Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че е получил смъртни заплахи от белградския престъпен клан „Врачар“, но не е уведомил полицията. Изявлението беше направено в интервю за телевизия „Пинк“.

„Вчера получих смъртни заплахи от този клан. Получих ясно и недвусмислено послание, че ще бъда ликвидиран“, каза Вучич, цитиран от регионалната телевизия Ен 1. Той заяви, че няма смисъл да подава сигнал, тъй като според него полицията „не съществува“ и досега не е бил арестуван нито един член на групировката.

Обвинения към „Студентска листа“

Вучич обвини „Студентска листа“, спечелила предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, че не се интересува от решаването на проблемите в Сърбия. По думите му единствената цел на формацията е да продължи преследването на предишното управление.

Той заяви, че формацията упражнява властта „по улиците“ чрез въоръжено крило, каквото според него представлява кланът „Врачар“. Сръбската национална телевизия РТС свързва групировката с убийства, трафик на наркотици и други тежки престъпления.

На въпрос дали се страхува от евентуален арест Вучич отговори, че срещу него не се води производство и не вижда основание за подобна мярка.

Партийно събрание и ново правителство

Бившият държавен глава съобщи, че на 13 декември ще се проведе събрание на Сръбската прогресивна партия. На него ще бъде обсъдено и участието на формацията в следващите президентски избори. Вучич заяви, че при сегашните условия участието в президентския вот би било безсмислено.

Той изрази съмнение, че скоро ще бъде сформирано ново правителство, тъй като „Студентска листа“ все още не е обявила състава на бъдещия кабинет. Заместник-председателят на формацията Александра Щимац заяви пред телевизия „Инсайдер“, че парламентарната група е близо до решение за структурата и състава на правителството.

Вучич и преди е съобщавал публично за заплахи срещу живота си. През юли 2026 г. той заяви, че е получавал смъртни заплахи и показа видеозапис на мъж с нож. През януари 2022 г. съобщи за информация от европейска държава за подготвяно покушение срещу него, а през 2024 г. отново говори за заплахи и предполагаеми планове за убийството му.

Източници: n1info.rs, blic.rs