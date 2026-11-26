Сред облагодетелствалите се от схемата е и синът на чеченския лидер Рамзан Кадиров. Той е кандидатствал за сръбски паспорт и го е получил, използвайки фалшива самоличност, са установили във Фонда за борба с корупцията (ФБК) на отровения руски опозиционен политик Алексей Навални. Притежаващите сръбски паспорт могат да пътуват без виза в редица държави от ЕС, в т.ч. и до Германия, разяснява вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Разследването на ФБК хвърля светлина върху една порочна практика от времето на падналия от власт президент Александър Вучич, когато сръбско гражданство е било предоставяно на редица представители на режима на Путин. Сега въпросът е дали новото сръбско правителство, което предстои да бъде съставено, ще преразследва тези случаи и дали ще ги отмени, пише авторът на публикацията във ФАЦ Михаел Мартенс.

"За изключителни заслуги"

Синът на Рамзан Кадиров например се е сдобил със сръбски паспорт по ускорена процедура и с измама: Али Кадиров е кандидатствал за сръбско гражданство под фалшиво име - Али Рамзанович Мусаев, което е получил за „изключителни заслуги“ към Сърбия. От ФБК са установили, че „Али Мусаев“ е просто псевдоним на Али Кадиров, което се потвърждава и от сръбски медии. Сега Фондът за борба с корупцията настоява Сърбия да отмени решението си и да отнеме паспорта на Кадиров младши.

Случаят „Кадиров" не е изолиран. Твърди се, че десетки представители на руския елит и техни роднини са получили сръбски паспорти – включително след началото на руската агресия срещу Украйна през февруари 2022 г. Сред споменатите лица са роднини на чеченски олигарх, членове на партията на Владимир Путин „Единна Русия“, държавни служители, ръководители на държавни предприятия, като „Газпромбанк“, ключови фигури от отбранителната индустрия, както и членове на техните семейства, пише по-нататък ФАЦ.

Непрозрачни практики

Европейският съюз (ЕС) многократно е призовавал Сърбия да реформира непрозрачните си практики при предоставянето на гражданство с аргумента, че те създават риск за сигурността на държавите от ЕС. През април внимание привлече случаят с друг роднина на Кадиров, получил сръбско гражданство отново за „специални заслуги". Само няколко дни по-късно обаче то му бе отнето, след като случаят стана публично достояние, а сръбското правителство бе подложено на тежки критики, които го принудиха да отмени решението си.

Руски разследващи журналисти и сръбската Мрежа за разследване на престъпността и корупцията (KRIK) установиха, че от 2022 г. насам най-малко 200 руски граждани са получили сръбско гражданство. По-конкретно се посочва, че най-вече руснаци, свързани с разузнавателните служби, както и олигарси са намерили начин да станат сръбски граждани, придобивайки по този начин възможност да пътуват в ЕС. Очевидно от 2022 г. насам Сърбия системно е „внасяла“ лоялни на Владимир Путин хора, предоставяйки им гражданство, пише още ФАЦ, позовавайки се на сръбски медии.

Полети с частен самолет до Европа

ДВ се свърза с един от авторите на разследването на ФБК - Георгий Албуров, от когото научихме още интересни детайли. Например това, че в случая с предоставеното, а след това отнето сръбско гражданство на друг роднина на Кадиров, негов далечен племенник. Междувременно стана известно и това, че хора от обкръжението на Кадиров са използвали фалшиви документи, представяйки се за граждани на Украйна, за да получат румънски паспорти.

Известно е също, че Рамзан Кадиров е летял до Саудитска Арабия, за да договори как там ще живеят близките му след неговата смърт, ако той бъде уволнен или падне режимът, казва Албуров за ДВ. Има и един епизод от 2025 година, когато Кадиров си е купил частен самолет, регистриран в Европа - "отличен, голям самолет за 2,5 млрд рубли, с който е летял из Европа, добавя Албуров.

"За тях е важно да не губят връзка със Запада, срещу когото воюват"

Разследване засяга и най-близкото обкръжение на бившия ръководител на авиационния холдинг „Руски хеликоптери“ Николай Колесов. Това е човекът, който на практика е присвоил около 30 отбранителни завода, регистрирайки ги на имената на свои близки сътрудници и членове на семейството си, твърди Албуров. Сега става ясно, че всички тези хора, изпълняващи държавни поръчки за отбраната, са получили сръбско гражданство. Сред тях са самият Колесов, дъщеря му, зет му, неговите внуци, сестра му, племенницата, съпругът на племенницата му и техните деца – общо над 10 души. „Никога досега не съм виждал представител на руския елит с повече роднини, получили гражданство на друга държава", коментира представителят на ФБК.

„Ясно е защо им е нужно това: те просто не си представят живота извън Европа. На имената на тези хора Колесов е регистрирал вили в Европа, множество активи и дори самолети. За тях е от изключително значение да поддържат връзка със Запада – същия този Запад, срещу когото те в момента воюват заедно с руския президент Владимир Путин", казва още Георгий Албуров.

Нужни са санкции и срещу роднините на тези хора

По-нататък в интервюто си за ДВ той изразява тревога от това, че европейските власти очевидно не разбираткак функционира корупцията в Русия. „Това, че някой като Дмитрий Песков е санкциониран, съвсем не означава, че той е загубил всичко. Още преди години той се е научил как да структурира активите си така, че да не ги загуби, каквото и да се случи. Той притежава чуждестранни компании, има роднини и пълнолетни деца, които също трябва да бъдат обект на санкции - те са бенефициентите на тази война и собственици на активи, откраднати от руския народ – активи, които те буквално разграбват от анексираните територии на Украйна. Огромни площи земя и промишлени активи са преминали в собственост на най-близкия кръг около Путин – регистрирани на имената на същите тези хора, които напълно свободно си пътуват из Европа", казва Георгий Албуров пред ДВ.

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