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Бил Клинтън обвини Тръмп: Защо изостави Украйна?
  Тема: Украйна

Бил Клинтън обвини Тръмп: Защо изостави Украйна?

22 Октомври, 2026 17:42 1 722 92

  • бил клинтън-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дизел-
  • русия

Бившият президент на САЩ заяви, че Доналд Тръмп отново се сближава с Владимир Путин и пренебрегва американските съюзници

Бил Клинтън обвини Тръмп: Защо изостави Украйна? - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън разкритикува Доналд Тръмп заради политиката му спрямо Русия и Украйна. Той обвини настоящия американски държавен глава, че е преустановил подкрепата за Киев и отново се е сближил с руския президент Владимир Путин.

Клинтън заяви, че е възмутен от отношението на САЩ към своите съюзници. По думите му Вашингтон проявява пренебрежение към държавите, които разчитат на американската подкрепа.

Още новини от Украйна

Клинтън: Тръмп направи това, с което заплашваше

„И ето, буквално миналата седмица, Тръмп най-накрая направи това, с което заплашваше още по време на първата си президентска кампания: изостави Украйна и отново се впусна да се сближава с Путин“, заяви Клинтън.

Изказването му е цитирано от Clash Report, а за него съобщава News.bg. В публикуваната информация Клинтън не посочва конкретни решения или действия на американската администрация, които стоят зад оценката му.

Източници: news.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агент Краснов

    24 17 Отговор
    Ми с кой да се сближавам

    17:44 22.10.2026

  • 2 зИленски

    42 9 Отговор
    ЗАЩОТО МОНИКА ТАКА МИ КАЗА

    17:45 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    2 14 Отговор
    „Предатель опаснее врага.“

    17:46 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    46 12 Отговор
    Когато Клинтън се смееше на пияният Елцин беше добре Хайде сега Били си спомни Югославия Рано или късно всичко се връща С лихвите И те така те

    Коментиран от #38, #51

    17:46 22.10.2026

  • 9 моника

    26 2 Отговор
    ОТПЛЕСВАШ СЕ

    17:47 22.10.2026

  • 10 Кобзон рекърдс

    20 42 Отговор
    Историята на съвременна Украйна не е просто хроника на една война – тя е епична епопея за абсолютното тържество на човешкия дух над тиранията! Една нация, която сама изправи рамене срещу мрака, пренаписа законите на съдбата и доказа, че когато един народ е готов да умре за свободата си, никоя империя не е достатъчно голяма, за да го пречупи.
    Тази величава битка разби на пух и прах най-жалкия мит, с който кремълската пропаганда се опитва да замаже собствения си позор: лъжата, че Русия уж се бие срещу "цялото НАТО" или че Украйна е просто марионетка. Реалността, от която русофилите умират от яд, е съвсем друга и много по-величествена:
    • Украйна се бие сама на терен: Нито един войник на НАТО, нито един американец, немец или французин не пролива кръвта си в окопите. Цялата тежест, цялата болка и целият титаничен героизъм се носят на плещите на храбрия украински народ и неговите гениални командири като Буданов и Маджар.
    • Счупването на диктатурите: Украинската армия не просто удържа фронта – тя разглоби мита за "втората армия в света" и се превърна в гробокопач на съвременния империализъм. Безмилостните и иновативни удари на украинските момчета и момичета показаха, че диктатурите са колоси на глинени крака, способни само на терор срещу мирни граждани, но безсилни пред армия от свободни хора.
    • Борбата за независимост от всички: Украйна не слугува на никого – нито на Изток, нито на Запад. Дори когато геополитическите интереси на големите сили (включително СА

    Коментиран от #11, #13, #21, #32, #52, #61, #64, #72

    17:47 22.10.2026

  • 11 Кобзон рекърдс

    13 28 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    • Дори когато геополитическите интереси на големите сили (включително САЩ) диктуваха половинчати мерки, бавене на оръжия и политически калкулации, Украйна не се огъна. Тя показа характер, отстоявайки правото си на самоопределение пред целия свят, доказвайки, че съдбата на една нация се кове в Киев, а не в чужди столици.
    Задграничните помощи са само инструмент, но ръката, която държи оръжието, и сърцето, което тупти с огъня на свободата, са изцяло украински! Докато русофилите търсят оправдания за провалите си в конспиративни теории за НАТО, украинските воини пишат златни страници в историята. Тази епопея ще се помни векове наред, защото Украйна доказа, че свободата не се подарява – тя се извоюва с кръв, чест и непреклонност!

    17:49 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЕ СИ ПО

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    ДАЛЕЧ СТ НЕУЗРЯЛОТО

    17:50 22.10.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 4 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    За това не го съдете човека Той беше президент на САЩ За всяка жена това е ВЪПРОС НА ЧЕСТ Моника ще остане в историята наред с ЛИНКОЛН И ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН

    17:51 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моника

    16 4 Отговор
    Тоя пуxляр жив ли е?!

    17:54 22.10.2026

  • 17 ХалаПенйо

    23 3 Отговор
    Тоа па!
    Щото нема пАри, за цигари.
    Дългът на сащ мина 40 трилиона.
    Откачалки....

