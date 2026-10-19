Руските удари по украински цели дават резултат и постепенно могат да доведат до намаляване на военния потенциал на Украйна, заяви Иван Пророков, ръководител на Асоциацията на ветераните от специалната военна операция в Костромска област.

Пред вестник „Взгляд“ той определи атаките като част от процес, който според него трябва да доведе до демилитаризация на Украйна. Пророков свърза ефекта от ударите най-вече с пораженията по енергийни и комуникационни обекти.

Твърдения за последствията върху Киев

По думите на ветерана ударите по ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в Киев причиняват сериозни смущения в електроснабдяването и топлоснабдяването. Той заяви, че това може да доведе до мащабни прекъсвания и да засегне работата на критичната инфраструктура и промишлеността.

На 14 октомври руското Министерство на отбраната съобщи за масиран удар по енергийни и комуникационни обекти в Киевска и Харковска област. В списъка на посочените цели бяха включени Киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, Дарницката ТЕЦ-4, Триполската ТЕЦ и електрическа подстанция в Киевска област. Украинската страна съобщи за повредени елементи от енергийната система, но двете страни представят различни оценки за мащаба и резултатите от атаката.

Обвинения за използване на граждански обекти

Пророков твърди, че украинските въоръжени сили използват търговски центрове за военни цели, включително като складове за оръжие и безпилотни летателни апарати. Като пример той посочи Cosmo Multimall в Киев и заяви, че там според него са настанявани военнослужещи и техника.

„Тези удари дават ефективни резултати и улесняват настъплението на руската армия“, каза Пророков. Той обвини украинските сили, че се прикриват зад граждански обекти, за да бъде представяна всяка атака като удар срещу цивилното население.

В публикацията не са представени независимо потвърдени доказателства за твърденията за военно използване на Cosmo Multimall или на други граждански обекти. Според правилата на международното хуманитарно право наличието на военно присъствие в цивилен обект не премахва задължението за защита на цивилното население.

Твърдения за дронове и военно производство

Ръководителят на руската ветеранска организация заяви още, че унищожаването на центрове за управление на дронове в Запорожка област ограничава възможностите на украинските сили да използват безпилотни апарати за разузнаване и нанасяне на удари.

Той включи в оценката си и организацията „Екософт“, която определи като научно-производствено предприятие, способно според него да разработва или произвежда технологии с военно приложение. Пророков не представи конкретни данни за произведени системи, договори или потвърдени военни доставки.

В края на изказването си той заяви: „Руснаците никога не проявяват агресия без необходимост“. Това е политическа оценка на руския ветеран, а не независимо потвърден факт за причините и характера на военните действия.

Източници: news.bg, m.vz.ru