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Кремъл: САЩ определиха руски компании за доставки на дизел
  Тема: Украйна

Кремъл: САЩ определиха руски компании за доставки на дизел

16 Октомври, 2026 22:56 949 28

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  • санкции срещу русия-
  • руски фонд за преки инвестиции-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Кирил Дмитриев заяви, че подготовката върви отлично, но имената на дружествата не са обявени, Вашингтон е поискал от руския инвестиционен фонд съдействие по плащанията

Кремъл: САЩ определиха руски компании за доставки на дизел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на енергетиката на САЩ е идентифицирало руски компании, които ще участват в доставките на дизелово гориво за американския пазар. Това съобщи Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, по време на форума „Руска енергийна седмица“.

„Министерството на енергетиката на САЩ вече е идентифицирало определени компании, които ще работят, всичко върви отлично, а Александър Валентинович Новак и неговият екип също активно участват в това“, заяви Дмитриев. Имената на руските дружества не са обявени.

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Вашингтон е поискал съдействие по плащанията

На 16 октомври Дмитриев съобщи и за нов елемент от подготовката на сделката. По думите му Министерството на финансите на САЩ е поискало от Руския фонд за преки инвестиции да помогне при извършването на плащанията и при решаването на технически въпроси.

„Министерството на финансите на САЩ поиска от Руския фонд за преки инвестиции да помага по сделката, включително при плащанията и решаването на тактически въпроси“, каза Дмитриев.

Той посочи, че фондът ще работи за това плащанията да бъдат извършени и да достигнат до получателите. Развитието показва, че въпреки политическото споразумение остават практически въпроси около начина на разплащане и изпълнението на доставките.

Доставките са част от по-широко споразумение

Сделката, обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп след разговор с руския президент Владимир Путин, предвижда Русия да достави 300 000 тона дизелово гориво и още 500 000 тона други горива за американския и световния пазар.

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи е издала лиценз, който позволява операции, свързани с руско дизелово гориво, до 7 април 2027 г. Разрешението е част от опита на Вашингтон да увеличи предлагането на горива и да ограничи ценовия натиск върху американските потребители.

Критики от американски сенатори и Киев

Американски сенатори от Демократическата партия се обявиха против решението за закупуване на руско дизелово гориво за шест месеца. Според тях сделката отслабва санкционния натиск върху Москва и вреди на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски също разкритикува договореността. Той заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Русия без ясно и трайно споразумение за деескалация е „очевидна слабост“. Зеленски посочи още, че планираните количества няма да окажат съществено влияние върху световните цени на дизела.

Засега не са оповестени нито имената на руските компании, които ще участват в доставките, нито конкретен график за първите пратки. Следващият етап е свързан с финализирането на договорите, логистиката и механизма за плащане.

Източници: focus-news.net, aol.com, interfax.ru


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ако не е ясно

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "тогава да вземете":

    Да повторя ли

    23:04 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майко милаааа

    2 1 Отговор
    Жал ми е за ВСИЧКИ.... ТУК....

    23:06 16.10.2026

  • 8 Голям майтап

    1 1 Отговор
    ♟️с пешката

    23:08 16.10.2026

  • 9 Хи хи

    6 2 Отговор
    При новината за руския дизел зеленото жуже си е сменило цвета на тъмно-лилаво. Учените нямат обяснение за този феномен, но източници близки до зеленото (лилаво) жуже твърдят, че са чули да се споменават м а кя та, лелята и т.н. !!

    Коментиран от #15, #16, #17, #26

    23:09 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Омръзна ми

    3 0 Отговор
    Само аз да пиша тук-🔞

    23:11 16.10.2026

  • 12 ДИЗЕЛ ПАУЪР

    4 3 Отговор
    ПРОДИДЖИ...... ЕС УМИРА-УРСУЛЪТ ПУКНЯСА....

    23:14 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Транс/жендър

    1 0 Отговор
    Разбрах..... че тук записвате.... Може ли......

    23:27 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Трил не трил

    1 0 Отговор
    Отива на Грил..... (канибал)

    23:35 16.10.2026

  • 26 Питат за тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хи хи":

    Двама с лопати и един носи ковчег....

    23:36 16.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор
    И звучи Лебедовата песенна Тръмп...

    23:56 16.10.2026