Петролни войни! Брентът премина 117 долара заради напрежението с Иран

Петролът сорт Брент премина прага от 117 долара за барел, докато пазарите следят нарастващото напрежение около Иран и рисковете за доставките от района на Персийския залив. Цената достигна 117,08 долара за барел, което представлява ръст от 3,45 процента.

Това е най-високото равнище за Брент от 29 април. Американският лек суров петрол WTI също поскъпна значително – с 3,79 процента, до 103,24 долара за барел.

Техеран предупреди за ответни удари

Възходящото движение на цените се засили, след като Техеран предупреди, че при нова американско-израелска офанзива срещу Иран „ще нанесе удари по петролни съоръжения, подводни кабели, центрове за данни и съоръжения за изкуствен интелект“ в района на Персийския залив.

Предупреждението увеличи опасенията, че евентуална нова военна операция може да засегне не само петролната инфраструктура, но и ключови комуникационни и технологични обекти в региона. Именно рискът от прекъсване или ограничаване на доставките подкрепя поскъпването на суровината.

Пазарите следят сигурността на доставките

Според Си Ен Би Си инвеститорите реагират основно на несигурността около развитието на конфликта и възможните последици за транспорта и добива на петрол. При ново изостряне на ситуацията вниманието ще остане насочено към съоръженията в Персийския залив и възможните ограничения пред доставките.

Движението на Брент над 117 долара за барел поставя международния бенчмарк близо до най-високите му нива от края на април. Пазарът остава чувствителен към всяко военно или политическо развитие, което може да промени оценката за сигурността на енергийните маршрути.

Източници: bta.bg