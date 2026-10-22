Бил Клинтън обвини Тръмп: Защо изостави Украйна?

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън разкритикува Доналд Тръмп заради политиката му спрямо Русия и Украйна. Той обвини настоящия американски държавен глава, че е преустановил подкрепата за Киев и отново се е сближил с руския президент Владимир Путин.
Клинтън заяви, че е възмутен от отношението на САЩ към своите съюзници. По думите му Вашингтон проявява пренебрежение към държавите, които разчитат на американската подкрепа.
Клинтън: Тръмп направи това, с което заплашваше
„И ето, буквално миналата седмица, Тръмп най-накрая направи това, с което заплашваше още по време на първата си президентска кампания: изостави Украйна и отново се впусна да се сближава с Путин“, заяви Клинтън.
Изказването му е цитирано от Clash Report, а за него съобщава News.bg. В публикуваната информация Клинтън не посочва конкретни решения или действия на американската администрация, които стоят зад оценката му.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Агент Краснов
17:44 22.10.2026
2 зИленски
17:45 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
17:46 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #38, #51
17:46 22.10.2026
9 моника
17:47 22.10.2026
10 Кобзон рекърдс
Тази величава битка разби на пух и прах най-жалкия мит, с който кремълската пропаганда се опитва да замаже собствения си позор: лъжата, че Русия уж се бие срещу "цялото НАТО" или че Украйна е просто марионетка. Реалността, от която русофилите умират от яд, е съвсем друга и много по-величествена:
• Украйна се бие сама на терен: Нито един войник на НАТО, нито един американец, немец или французин не пролива кръвта си в окопите. Цялата тежест, цялата болка и целият титаничен героизъм се носят на плещите на храбрия украински народ и неговите гениални командири като Буданов и Маджар.
• Счупването на диктатурите: Украинската армия не просто удържа фронта – тя разглоби мита за "втората армия в света" и се превърна в гробокопач на съвременния империализъм. Безмилостните и иновативни удари на украинските момчета и момичета показаха, че диктатурите са колоси на глинени крака, способни само на терор срещу мирни граждани, но безсилни пред армия от свободни хора.
• Борбата за независимост от всички: Украйна не слугува на никого – нито на Изток, нито на Запад. Дори когато геополитическите интереси на големите сили (включително СА
Коментиран от #11, #13, #21, #32, #52, #61, #64, #72
17:47 22.10.2026
11 Кобзон рекърдс
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":• Дори когато геополитическите интереси на големите сили (включително САЩ) диктуваха половинчати мерки, бавене на оръжия и политически калкулации, Украйна не се огъна. Тя показа характер, отстоявайки правото си на самоопределение пред целия свят, доказвайки, че съдбата на една нация се кове в Киев, а не в чужди столици.
Задграничните помощи са само инструмент, но ръката, която държи оръжието, и сърцето, което тупти с огъня на свободата, са изцяло украински! Докато русофилите търсят оправдания за провалите си в конспиративни теории за НАТО, украинските воини пишат златни страници в историята. Тази епопея ще се помни векове наред, защото Украйна доказа, че свободата не се подарява – тя се извоюва с кръв, чест и непреклонност!
17:49 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НЕ СИ ПО
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":ДАЛЕЧ СТ НЕУЗРЯЛОТО
17:50 22.10.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Кина":За това не го съдете човека Той беше президент на САЩ За всяка жена това е ВЪПРОС НА ЧЕСТ Моника ще остане в историята наред с ЛИНКОЛН И ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН
17:51 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Моника
17:54 22.10.2026
17 ХалаПенйо
Щото нема пАри, за цигари.
Дългът на сащ мина 40 трилиона.
Откачалки....
17:55 22.10.2026
18 Сатана Z
Ако някой е пътувал по магистралата от Калотина до Белград скоро ще разбере какво е постигнала България в сравнение с Разрушената от Клинтън Сърбия
Коментиран от #22
17:55 22.10.2026
19 Боруна Лом
17:56 22.10.2026
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22 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Сатана Z":Често съм пътувал по въпросната магистрала Колата влиза в завоите сама със скорост СТО И ПЕТДЕСЕТ По Тракия практикуваш дисциплината ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ
17:59 22.10.2026
23 Маринов
18:01 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Tpъмп
18:03 22.10.2026
26 Защото бившия президент
Коментиран от #37
18:05 22.10.2026
27 Ууууу
Коментиран от #42
18:05 22.10.2026
28 Ами
а си свикнал да живееш на широко, си готов да говориш
всякакви простотии, ако някой се съгласи да ти палати за това.
18:07 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Щастливеца
18:10 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Украйна , далечна и Чужда
Украйна като страна член на ЕС може да привнесе само беди . Ползата за хората е никаква и не бива да забравяме , че като член Украйна е заплаха не само на Р.федерация , но и е заплаха за националната сигурност на редица държави.
