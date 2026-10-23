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Петролни войни! Брентът премина 117 долара заради напрежението с Иран
  Тема: Иранската криза

Петролни войни! Брентът премина 117 долара заради напрежението с Иран

23 Октомври, 2026 21:42 545 15

  • петрол-
  • брент-
  • иран-
  • персийски залив-
  • петролни доставки

Цената на сорта достигна 117,08 долара за барел, а WTI се повиши до 103,24 долара, пазарите реагират на предупрежденията на Техеран за ответни удари в Персийския залив

Петролни войни! Брентът премина 117 долара заради напрежението с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петролът сорт Брент премина прага от 117 долара за барел, докато пазарите следят нарастващото напрежение около Иран и рисковете за доставките от района на Персийския залив. Цената достигна 117,08 долара за барел, което представлява ръст от 3,45 процента.

Това е най-високото равнище за Брент от 29 април. Американският лек суров петрол WTI също поскъпна значително – с 3,79 процента, до 103,24 долара за барел.

Техеран предупреди за ответни удари

Възходящото движение на цените се засили, след като Техеран предупреди, че при нова американско-израелска офанзива срещу Иран „ще нанесе удари по петролни съоръжения, подводни кабели, центрове за данни и съоръжения за изкуствен интелект“ в района на Персийския залив.

Предупреждението увеличи опасенията, че евентуална нова военна операция може да засегне не само петролната инфраструктура, но и ключови комуникационни и технологични обекти в региона. Именно рискът от прекъсване или ограничаване на доставките подкрепя поскъпването на суровината.

Пазарите следят сигурността на доставките

Според Си Ен Би Си инвеститорите реагират основно на несигурността около развитието на конфликта и възможните последици за транспорта и добива на петрол. При ново изостряне на ситуацията вниманието ще остане насочено към съоръженията в Персийския залив и възможните ограничения пред доставките.

Движението на Брент над 117 долара за барел поставя международния бенчмарк близо до най-високите му нива от края на април. Пазарът остава чувствителен към всяко военно или политическо развитие, което може да промени оценката за сигурността на енергийните маршрути.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор
    Колко хора утрепа Тръмп неска

    Коментиран от #4

    21:43 23.10.2026

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    САЩ и Израел са се договорили да нападнат Иран след изборите в САШТ.Тогава варела ще удари 200

    21:45 23.10.2026

  • 3 мда

    4 1 Отговор
    Клаус Шваб каза 2021г. че ковида ще е леко смущение в сравнение с това което идва. И беше казал и за проблеми с транспорта.

    21:46 23.10.2026

  • 4 Главоч

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Костадин Костадинов":

    Вчера само Соня Колтуклиева,днес е панахидата в бг медиите

    21:46 23.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор
    Никога не съм виждал в Европа, толкова много коли да се движат по магистралите с бавна скорост около 90км/час , за да пестят гориво. Първо ги псувах, после се сетих, че и ние така правехме в бедните години.

    21:47 23.10.2026

  • 6 А50

    3 1 Отговор
    Евала на Иранците, показаха на Путин как се прави и без червени линии

    21:48 23.10.2026

  • 7 Горски

    7 0 Отговор
    Трябва да наложат пакет от санкции на агресора САЩ, който с действията си в Близкия Изток унищожава европейската икономика. Трябват и спешни мерки в еврозоната за овладяване на инфрацията, която цените на горивата предизвикват като така силно обезценяват единната валута. Ще поиска ли Радев да бъде изслушан в ЕК и ЕП, за да поискат бързи мерки да ситуацията в България след насилственото и ненавременно набутване на държавата ни в еврозоната? Някой от лидерите на държавите в ЕС ще надигне ли глас за положението на европейските граждани, които губят работните си места, а доходите им не стигат да изкарат месеца без заеми. Нали ЕС гарантираше благоденствие на гражданите му, какво стана с това обещание?

    Коментиран от #12

    21:55 23.10.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Честито на Европа управлявана от идиоти ,дизела във фащ е под евро ,руски

    21:57 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 рижо обещано

    0 0 Отговор
    При 120$ цена на петрола, американските петролни корпорации биха увеличили добивите и с износа и данъците биха намалили дефицита за възвеличаването на Америка.

    21:59 23.10.2026

  • 11 Българин

    0 0 Отговор
    Сорта Брент го изнасят САЩ и сега правят големите пари. А евтиния дизел от Русия, който Тръмп осигури, свали цените в Тексас до 2 долара за галон.
    На европеите - Честито!

    Коментиран от #15

    22:03 23.10.2026

  • 12 абе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Последното нещо, от което се вълнуват добре наядените брюкселски чиновници, е нашето благоденствие. Сега те са заети да измислят как по-бързо да вкарат България и Румъния във войната срещу Русия в Черно море. А българите, по всичко личи, нямат нищо против, защото протести срещу тези планове не се наблюдават. Докато българи и румънци се вълнуват от цените на горивата, храната и нарастващите лихви по кредитите, в.ойната чука на вратите ни. Скоро никой няма да мисли дали ще е на топло и дали ще има какво да яде, а ще мисли къде да се скрие от м.о.билизацията, която предстои. Кадрите от този процес в Украйна са потресаващи, защо си мислим, че ще ни се размине с политици като нашите?

    22:06 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гугутков

    0 0 Отговор
    Важно е, че пазим милиционера Гундяев и Алегперов и ни дават евтино гориво.

    22:13 23.10.2026

  • 15 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Евтиния дизел още не е тръгнал от Просия, цената е 6,20 в в САЩ. Чичо Дончо газ пикае вече от зор.

    22:17 23.10.2026

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