материалите за ремонт се произвеждат в страната или се съхраняват в местни складове.

„Днес нашите екипи могат да се справят с няколко инцидента едновременно и продължаваме да развиваме този капацитет“, заяви Амин Насер.

Компанията проучва и алтернативни маршрути за износ, които заобикалят Ормузкия проток, Баб ел-Мандеб и Суецкия канал. Насер не разкри подробности за възможните направления.

Търсенето на международни партньорства е част от усилията на Саудитска Арабия да увеличи устойчивостта на петролните доставки при нови прекъсвания. В същото време възстановяването на добива до около 8 милиона барела дневно показва частично връщане към равнищата отпреди най-тежкия период на конфликта.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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