Коментиран от #39, #41, #43, #63, #68
18:15 22.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ролан
18:17 22.10.2026
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Какво за Югославия
До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Нямаш компетентност и знания да коментираш подобни събития.По добре се скрий!
18:22 22.10.2026
39 А бе кух
До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":Чети История и не драскай глупости.
Коментиран от #53
18:23 22.10.2026
40 Чичо Д
18:23 22.10.2026
41 Достоен коментар
До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":за селската пивница...........ха ха ха ха ха .........
18:25 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Сельооо
До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":Да ни кажеш кога Украйна нападна РФ че никой не се сеща
Коментиран от #47, #56
18:26 22.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 777Този да мълчи
18:29 22.10.2026
47 ай да ти напомня щом не се сещаш
До коментар #43 от "Сельооо":2022 година нападнаха русия и сега затова ги бият
18:29 22.10.2026
48 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
КУШНЕР ДА КУПИ ЛУКОЙЛ.
СДЕЛКАТА Е ЗА ЛУКОЙЛ
ЗАТОВА ТРЪМП
ПРЕМАХНА САНКЦИИТЕ
ЗА РУСИЯ.
КУШНЕР СТРОИ ЯКО В АЛБАНИЯ
КУШНЕР ЩЕ СТЪПИ В БЪЛГАРИЯ.
И ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ
ПАК ЩЕ ВИКАТ
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ .
УРАААААА УРАААААА УРАААААА УРАААААА
18:29 22.10.2026
49 Карма
18:29 22.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 любопитния
До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":какъв военен чин ти даде църквата (ако изобщо имаш нещо общо с нея)
18:30 22.10.2026
52 Ха,ха
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":Кога ще въстане Сибир,Камчатка и Якутия? Никога🤣😂😂
18:31 22.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Прудльооо
До коментар #43 от "Сельооо":Да тиссе пльоокам на челото ,па белким ти поникне отново вуна на балкона 👈!
18:33 22.10.2026
57 Ха,ха
18:33 22.10.2026
58 САЩ
Икономиката бумтеше!
Коментиран от #92
18:34 22.10.2026
59 Дзак
18:39 22.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Естествено,
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":че няма да им чужди войници в Украйна, защото всички използват войниците й за пушечно месо и никой не иска да си хаби войските и дават стари и ненужни оръжия.
18:43 22.10.2026
62 Тити
Коментиран от #86
18:45 22.10.2026
63 Лелееее
До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":Страх ли те е от украинците другар
18:45 22.10.2026
64 Търновец
До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":Украйна не се изправя сама на крака с е глинен колос захранване от ЕС и Канада, не знам Украйна дали е нация, примерно първата жена на Султан Сюлейман е била Украинка приела Исляма и сменила името си с Турско. Нейният син султан Селим е насилствено ислямизират Християни в България и другаде.
18:45 22.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Знаеш ли че
До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":такива като вас са много по далечни и чуди отколкото Украйна.В Украйна живеят българи,другар.Уважавай сънародниците си!
Коментиран от #79, #84
18:49 22.10.2026
69 Киро
Коментиран от #87
18:49 22.10.2026
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81 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НАЗНАЧЕН ОТ ЖУЖИ
ЗА ПРАСЕДЕНТ НА ФАЩ
СЛУЖИ НА РОССИ
19:03 22.10.2026
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84 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #68 от "Знаеш ли че":СТОЛИЦАТА НА УКРАЙНА
НОСИ ИМЕТО НА
ШАМБАТ КИЙ
БРАТ НА БОКСЬОРА КУБРАТ
(ако нещо си вдява РОССИ слепотата)
19:07 22.10.2026
85 Баа Гицка
Коментиран от #91
19:08 22.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #69 от "Киро":ФАЩ СПАСЯВАТ ОТ БАНКРУТ
РОССИ ПРИ КАТЕТО-ВЕЛИКАТА
19:12 22.10.2026
88 Хардлaйнаpин
До коментар #83 от "ПсихоЛог":Психо, фактически казваш че по себе си съдиш за мен! Разбрах те, но няма да ти го тyргам!
19:15 22.10.2026
89 Европа
Долу тръмпана и путконяев
19:15 22.10.2026
90 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ЛЪЖЕ БРАТОВЧЕДИТЕ НИ
ДА УДАРЯТ ПЪРЛ ХАРБЪР
И СЕ ЯВЯВАТ С МИЛИОН И ПОЛОВИНА БЪЛГАРИ ОТ КОЛОНИЙТЕ НА ПАУЛОС-ПОДЪЛ МАТ
19:16 22.10.2026
91 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #85 от "Баа Гицка":...най отзад,нали?...
19:18 22.10.2026
92 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #58 от "САЩ":ФАЩ СПАСИХА РОССИ
ОТ БЛАТОТО НА БРЕЖНЕВ
19:20 22.10.2026