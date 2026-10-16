Кремъл: САЩ определиха руски компании за доставки на дизел

Министерството на енергетиката на САЩ е идентифицирало руски компании, които ще участват в доставките на дизелово гориво за американския пазар. Това съобщи Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, по време на форума „Руска енергийна седмица“.
„Министерството на енергетиката на САЩ вече е идентифицирало определени компании, които ще работят, всичко върви отлично, а Александър Валентинович Новак и неговият екип също активно участват в това“, заяви Дмитриев. Имената на руските дружества не са обявени.
Вашингтон е поискал съдействие по плащанията
На 16 октомври Дмитриев съобщи и за нов елемент от подготовката на сделката. По думите му Министерството на финансите на САЩ е поискало от Руския фонд за преки инвестиции да помогне при извършването на плащанията и при решаването на технически въпроси.
Той посочи, че фондът ще работи за това плащанията да бъдат извършени и да достигнат до получателите. Развитието показва, че въпреки политическото споразумение остават практически въпроси около начина на разплащане и изпълнението на доставките.
Доставките са част от по-широко споразумение
Сделката, обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп след разговор с руския президент Владимир Путин, предвижда Русия да достави 300 000 тона дизелово гориво и още 500 000 тона други горива за американския и световния пазар.
Американската Служба за контрол на чуждестранните активи е издала лиценз, който позволява операции, свързани с руско дизелово гориво, до 7 април 2027 г. Разрешението е част от опита на Вашингтон да увеличи предлагането на горива и да ограничи ценовия натиск върху американските потребители.
Критики от американски сенатори и Киев
Американски сенатори от Демократическата партия се обявиха против решението за закупуване на руско дизелово гориво за шест месеца. Според тях сделката отслабва санкционния натиск върху Москва и вреди на Украйна.
Украинският президент Володимир Зеленски също разкритикува договореността. Той заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Русия без ясно и трайно споразумение за деескалация е „очевидна слабост“. Зеленски посочи още, че планираните количества няма да окажат съществено влияние върху световните цени на дизела.
Засега не са оповестени нито имената на руските компании, които ще участват в доставките, нито конкретен график за първите пратки. Следващият етап е свързан с финализирането на договорите, логистиката и механизма за плащане.
Източници: focus-news.net, aol.com, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Ако не е ясно
До коментар #4 от "тогава да вземете":Да повторя ли
23:04 16.10.2026
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7 Майко милаааа
23:06 16.10.2026
8 Голям майтап
23:08 16.10.2026
9 Хи хи
Коментиран от #15, #16, #17, #26
23:09 16.10.2026
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11 Омръзна ми
23:11 16.10.2026
12 ДИЗЕЛ ПАУЪР
23:14 16.10.2026
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21 Транс/жендър
23:27 16.10.2026
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25 Трил не трил
23:35 16.10.2026
26 Питат за тебе
До коментар #9 от "Хи хи":Двама с лопати и един носи ковчег....
23:36 16.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оня с коня
23:56 16.10.2026