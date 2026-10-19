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Мохеби: Иран се превърна в суперсила и разгроми САЩ
  Тема: Иранската криза

Мохеби: Иран се превърна в суперсила и разгроми САЩ

19 Октомври, 2026 23:03 746 17

  • иран-
  • революционна гвардия-
  • хосейн мохеби-
  • доналд тръмп-
  • орमुзки проток

Говорителят на Революционната гвардия заяви, че Вашингтон е очаквал Техеран да се предаде за няколко дни

Мохеби: Иран се превърна в суперсила и разгроми САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран се е превърнал в „свръхсила“ и е „разгромил“ САЩ, заяви говорителят на Революционната гвардия генерал Хосейн Мохеби. По думите му страната вече е различна в сравнение с периода преди конфликта със САЩ и Израел. Твърденията са част от изявление, публикувано от News.bg.

Мохеби посочи, че Вашингтон е разполагал с огромно предимство по отношение на личен състав, военни ресурси и оборудване. Въпреки това, според него, американските очаквания не са се оправдали.

„Иран се е превърнал в свръхсила и вече е различна държава в сравнение с периода преди конфликта със САЩ и Израел“, заяви Хосейн Мохеби.

Твърдение за план за капитулация

Говорителят на Революционната гвардия заяви, че първоначалният план на САЩ е бил Иран да бъде принуден да се предаде „в рамките на няколко дни“. Мохеби твърди, че развитието на конфликта не е оправдало очакванията и изчисленията на Вашингтон.

Според него американската цел вече се е свела до отварянето на Ормузкия проток. Стратегическият воден път свързва Персийския залив с Оманския залив и е ключов маршрут за международните доставки на петрол и газ.

Остри думи към Доналд Тръмп

Мохеби коментира и заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва срещу Иран най-мощната конвенционална бомба на американската армия, известна като „Майката на всички бомби“.

„Тръмп е престъпник и в това няма абсолютно никакво съмнение. Той е извършил многобройни престъпления за този кратък период и няма да е изненадващо, ако отново извърши нови престъпления“, заяви Мохеби.

В изявлението не са посочени независими военни оценки или конкретни данни, които да потвърждават оценката, че Иран е разгромил САЩ. Тя е представена като позиция на говорителя на Революционната гвардия.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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