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Вучич излезе с Фицо, Додик и клонка розмарин на предизборен митинг в Нови Сад
  Тема: Избори

Вучич излезе с Фицо, Додик и клонка розмарин на предизборен митинг в Нови Сад

17 Октомври, 2026 05:17, обновена 17 Октомври, 2026 05:24 588 0

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Бившият сръбски президент се обърна към привържениците си преди парламентарните избори на 25 октомври. Това беше първият му голям митинг в града след трагедията на железопътната гара

Вучич излезе с Фицо, Додик и клонка розмарин на предизборен митинг в Нови Сад - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Вучич излезе на сцената с клонка розмарин в ръка по време на предизборен митинг в Нови Сад. Растението беше свързано с едноименна народна песен, която звучеше преди появата му пред привържениците на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“.

Събитието се проведе на 16 октомври на площад „Свобода“ и събра хиляди поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия. За Вучич това беше първият голям митинг в Нови Сад след началото на протестите, последвали трагедията на железопътната гара през ноември 2024 г.

Розмаринът и препратката към трагедията

На 1 ноември 2024 г. при срутването на козирката на гарата в Нови Сад загинаха 16 души. Инцидентът предизвика масови антиправителствени протести и се превърна в основна тема на студентското движение срещу корупцията и липсата на политическа отговорност.

В речта си Вучич заяви: „Да стигнем до истинско правосъдие, а не до политическо, и всеки, извършил престъпление, да понесе отговорност.“ Той обвини политическите си противници, че използват трагедията за политически цели, и каза, че към жертвите е бил проявен почит.

Бившият президент заяви още, че Нови Сад и Белград ще бъдат сред най-оспорваните места на изборите, но изрази увереност в победата на своята коалиция.

Изборите са на 25 октомври

Вучич, който вече не е държавен глава, води листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Гласуването е насрочено за 25 октомври, а основното предизвикателство за управляващите идва от кандидати, подкрепени от протестиращите студенти.

На митинга присъстваха словашкият премиер Роберт Фицо и лидерът на босненските сърби Милорад Додик. Вучич пристигна с високоскоростен влак от Белград до гарата в Петроварадин, след което продължи пеша към центъра на Нови Сад.

Предизборната кампания на листата продължава с митинг в Ниш, планиран за 21 октомври. Изборите ще определят състава на парламента и политическата посока на Сърбия след близо две години на протести.

Източници: apnews.com, rtcg.me, tanjug.rs


Сърбия
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