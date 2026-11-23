Президентските избори в Сърбия ще се проведат на 27 декември. Датата беше обявена от председателя на Народната скупщина Александър Чупич, който временно изпълнява и функциите на държавен глава.

„Ще се проведат на 27 декември. Студентската листа има кандидат“, заяви Чупич в предаването „Утисак недеље“ по телевизия N1. Той не съобщи името на кандидата, свързван с досегашната управляваща коалиция, нито това на кандидата на Студентската листа.

Чупич посочи, че изборите е трябвало да бъдат насрочени по-рано и че срокът за официалното им обявяване изтича в края на ноември. Според наблюдателската организация CRTA вотът трябва да бъде свикан до 27 ноември и да се проведе най-късно на 27 декември.

Александър Чупич беше избран за председател на сръбския парламент на 19 ноември. Той получи 140 гласа срещу 97 за кандидата на блока около Александър Вучич. Изборът му го постави и на поста временно изпълняващ длъжността президент на Сърбия.

Източници: n1info.rs, blic.rs, apnews.com