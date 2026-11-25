Замразените в Швейцария руски активи са достигнали 8,5 млрд. швейцарски франка, или около 10,2 млрд. долара. Това е увеличение от 15% спрямо април 2025 г., когато стойността им е била 7,4 млрд. франка.

Данните е представил Даниел Еби, ръководител на отдела по санкциите към Държавния секретариат по икономически въпроси на Швейцария, по време на юридическа конференция в Женева. По информация на Bloomberg той е обяснил ръста с блокирането на допълнителни активи и с увеличаването на стойността на част от активите, съхранявани в злато.

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Спад при активите на руската централна банка

Стойността на замразените активи на Централната банка на Русия обаче е намаляла с 9% за последните 18 месеца до 6,8 млрд. швейцарски франка. Еби е уточнил, че това „не е заради размразяване на средства“, а се дължи на понижението на стойността на валутите, в които са деноминирани активите.

През август Швейцария се е присъединила към 20-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Ограниченията засягат около 2790 физически и юридически лица, чиито активи в страната подлежат на замразяване.

Над 870 сигнала за предполагаемо заобикаляне

В Държавния секретариат по икономически въпроси са постъпили повече от 870 сигнала за предполагаеми случаи на заобикаляне на санкциите. Преди година и половина броят им е бил около 600.

Швейцария се присъедини изцяло към санкциите на Европейския съюз срещу Русия през 2022 г. Тогава Асоциацията на швейцарските банки оцени руските активи, съхранявани в банките на страната, на най-малко 150 млрд. франка.

Решението доведе до спор за традиционния неутралитет на Швейцария. Поддръжниците на ограниченията настояваха, че страната трябва да подкрепи Европейския съюз, докато противниците предупреждаваха за риск за конкурентоспособността и способността на страната да привлича чуждестранен капитал.

На референдум през септември швейцарските гласоподаватели отхвърлиха с 70% инициатива за вписване на неутралитета в конституцията.

Източници: news.bg, swissinfo.ch