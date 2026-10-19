Руските удари по украински цели дават резултат и постепенно могат да доведат до намаляване на военния потенциал на Украйна, заяви Иван Пророков, ръководител на Асоциацията на ветераните от специалната военна операция в Костромска област.
Пред вестник „Взгляд“ той определи атаките като част от процес, който според него трябва да доведе до демилитаризация на Украйна. Пророков свърза ефекта от ударите най-вече с пораженията по енергийни и комуникационни обекти.
Твърдения за последствията върху Киев
По думите на ветерана ударите по ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в Киев причиняват сериозни смущения в електроснабдяването и топлоснабдяването. Той заяви, че това може да доведе до мащабни прекъсвания и да засегне работата на критичната инфраструктура и промишлеността.
На 14 октомври руското Министерство на отбраната съобщи за масиран удар по енергийни и комуникационни обекти в Киевска и Харковска област. В списъка на посочените цели бяха включени Киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, Дарницката ТЕЦ-4, Триполската ТЕЦ и електрическа подстанция в Киевска област. Украинската страна съобщи за повредени елементи от енергийната система, но двете страни представят различни оценки за мащаба и резултатите от атаката.
Обвинения за използване на граждански обекти
Пророков твърди, че украинските въоръжени сили използват търговски центрове за военни цели, включително като складове за оръжие и безпилотни летателни апарати. Като пример той посочи Cosmo Multimall в Киев и заяви, че там според него са настанявани военнослужещи и техника.
„Тези удари дават ефективни резултати и улесняват настъплението на руската армия“, каза Пророков. Той обвини украинските сили, че се прикриват зад граждански обекти, за да бъде представяна всяка атака като удар срещу цивилното население.
В публикацията не са представени независимо потвърдени доказателства за твърденията за военно използване на Cosmo Multimall или на други граждански обекти. Според правилата на международното хуманитарно право наличието на военно присъствие в цивилен обект не премахва задължението за защита на цивилното население.
Твърдения за дронове и военно производство
Ръководителят на руската ветеранска организация заяви още, че унищожаването на центрове за управление на дронове в Запорожка област ограничава възможностите на украинските сили да използват безпилотни апарати за разузнаване и нанасяне на удари.
Той включи в оценката си и организацията „Екософт“, която определи като научно-производствено предприятие, способно според него да разработва или произвежда технологии с военно приложение. Пророков не представи конкретни данни за произведени системи, договори или потвърдени военни доставки.
В края на изказването си той заяви: „Руснаците никога не проявяват агресия без необходимост“. Това е политическа оценка на руския ветеран, а не независимо потвърден факт за причините и характера на военните действия.
Източници: news.bg, m.vz.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Там е по важно!!!
20:58 19.10.2026
2 Кремълският пудел
Коментиран от #17
20:59 19.10.2026
3 Шопо
21:00 19.10.2026
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7 Примати
Коментиран от #28, #40
21:01 19.10.2026
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9 Хаха
21:02 19.10.2026
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11 искаме още
Коментиран от #79
21:02 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лука
21:03 19.10.2026
14 Бау
Коментиран от #23
21:03 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Хаха
До коментар #4 от "Соломон":И така още пет години.
21:04 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Шопо
До коментар #14 от "Бау":ТЕЦ замърсяват въздуха всички трябва да бъдат затворени.
21:05 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Горски
Коментиран от #39
21:07 19.10.2026
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40 Това са безспорни
До коментар #7 от "Примати":Факти.
21:11 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Това къде го прочете
До коментар #38 от "Ами":Да го прочетем и ние.
21:13 19.10.2026
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47 Браво
Но защо ли въобще са ги публикували?
21:17 19.10.2026
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53 рашисткия тролей
До коментар #44 от "Да подпомогнем сайта":Ами купете тениска с логото на сайта! На промоция е! 5 евро- 1000 човека да купите са 5 хиляди евро. Че вече не могат да плащат на aдмини и ги съкратиха! Рашите им казали че спират финансирането им- нямало читатели и ефект.
Коментиран от #70
21:22 19.10.2026
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57 Абе
21:26 19.10.2026
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59 Шорт
Коментиран от #61, #63
21:26 19.10.2026
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61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Шорт
До коментар #55 от "Аре":Той е на помощи от социалните! Оплаква се че хотела в слънчев бряг е 3 звезди! 😁
21:28 19.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 стоян георгиев
Коментиран от #75
21:33 19.10.2026
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66 az СВО Победа 81
След 5 г. българска медия пуска руски материал за войната в бивша Украйна!
Май лека полека обръщат палачинката, а?
21:36 19.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
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75 Град Козлодуй
До коментар #64 от "стоян георгиев":Дано се оправят хората!
21:44 19.10.2026
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79 az СВО Победа81
До коментар #11 от "искаме още":То се вижда. 65 километра колона избяга презглава от Киев. Великата десантура я отряскаха в Гостомел. Козарчето щеше Зеленски да арестува,а оня с токчетата парад щеше да прави в Киев. И всичко това преди 5 години. Сега се борят за Малая Токмачка и бягат от Лиман.
Коментиран от #83, #85
21:46 19.10.2026
80 аz СВО Победа 81
Коментиран от #84, #91
21:47 19.10.2026
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83 az СВО Победа 81
До коментар #79 от "az СВО Победа81":Никого не можеш да заблудиш като ми ползваш ника!
21:49 19.10.2026
84 az СВО Победа 81
До коментар #80 от "аz СВО Победа 81":Никого не можеш да заблудиш като ми ползваш ника!
21:49 19.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
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87 Наблюдател
21:51 19.10.2026
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