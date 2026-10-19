Мохеби: Иран се превърна в суперсила и разгроми САЩ

Иран се е превърнал в „свръхсила“ и е „разгромил“ САЩ, заяви говорителят на Революционната гвардия генерал Хосейн Мохеби. По думите му страната вече е различна в сравнение с периода преди конфликта със САЩ и Израел. Твърденията са част от изявление, публикувано от News.bg.
Мохеби посочи, че Вашингтон е разполагал с огромно предимство по отношение на личен състав, военни ресурси и оборудване. Въпреки това, според него, американските очаквания не са се оправдали.„Иран се е превърнал в свръхсила и вече е различна държава в сравнение с периода преди конфликта със САЩ и Израел“, заяви Хосейн Мохеби.
Твърдение за план за капитулация
Говорителят на Революционната гвардия заяви, че първоначалният план на САЩ е бил Иран да бъде принуден да се предаде „в рамките на няколко дни“. Мохеби твърди, че развитието на конфликта не е оправдало очакванията и изчисленията на Вашингтон.
Според него американската цел вече се е свела до отварянето на Ормузкия проток. Стратегическият воден път свързва Персийския залив с Оманския залив и е ключов маршрут за международните доставки на петрол и газ.
Остри думи към Доналд Тръмп
Мохеби коментира и заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва срещу Иран най-мощната конвенционална бомба на американската армия, известна като „Майката на всички бомби“.„Тръмп е престъпник и в това няма абсолютно никакво съмнение. Той е извършил многобройни престъпления за този кратък период и няма да е изненадващо, ако отново извърши нови престъпления“, заяви Мохеби.
В изявлението не са посочени независими военни оценки или конкретни данни, които да потвърждават оценката, че Иран е разгромил САЩ. Тя е представена като позиция на говорителя на Революционната гвардия.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А САЩ дали знае че са разгромени??
23:05 19.10.2026
2 Путин Президент
23:06 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Конолюбец
23:07 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Я по - сериозно
23:08 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бойна Свиня
23:11 19.10.2026
10 Даволът е Иранец от Планетата Иран
Коментиран от #12
23:18 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ИРАНЕЦ vs Американец
До коментар #10 от "Даволът е Иранец от Планетата Иран":10 на 1
Коментиран от #13
23:21 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ХАХАХА😂
До коментар #13 от "ИРАН и РУСИЯ":Абе Муне...
23:33 19.10.2026
16 Че Гевара 🟥
23:34 19.10.2026
17 Санитар от Карлуково
23:36 19.10.2026