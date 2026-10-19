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Руски ветеран: Ударите по Киев работят! Те намаляват военния потенциал на ВСУ
  Тема: Украйна

Руски ветеран: Ударите по Киев работят! Те намаляват военния потенциал на ВСУ

19 Октомври, 2026 20:57 1 470 92

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Иван Пророков твърди, че ударите по ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 ще засегнат инфраструктурата и промишлеността на Киев

Руски ветеран: Ударите по Киев работят! Те намаляват военния потенциал на ВСУ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските удари по украински цели дават резултат и постепенно могат да доведат до намаляване на военния потенциал на Украйна, заяви Иван Пророков, ръководител на Асоциацията на ветераните от специалната военна операция в Костромска област.

Пред вестник „Взгляд“ той определи атаките като част от процес, който според него трябва да доведе до демилитаризация на Украйна. Пророков свърза ефекта от ударите най-вече с пораженията по енергийни и комуникационни обекти.

Твърдения за последствията върху Киев

По думите на ветерана ударите по ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 в Киев причиняват сериозни смущения в електроснабдяването и топлоснабдяването. Той заяви, че това може да доведе до мащабни прекъсвания и да засегне работата на критичната инфраструктура и промишлеността.

На 14 октомври руското Министерство на отбраната съобщи за масиран удар по енергийни и комуникационни обекти в Киевска и Харковска област. В списъка на посочените цели бяха включени Киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, Дарницката ТЕЦ-4, Триполската ТЕЦ и електрическа подстанция в Киевска област. Украинската страна съобщи за повредени елементи от енергийната система, но двете страни представят различни оценки за мащаба и резултатите от атаката.

Обвинения за използване на граждански обекти

Пророков твърди, че украинските въоръжени сили използват търговски центрове за военни цели, включително като складове за оръжие и безпилотни летателни апарати. Като пример той посочи Cosmo Multimall в Киев и заяви, че там според него са настанявани военнослужещи и техника.

„Тези удари дават ефективни резултати и улесняват настъплението на руската армия“, каза Пророков. Той обвини украинските сили, че се прикриват зад граждански обекти, за да бъде представяна всяка атака като удар срещу цивилното население.

В публикацията не са представени независимо потвърдени доказателства за твърденията за военно използване на Cosmo Multimall или на други граждански обекти. Според правилата на международното хуманитарно право наличието на военно присъствие в цивилен обект не премахва задължението за защита на цивилното население.

Твърдения за дронове и военно производство

Ръководителят на руската ветеранска организация заяви още, че унищожаването на центрове за управление на дронове в Запорожка област ограничава възможностите на украинските сили да използват безпилотни апарати за разузнаване и нанасяне на удари.

Той включи в оценката си и организацията „Екософт“, която определи като научно-производствено предприятие, способно според него да разработва или произвежда технологии с военно приложение. Пророков не представи конкретни данни за произведени системи, договори или потвърдени военни доставки.

В края на изказването си той заяви: „Руснаците никога не проявяват агресия без необходимост“. Това е политическа оценка на руския ветеран, а не независимо потвърден факт за причините и характера на военните действия.

Източници: news.bg, m.vz.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 22 Отговор
    Гледайте да не заспите с този Киев, и да забравите за Одеса!!!
    Там е по важно!!!

    20:58 19.10.2026

  • 2 Кремълският пудел

    26 30 Отговор
    го казва вече пета година.

    Коментиран от #17

    20:59 19.10.2026

  • 3 Шопо

    13 41 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев.

    21:00 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Примати

    24 33 Отговор
    Украинските оператори на дронове вече до такава степен са усвоили технологията в нейния завършен цикъл , че руските загуби на личен състав не патос под 2000 на денонощие… никоя държава не може да се справи с такъв проблем и Украйна ще спечели войната…

    Коментиран от #28, #40

    21:01 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    18 20 Отговор
    Сталинград, Ленинград - виж ги как искат да си преименуват градовете и не ги обиждай повече. Колхозници и болшевики, сър!

    21:02 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 искаме още

    15 21 Отговор
    искаме бункера на зеления уруд

    Коментиран от #79

    21:02 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лука

    33 21 Отговор
    Русия попиля и Украйна и НАТО взето заедно!