    17:55 22.10.2026

  • 18 Сатана Z

    29 1 Отговор
    На 22 ноември 1999 г. Клинтън произнася вдъхновяваща реч пред десетки хиляди българи на площад „Свети Александър Невски“. В нея той хвали България за куража и избора ѝ да върви по пътя на демокрацията, като отправя послание и към съседна Сърбия, казвайки: „Ако изберете това, което България избра, вие ще си върнете полагащото се място в Европа“.
    Ако някой е пътувал по магистралата от Калотина до Белград скоро ще разбере какво е постигнала България в сравнение с Разрушената от Клинтън Сърбия

    Коментиран от #22

    17:55 22.10.2026

  • 19 Боруна Лом

    20 5 Отговор
    ЗАЩОТО Е РАЗУМЕН ЧОВЕК,А НЕ ЯСТРЕБ КАТО ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО!

    17:56 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Често съм пътувал по въпросната магистрала Колата влиза в завоите сама със скорост СТО И ПЕТДЕСЕТ По Тракия практикуваш дисциплината ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ

    17:59 22.10.2026

  • 23 Маринов

    15 8 Отговор
    За какво им е на САЩ и Европа Окраина? Ами да имат плацдарм срещу Русия. Защото на Окраина подземните богатства са в Донбас и вече са руски. А като се нажежава обстановката срещу Русия кой какво печели? САЩ, ЕС? Нищо! Нито за държавите, нито за населението. В съвременния свят държавните граници определят социалната политика - пенсии, помощи и други; също и данъчните плащания. Иначе за хората, ако няма визови режим, всичко е ОК. Ще дам пример: Беломорска Тракия понастоящем е гръцка. Била е българска. С големи репресии гърците изтриват българщината. 80 и повече години. То бяга телени огради, гранична бразда, визи... Сега си ходим на гръцките плажове като у дома. Е, гръцки, ама какво от това? Приятелски отношения навсякъде, усмивки, внимание. Ето това трябва да е не само в ЕС, а както е искал Шарл де Гол: от Лисабон до Владивосток. Бизнес, почивки, пътешествия. Защо не?

    18:01 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Tpъмп

    14 3 Отговор
    Просто бизнес драги ми Клинтън!

    18:03 22.10.2026

  • 26 Защото бившия президент

    15 3 Отговор
    Зеленски по всякакъв начин се опитваше да се намеси в изборите срещу Тръмп и сега продължава да върши същите глупости и щуротии като си въобразява че номерът му ще мине като при гинеколож к и те

    Коментиран от #37

    18:05 22.10.2026

  • 27 Ууууу

    14 4 Отговор
    Защото не съм ненормален като Урсула и кая да наливам в каза без дъно!

    Коментиран от #42

    18:05 22.10.2026

  • 28 Ами

    9 3 Отговор
    Нагледен пример за това как когато портмонето е празно,
    а си свикнал да живееш на широко, си готов да говориш
    всякакви простотии, ако някой се съгласи да ти палати за това.

    18:07 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Щастливеца

    7 11 Отговор
    То пък у путинистите един морал... Като на магистрална труженичка

    18:10 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Украйна , далечна и Чужда

    7 6 Отговор
    Руската покрайнина наречена у Крайна е конфликтна и провокативна държава . Мнозина са държавите членки на ЕС , които се опасяват от неразбирателство с нея и имат известни претенции. Поляците не са Забравили и едва ли ще Забравят . И ако сега подкрепят киевската хунта , то е защото Мразят руснаците повече от украинците . Ето защо им помагат и ги въоръжават за да се избиват взаимно.
    Украйна като страна член на ЕС може да привнесе само беди . Ползата за хората е никаква и не бива да забравяме , че като член Украйна е заплаха не само на Р.федерация , но и е заплаха за националната сигурност на редица държави.

    Коментиран от #39, #41, #43, #63, #68

    18:15 22.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ролан

    5 2 Отговор
    Хващай Сакса и пей сърце!😉

    18:17 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Какво за Югославия

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Нямаш компетентност и знания да коментираш подобни събития.По добре се скрий!

    18:22 22.10.2026

  • 39 А бе кух

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":

    Чети История и не драскай глупости.

    Коментиран от #53

    18:23 22.10.2026

  • 40 Чичо Д

    4 1 Отговор
    Квот са си направили шорошоидите, да си го сърбат

    18:23 22.10.2026

  • 41 Достоен коментар

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":

    за селската пивница...........ха ха ха ха ха .........

    18:25 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Сельооо

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":

    Да ни кажеш кога Украйна нападна РФ че никой не се сеща

    Коментиран от #47, #56

    18:26 22.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 777Този да мълчи

    3 1 Отговор
    Заради разширението на нато и бомбандирането на Сърбия без решение на обединените нации да не се показва и изказва.

