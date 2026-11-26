Сърбия ще избира президент на 27 декември. Председателят на парламента Александър Чупич насрочи предсрочния вот след оставката на Александър Вучич, който съкрати мандата си и напусна президентския пост на 27 септември.

Чупич временно изпълнява и длъжността държавен глава. Той призова гражданите да гласуват и подчерта значението на демократичните институции, добрите закони и информираността на избирателите.

„Призовавам всички граждани на Република Сърбия да бъдат отговорни и да излязат до урните на 27 декември“, заяви Александър Чупич.

Той изрази надежда, че избирателите ще имат труден избор между достойни кандидати и техните програми, а следващият президент ще разполага със силна легитимност.

Вотът след оставката на Вучич

Александър Вучич подаде оставка като президент на 27 септември, за да участва в предсрочните парламентарни избори. До президентския вот се стига след прекратяването на мандата му преди изтичането на конституционния срок.

Парламентарните избори бяха спечелени от „Студентска листа“, която получи 140 места в 250-местния парламент и си осигури абсолютно мнозинство. Парламентарната група „Сърбия побеждава“ на Вучич спечели 103 места.

Чупич оглави парламента

Александър Чупич беше избран за председател на сръбския парламент седмица преди насрочването на президентските избори. Той получи поста като кандидат на „Студентска листа“, победила на парламентарния вот.

Предстоящите избори ще определят държавния глава след оставката на Вучич. Към момента на насрочването на вота не е посочено кои ще бъдат кандидатите, които ще се състезават за президентския пост.

Източници: n1info.rs