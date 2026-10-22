Бил Клинтън обвини Тръмп: Защо изостави Украйна?

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън разкритикува Доналд Тръмп заради политиката му спрямо Русия и Украйна. Той обвини настоящия американски държавен глава, че е преустановил подкрепата за Киев и отново се е сближил с руския президент Владимир Путин.

Клинтън заяви, че е възмутен от отношението на САЩ към своите съюзници. По думите му Вашингтон проявява пренебрежение към държавите, които разчитат на американската подкрепа.

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Клинтън: Тръмп направи това, с което заплашваше

„И ето, буквално миналата седмица, Тръмп най-накрая направи това, с което заплашваше още по време на първата си президентска кампания: изостави Украйна и отново се впусна да се сближава с Путин“, заяви Клинтън.

Изказването му е цитирано от Clash Report, а за него съобщава News.bg. В публикуваната информация Клинтън не посочва конкретни решения или действия на американската администрация, които стоят зад оценката му.

Източници: news.bg