    21:03 19.10.2026

  • 14 Бау

    19 17 Отговор
    4 години удари по ТЕЦ-ове е до къде стигнахте.

    Коментиран от #23

    21:03 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хаха

    12 9 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    И така още пет години.

    21:04 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Шопо

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бау":

    ТЕЦ замърсяват въздуха всички трябва да бъдат затворени.

    21:05 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 32 Горски

    25 4 Отговор
    Вчера в Литва падна боен дрон. Веднага обявиха, че е руски. След огледа се оказа, че е украински. Тогава обясниха, че наистина е украински, но бил насочен от руснаците към Литва. Сега се разследва, дали Путин не е дал лично разпореждане, този украински дрон да се отклони към Литва. Значи украинците пак няма да трепят по 1600 руснака на ден, според това, което русофобите врякаха. Украинците не искаха тази война и ли не я искат тия дето са останали в Украйна но никой не ги пита. А тези дето я искаха и бяха първите доброволци и ентусиасти отдавна ги няма. Политиците им още тогава си приеха закон, че не могат да бъдат мобилизирани включително и членовете на семействата им. И войната не им пречи, дори обратното. До вчера говореше как Ние неутрализираме атаки как удряме русия в дълбочина а сгеа никой не ме предупреди .Да си признае че НАТО участва и без тях е никой. Гледайте и се учете за нашата малка държава. Великите сили сега ще седнат и ще си поделят Украйна като парче салам, без да в питат! Ние като малка държава трябва много да внимаваме и да се стараем да играем с всички и да не взимаме страна. Малко повече неутралитет, малко повече национален интерес. Защото в противен случай ще ни хапнат за закуска, като оборска тор по нивите.

    Коментиран от #39

    21:07 19.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това са безспорни

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    Факти.

    21:11 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Това къде го прочете

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ами":

    Да го прочетем и ние.

    21:13 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Браво

    2 5 Отговор
    В статията детайлно са опровергани, съвсем професионално, всички тези нелепи твърдения!
    Но защо ли въобще са ги публикували?

    21:17 19.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 53 рашисткия тролей

    3 10 Отговор

    До коментар #44 от "Да подпомогнем сайта":

    Ами купете тениска с логото на сайта! На промоция е! 5 евро- 1000 човека да купите са 5 хиляди евро. Че вече не могат да плащат на aдмини и ги съкратиха! Рашите им казали че спират финансирането им- нямало читатели и ефект.

    Коментиран от #70

    21:22 19.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Абе

    2 10 Отговор
    Кой е шопара до Путлето?

    21:26 19.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Шорт

    8 3 Отговор
    Путин се събуди най после!

    Коментиран от #61, #63

    21:26 19.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Шорт

    7 2 Отговор

    До коментар #55 от "Аре":

    Той е на помощи от социалните! Оплаква се че хотела в слънчев бряг е 3 звезди! 😁

    21:28 19.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 стоян георгиев

    4 11 Отговор
    Ударите работят днес 2100 руснака загинаха и украйна освободи още две села.мала токмачка пак е украинска.

    Коментиран от #75

    21:33 19.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Доживяхме!

    След 5 г. българска медия пуска руски материал за войната в бивша Украйна!

    Май лека полека обръщат палачинката, а?

    21:36 19.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Дано се оправят хората!

    21:44 19.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 az СВО Победа81

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "искаме още":

    То се вижда. 65 километра колона избяга презглава от Киев. Великата десантура я отряскаха в Гостомел. Козарчето щеше Зеленски да арестува,а оня с токчетата парад щеше да прави в Киев. И всичко това преди 5 години. Сега се борят за Малая Токмачка и бягат от Лиман.

    Коментиран от #83, #85

    21:46 19.10.2026

  • 80 аz СВО Победа 81

    1 4 Отговор
    Слава Украини!

    Коментиран от #84, #91

    21:47 19.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "az СВО Победа81":

    Никого не можеш да заблудиш като ми ползваш ника!

    21:49 19.10.2026

  • 84 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "аz СВО Победа 81":

    Никого не можеш да заблудиш като ми ползваш ника!

    21:49 19.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Светите земи чуха пророческите слова на пророка Иван Пророков, а преди него пред очите ни се появи ликът на генерал Армагедон редом с Владимир Велики, със Светия кръст на врата. Дали Съдният ден не наближава?

    21:51 19.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

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