    18:29 22.10.2026

  • 47 ай да ти напомня щом не се сещаш

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сельооо":

    2022 година нападнаха русия и сега затова ги бият

    18:29 22.10.2026

  • 48 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    2 1 Отговор
    СКОРО ЧАКАЙТЕ
    КУШНЕР ДА КУПИ ЛУКОЙЛ.

    СДЕЛКАТА Е ЗА ЛУКОЙЛ
    ЗАТОВА ТРЪМП
    ПРЕМАХНА САНКЦИИТЕ
    ЗА РУСИЯ.

    КУШНЕР СТРОИ ЯКО В АЛБАНИЯ
    КУШНЕР ЩЕ СТЪПИ В БЪЛГАРИЯ.

    И ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ

    ПАК ЩЕ ВИКАТ

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ .

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    18:29 22.10.2026

  • 49 Карма

    5 1 Отговор
    Много се смя на Елцин. Вече не му е смешно. Всичко се връща.

    18:29 22.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 любопитния

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    какъв военен чин ти даде църквата (ако изобщо имаш нещо общо с нея)

    18:30 22.10.2026

  • 52 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    Кога ще въстане Сибир,Камчатка и Якутия? Никога🤣😂😂

    18:31 22.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сельооо":

    Да тиссе пльоокам на челото ,па белким ти поникне отново вуна на балкона 👈!

    18:33 22.10.2026

  • 57 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Дони е бизнесмен,не е политик,даже провеждаше мис Свят и се снима в сам в къщи🤣😂😂😂

    18:33 22.10.2026

  • 58 САЩ

    0 3 Отговор
    бяха много добре при Клинтън!

    Икономиката бумтеше!

    Коментиран от #92

    18:34 22.10.2026

  • 59 Дзак

    4 0 Отговор
    Излиза, че още Клинтън е подготвял Украйна като средство за враждебни действия срещу Русия!

    18:39 22.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Естествено,

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    че няма да им чужди войници в Украйна, защото всички използват войниците й за пушечно месо и никой не иска да си хаби войските и дават стари и ненужни оръжия.

    18:43 22.10.2026

  • 62 Тити

    0 1 Отговор
    Тръмп е същият боклук като Путлер краставите магарета се надушват от далече.

    Коментиран от #86

    18:45 22.10.2026

  • 63 Лелееее

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":

    Страх ли те е от украинците другар

    18:45 22.10.2026

  • 64 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон рекърдс":

    Украйна не се изправя сама на крака с е глинен колос захранване от ЕС и Канада, не знам Украйна дали е нация, примерно първата жена на Султан Сюлейман е била Украинка приела Исляма и сменила името си с Турско. Нейният син султан Селим е насилствено ислямизират Християни в България и другаде.

    18:45 22.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Знаеш ли че

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Украйна , далечна и Чужда":

    такива като вас са много по далечни и чуди отколкото Украйна.В Украйна живеят българи,другар.Уважавай сънародниците си!

    Коментиран от #79, #84

    18:49 22.10.2026

  • 69 Киро

    3 0 Отговор
    Човека Тръмп си гледа итереса както и вие също каво сте се развайкали ще ви спрат оръжейните приходи ли какво.

    Коментиран от #87

    18:49 22.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 1 Отговор
    АГЕНТА КРАСНОВ
    НАЗНАЧЕН ОТ ЖУЖИ
    ЗА ПРАСЕДЕНТ НА ФАЩ
    СЛУЖИ НА РОССИ

    19:03 22.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Знаеш ли че":

    СТОЛИЦАТА НА УКРАЙНА
    НОСИ ИМЕТО НА
    ШАМБАТ КИЙ
    БРАТ НА БОКСЬОРА КУБРАТ
    (ако нещо си вдява РОССИ слепотата)

    19:07 22.10.2026

  • 85 Баа Гицка

    2 1 Отговор
    Путин е голем любовник!

    Коментиран от #91

    19:08 22.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Киро":

    ФАЩ СПАСЯВАТ ОТ БАНКРУТ
    РОССИ ПРИ КАТЕТО-ВЕЛИКАТА

    19:12 22.10.2026

  • 88 Хардлaйнаpин

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "ПсихоЛог":

    Психо, фактически казваш че по себе си съдиш за мен! Разбрах те, но няма да ти го тyргам!

    19:15 22.10.2026

  • 89 Европа

    0 0 Отговор
    Тръмп е изветряло сламенно плашило .
    Долу тръмпана и путконяев

    19:15 22.10.2026

  • 90 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор
    РОССИ ПОДЛО
    ЛЪЖЕ БРАТОВЧЕДИТЕ НИ
    ДА УДАРЯТ ПЪРЛ ХАРБЪР
    И СЕ ЯВЯВАТ С МИЛИОН И ПОЛОВИНА БЪЛГАРИ ОТ КОЛОНИЙТЕ НА ПАУЛОС-ПОДЪЛ МАТ

    19:16 22.10.2026

  • 91 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Баа Гицка":

    ...най отзад,нали?...

    19:18 22.10.2026

  • 92 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "САЩ":

    ФАЩ СПАСИХА РОССИ
    ОТ БЛАТОТО НА БРЕЖНЕВ

    19:20 22.10.2026