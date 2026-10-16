Кремъл: САЩ определиха руски компании за доставки на дизел

Министерството на енергетиката на САЩ е идентифицирало руски компании, които ще участват в доставките на дизелово гориво за американския пазар. Това съобщи Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, по време на форума „Руска енергийна седмица“.

„Министерството на енергетиката на САЩ вече е идентифицирало определени компании, които ще работят, всичко върви отлично, а Александър Валентинович Новак и неговият екип също активно участват в това“, заяви Дмитриев. Имената на руските дружества не са обявени.

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Вашингтон е поискал съдействие по плащанията

На 16 октомври Дмитриев съобщи и за нов елемент от подготовката на сделката. По думите му Министерството на финансите на САЩ е поискало от Руския фонд за преки инвестиции да помогне при извършването на плащанията и при решаването на технически въпроси.

„Министерството на финансите на САЩ поиска от Руския фонд за преки инвестиции да помага по сделката, включително при плащанията и решаването на тактически въпроси“, каза Дмитриев.

Той посочи, че фондът ще работи за това плащанията да бъдат извършени и да достигнат до получателите. Развитието показва, че въпреки политическото споразумение остават практически въпроси около начина на разплащане и изпълнението на доставките.

Доставките са част от по-широко споразумение

Сделката, обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп след разговор с руския президент Владимир Путин, предвижда Русия да достави 300 000 тона дизелово гориво и още 500 000 тона други горива за американския и световния пазар.

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи е издала лиценз, който позволява операции, свързани с руско дизелово гориво, до 7 април 2027 г. Разрешението е част от опита на Вашингтон да увеличи предлагането на горива и да ограничи ценовия натиск върху американските потребители.

Критики от американски сенатори и Киев

Американски сенатори от Демократическата партия се обявиха против решението за закупуване на руско дизелово гориво за шест месеца. Според тях сделката отслабва санкционния натиск върху Москва и вреди на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски също разкритикува договореността. Той заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Русия без ясно и трайно споразумение за деескалация е „очевидна слабост“. Зеленски посочи още, че планираните количества няма да окажат съществено влияние върху световните цени на дизела.

Засега не са оповестени нито имената на руските компании, които ще участват в доставките, нито конкретен график за първите пратки. Следващият етап е свързан с финализирането на договорите, логистиката и механизма за плащане.

Източници: focus-news.net, aol.com, interfax.ru