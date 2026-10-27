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САЩ изпращат USS Colorado край Западна Австралия

САЩ изпращат USS Colorado край Западна Австралия

27 Октомври, 2026 10:41 450 3

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USS Colorado ще бъде първата американска атомна ударна подводница в ротационните сили по пакта AUKUS

САЩ изпращат USS Colorado край Западна Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ определиха атомната ударна подводница USS Colorado за първата си подводница, която ще се включи в ротационните сили с база в Западна Австралия. Подводницата от клас „Вирджиния“ трябва да започне ротацията си във военноморската база HMAS Stirling в края на 2027 г.

USS Colorado е дълга 115 метра и е въоръжена с ракети за удари по наземни цели и усъвършенствани торпеда. Тя ще бъде част от Submarine Rotational Force-West – формирование, създадено в рамките на отбранителното партньорство AUKUS между САЩ, Австралия и Великобритания.

До пет подводници ще се сменят в базата

Планира се HMAS Stirling да приема на ротационен принцип до пет атомни ударни подводници – четири американски и една британска. Те няма да бъдат постоянно базирани в Австралия, а ще преминават през съоръжението според договорен график. Австралийската агенция за подводниците посочва, че ротационното присъствие трябва да ускори подготовката на страната да експлоатира, поддържа и регулира собствен флот от атомни подводници.

Трите държави определят изпращането на USS Colorado като важен етап от изграждането на общ възпиращ потенциал в Тихия океан. AUKUS беше създаден на фона на засилващото се военно присъствие на Китай в региона и предвижда разширяване на военното и технологичното сътрудничество между съюзниците.

Австралия не допуска постоянни чуждестранни военни бази на своя територия. Страната обаче приема американски военнослужещи за съвместни учения, включително морски пехотинци в Дарвин, а HMAS Stirling постепенно се подготвя за по-сложни дейности по поддръжка на атомни подводници.

„Всичко върви по план“

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс определи ротационните сили като първия „наистина голям етап“ от изпълнението на AUKUS. „Всичко върви по план“, заяви той. По думите му американски военнослужещи вече се намират в HMAS Stirling и подготвят обекта.

Ротациите ще имат значение не само за присъствието на съюзнически подводници в региона. Австралийски моряци ще могат да придобиват практически опит на американски и британски подводници, а местни специалисти ще участват в поддръжката им. Това е част от подготовката за бъдещите австралийски атомни подводници, които страната планира да въведе в експлоатация през следващите десетилетия.

Правителствените прогнози оценяват общата стойност на програмата за атомни подводници AUKUS на до 235 милиарда щатски долара за 30 години. Началото на ротацията на USS Colorado в края на 2027 г. ще бъде първата конкретна стъпка към постоянното изграждане на тази способност.

Източници: afp.com, news.bg


Австралия
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    Ще пазят укритието в нова зеландия

    10:49 27.10.2026

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